Gen Z Mafia: как новое поколение создает альтернативу Кремниевой долине

В конце июля 20-летняя Эмма Салинас, дизайнер и инженер из Сан-Франциско, и ее 21-летний друг Карсон Пул, основатель ИИ-стартапа, решили исправить ситуацию. Салинас запустила сервер на платформе Discord под названием Gen Z Mafia (это отсылка к PayPal Mafia, группе первых сотрудников компании, которые впоследствии стали лидерами отрасли), чтобы общаться с другими молодыми людьми, стремящимися прорваться в отрасль.

Во время пандемии молодым людям стало намного труднее проникать в технологическую индустрию. Личные встречи приостановлены, а онлайн-хабов для неформального общения не так уж много. Стало труднее достучаться до инвесторов, от которых часто зависит, взлетит продукт или погибнет.

За несколько недель к нам присоединились сотни людей, в том числе старшеклассники, предприниматели студенческого возраста и молодые сотрудники крупных технологических компаний. Все участники сообщества сотрудничают, объединяются и создают продукты, которые, как они надеются, определят будущее.

17-летний Лонг Тран разработал инструмент, который помогает защититься от преследований в Twitter. 16-летний Снигдха Рой хочет создать ИИ-терапевта с помощью машинного обучения. Несколько членов Gen Z Mafia запустили vibes.fyi, онлайн-доску объявлений для распространения позитива. Другой проект под названием Cloakview.ai — это попытка создать технологию, которая перехитрит систему распознавания лиц Clearview AI. Сейчас он находится в разработке.

«Нас всех объединяет одно — готовность выйти и построить что-то, — сказал 19-летний Джастин Чжэн, один из основателей группы. — Да, иногда мы создаем продукты-мемы, но мы также придумываем проекты с миссией. Мы хотим создать более позитивный интернет, вещи, которые помогут людям».

Джастин Чжэн. Фото: Джейсон Генри для The New York Times

Группа была основана как своего рода альтернатива истеблишменту Кремниевой долины, который, по словам членов Gen Z Mafia, является эксклюзивным, элитарным и пронизан системными проблемами, включая сексизм, эйджизм и расизм. Вместо того чтобы укреплять нормы и восторгаться наиболее известными венчурными инвесторами в Twitter, члены Gen Z Mafia пытаются создать инклюзивную среду, которая соответствует их ценностям.

У нескольких партнеров из венчурных фондов старой школы, которых члены Gen Z Mafia в шутку называют «папочками», есть доступ к серверу, но большую часть контента они не видят. Любой человек старше 24 лет помещается в группу под названием Daddy Gang и ограничивается лишь несколькими каналами.

«Мы хотели создать интимное пространство, где люди могли бы отправлять мемы и быть самими собой, не бояться что-то сказать из-за присутствия венчурных инвесторов, — сказал 20-летний основатель группы Сударшан Шридхаран. — Но у них есть много денег, и мы хотим, чтобы они давали их членам сообщества».

Сударшан Шридхаран. Фото: Карлос Бернат для The New York Times

Сахил Лавинья, предприниматель, ставший инвестором, надеется превратиться в «крутого дядю» для следующего поколения технологических лидеров. «Они могут попросить о помощи, но я не собираюсь говорить, как им жить, — сказал 28-летний Лавинья. — Я гость в этом пространстве, и я здесь не для того, чтобы указывать им, что делать или как формировать сообщество в эту новую эпоху».

Заявки на вступление в Gen Z Mafia есть, но основатели группы говорят, что это формальность. «Gen Z Mafia — очень инклюзивное сообщество», — подчеркнул Тран, добавив, что пользователи сервера «имеют разные политические взгляды, но мы стараемся не спорить друг с другом».

«Одна из величайших составляющих нашей группы — это то, насколько мы поддерживаем друг друга, — добавил 18-летний Джонни Даллас, инженер Amazon. — Мы все проводим бета-тесты продуктов друг друга, голосуем за каждый пост на Product Hunt, делимся опытом и пользуемся любой возможностью, чтобы применять продукты друг друга».

В группе царит непринужденная игривая атмосфера. Ее самые высокопоставленные члены известны как «Министерство строительства», что является обыгрыванием недавнего поста инвестора Марка Андриссена под названием «Пора строить». Среди каналов Gen Z Mafia — Unicorn Factory для обсуждения больших идей и планов стартапов и Hell Chat для шуток. Gen Z Mafia также создали пространства по интересам: в них говорят про Minecraft, мемы, моду, игры, криптовалюту и YouTube.

