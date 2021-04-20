GeoGuessr: почему вокруг игры в Google Картах сформировалось крупное сообщество фанатов

GeoGuessr — это игра на знание географии. Пользователь попадает на случайную точку Google Карт в режиме просмотра улиц и должен указать свое местоположение на карте. Для большинства людей это увлекательный способ скоротать время, а для других — возможность установить рекорд и попасть в список лидеров.

Предыдущие четыре раунда в игре GeoGuessr прошли гладко и Гэвин, более известный как Chicago Geographer, даже справился быстрее, чем планировалось. Но место, в которое он попал сейчас, — это новое испытание.

Он знает, что находится в необычном районе Юты, где-то недалеко от Логана, о чем свидетельствуют надписи на синих мусорных баках вдоль улицы. Это может показаться очевидным намеком, но в пригородах обычно сложнее всего ориентироваться, так как поблизости нет уникальных зданий или достопримечательностей. Гэвин хочет удостовериться в своем решении, ведь он зашел уже так далеко.

Он лихорадочно осматривает улицу, ища хоть какую-то значимую подсказку и, наконец, натыкается на пару знаков с номером автомагистрали. Он быстро находит этот перекресток на карте и высказывает свое предположение — недалеко от домов на Ист-Мейн-стрит в Уэллсвилле.

Так Гэвин в ноябре установил новый мировой рекорд, совершив идеальный спидран (скоростное прохождение игры) за 4 минуты 28,65 секунды. Он точно определил пять случайных мест по всей территории Соединенных Штатов менее чем за пять минут. Однако таблица лидеров обновляется почти ежедневно.

20 марта Гэвин улучшил свой мировой рекорд на 15 секунд. Четыре дня спустя пользователь Icn15 приблизился к первой строчке рейтинга с результатом 4:28. Третью позицию занимает игрок Apollobo со временем 5:38.

GeoGuessr — это веб-сайт, созданный шведским ИТ-консультантом Антоном Валленом в 2013 году в качестве любительского проекта. Участники виртуально помещаются в случайное место на карте по всему миру. GeoGuessr взаимодействует с Google Street View, что позволяет пользователям исследовать окрестности и использовать контекстные подсказки, чтобы определить, где именно они находятся.

Если игрок указывает точку в пределах 20 метров от исходного местоположения, то он получает 5 тысяч очков. Игра длится пять раундов, поэтому в идеале можно получить 25 тысяч очков.

Мир возможностей

Популярные игры на скоростное прохождение, как правило, имеют четкую структуру. Игроки часами изучают каждую деталь игрового мира или карты местности. Они знают о всех багах, которые можно использовать, чтобы сэкономить время или мгновенно убить босса.

Если традиционный спидран подразумевает собой четкую структуру и организованность, то GeoGuessr — полная его противоположность. Идея та же — как можно быстрее завершить раунд или набрать определенное количество очков, но она не похожа на все остальные игры. В основе GeoGuessr случайность, которой нет ни в одной другой игре, даже в Minecraft или Hades, где миры создаются произвольным образом.

В одном раунде вы можете попасть в городской район с множеством зданий, рекламных щитов и уличных знаков, что поможет вам быстро сориентироваться. В следующем уровне вполне возможно оказаться посреди редкой тундры.

«Каждый раунд совершенно уникален, — рассуждает Гэвин. — Оказаться в двух одинаковых точках за одну игру практически невозможно». В этом спидране игровой процесс не имеет значения. Он ограничен четырьмя основными направлениями движения и функцией масштабирования.

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Гэвин играл на карте США бесчисленное количество раз, прежде чем ему удалось поставить рекорд.

«В скоростном прохождении GeoGuessr именно мастерство и удача играют важную роль», — говорит GeoPeter, который предпочел не раскрывать свое настоящее имя. Он часто проводит трансляции на Twitch. «Каждый раз вы попадаете в разные места, и в некоторых точках сложно добиться каких-либо хороших результатов, вне зависимости от ваших навыков», — добавляет он.