Салинас отметила, что группа стремится привлекать женщин и людей из маргинализированных слоев общества, которые не всегда признавались элитой Кремниевой долины. «Мы ищем аутсайдеров, потому что им это нужно больше всего», — сказала она.

Эмма Салинас. Фото: Джейсон Генри для The New York Times

32-летняя Брианна Киммел, основательница Worklife VC и участница сообщества, не удивилась тому, что представители поколения Z объединились, чтобы бороться с индустрией, которая, по их мнению, неправильно их поняла.

«Инвесторы хотят показать, что они понимают поколение Z, но меня не впечатлила их способность слушать или серьезно относиться к зумерам», — сказала Киммел. По ее словам, их подход «больше связан с отслеживанием макротенденций и того, как поколение Z потребляет или создает медиа, а не в понимании того, почему они на самом деле создают то, что создают».

Запуск новой системы означает отказ от технологического истеблишмента, но некоторые участники группы до сих пор преклоняются перед такими влиятельными и обсуждаемыми лидерами отрасли, как Илон Маск и Марк Андриссен. Некоторым членам Gen Z Mafia это не нравится.

Сообщество критиковали за бесчисленные ошибки, многие из которых по своей природе были женоненавистническими. Поначалу участники могли награждать друг друга цифровой валютой, которая называлась «женами». «Мы немедленно убрали это, как только все поняли, — сказала Салинас. — Единственная валюта, которая у нас сейчас есть, — это смайлики».

В августе Gen Z Mafia провела хакатон, который многие участники посчитали несправедливым в отношении женщин. В ответ группа назначила шесть судей-женщин и трех судей-мужчин из недопредставленных групп. Некоторые члены сообщества сказали, что этого недостаточно. В том же месяце приложение «Проверка чистоты», созданное внутри группы, вызвало гнев пользователей Twitter. Оно было основано на старом опросе для колледжей, предназначенном для оценки предполагаемой степени невинности респондентов, особенно в отношении секса.

22-летняя Фиона Карти, дизайнер из Сан-Франциско и один из первых членов Gen Z Mafia, сказала, что она разочарована сексистским поведением и заявлениями Шридхарана в Twitter и других местах. «Я пыталась проявить эмпатию в его отношении, — сказала она. — Но иногда он говорит вещи, которые нельзя назвать политкорректными, инклюзивными и не задевающими чужие чувства».

«Я думаю, что мы все учимся и растем каждый день. Я изо всех сил стараюсь стать как можно лучше», — ответил на это Шридхаран.

«У нас есть политика абсолютной нетерпимости к неинклюзивному поведению. Любой, кто ее не соблюдает, в том числе основатели, будет исключен из сообщества», — добавила Салинас.

Gen Z Mafia — часть более крупного движения молодых людей, стремящихся бросить вызов технологической элите. В июне группа Eye Mouth Eye запустила провокативный продукт, в котором использовалась эксклюзивность и шумиха вокруг приложений с доступом только по приглашениям, чтобы побудить инвесторов пожертвовать деньги для акции Black Lives Matter.

«Основные ценности Eye Mouth Eye заключаются в следующем: мы не делаем вещи ради прибыли, мы не пытаемся обманом получить деньги и направляем нашу энергию на проекты для общего блага, — объяснила Карти. — Мы не пытаемся получить венчурное финансирование, мы пытаемся использовать свои навыки, чтобы помогать людям. Я думаю, что Gen Z Mafia тоже в некоторой степени делает это. Но Gen Z Mafia поклоняется истеблишменту».

В ближайшие месяцы участники группы планируют сформировать синдикат или ангельский фонд для инвестирования в проекты членов сообщества. Шридхаран сказал, что группа надеется получить деньги от технологических инвесторов и звезд TikTok. Они рассматривают Gen Z Mafia как инкубатор для идей и надеются, что в результате этих обсуждений появятся компании.

«Я не могу точно объяснить почему, но внутри поколения Z я вижу некую энергию, — сказала Салинас. — Я хочу, чтобы другие молодые люди знали, что они не единственные, кто хочет много чего построить, обладает этими видениями и мечтами и хочет изменить мир».

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