Однако опрометчиво было бы предполагать, что удача — это единственное, что имеет значение в этой игре. Некоторые участники сообщества GeoGuessr тщательно готовятся к спидранам. Гэвин с детства увлекался географией. В свободное время он часто читал атласы, а в школьные годы постоянно участвовал в олимпиадах по географии.

Игроки обращают внимание на широкий спектр вещей, например, на качество камеры на автомобилях Google, которые используются для создания интерактивных карт. Во время своего спидрана Гэвин смог выяснить, что находится в Анкоридже, Аляска, именно благодаря качеству изображения. Ему было известно, что последняя партия фотографий из этой местности была размытой. Он даже может определить, в каком регионе Соединенных Штатов он находится, просто взглянув на листву. Для Тихоокеанского Северо-Запада США характерны высокие сосны, а для Юго-Востока — клены и вязы.

Другие участники изучают формы и цвета номерных знаков и региональных флагов, архитектурные стили и многое другое. Существует множество серверов в Discord, где увлеченные игроки делятся советами и знаниями.

Стабильный рост

Скоростное прохождение GeoGuessr — не новая концепция. Он существует практически с момента создания игры. Раньше у него была собственная категория на Speedrun.com, онлайн-базе данных о сотнях видеоигр. В 2018 году по необъяснимым причинам категория GeoGuessr была удалена.

Вскоре к ItsRC, ютуберу и стримеру GeoGuessr, обратился пользователь по имени ComradeIntense с просьбой создать веб-сайт под названием Geotips. Изначально они планировали запустить удобный ресурс для советов и уловок для угадывания любой страны. В то же время другая группа игроков вела записи в обычной таблице Google Excel.

В конце концов, два проекта объединились и стали сайтом в его нынешнем виде. На странице рекордов содержится более 50 категорий, для каждой из которых указаны три самых коротких игры или три результата с наибольшим количеством очков. Таблица регулярно обновляется по мере поступления новых материалов в сообщество GeoGuessr Pro в Discord, модератором которого является ItsRC.

«Практически любой игрок может поставить рекорд, — говорит ItsRC. — Но для его фиксации вам нужно отправить видео игры и ее URL-адрес. Наша команда просматривает каждую запись, чтобы проверить, нет ли там чего-либо противоречащего правилам, а затем сверяет время в игре со временем в видео, чтобы убедиться, что запись не отредактирована».

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ItsRC упоминает, что сообщество в Discord и количество заявок за последние несколько месяцев выросли в геометрической прогрессии. Он объясняет это тем, что Geotips и открытый сервер сделали скоростное прохождение доступным для случайных пользователей. Игрок под ником GeoWizard, у которого 775 тысяч подписчиков на YouTube, в последнее время часто рассказывает о менее известных пользователях и авторах, что положительно сказывается на его популярности.

До сих пор именно игроки занимались созданием процветающей профессиональной экосистемы. Отчасти это связано с ее быстрым ростом. По словам Филипа Антелла, главы службы поддержки GeoGuessr, разработчики сайта также стремятся проводить спонсируемые турниры и мероприятия. Он даже связывался с представителями Twitch, чтобы запустить нечто масштабное на их площадке.

«Последние пару месяцев мы активно вносим улучшения, — замечает Антелл. — Мы и до этого понимали, что у нас отличная игра и большое сообщество опытных фанатов. Но теперь мы чувствуем, что пора сосредоточиться на том, чтобы принести что-то каждому игроку».

GeoGuessr — это необычный спидранер. Он призывает выходить далеко за рамки соревновательного характера. Все пользователи отметили, что благодаря игре, они знакомятся и общаются с людьми из разных уголков планеты. «Мне нравится, как стримы объединяют людей, — говорит GeoPeter. — В нашем сообществе есть удивительные люди со всего мира, и я надеюсь встретить их в реальной жизни, когда мы снова сможем путешествовать». Он считает, что этот ресурс следует использовать в начальной школе в качестве инструмента для обучения детей другим культурам.

Нет лучшего способа оценить культуру другой страны, чем прогуляться по ее улицам. GeoGuessr — удобный способ сделать это, особенно в разгар пандемии.

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