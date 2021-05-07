Семь способов зарабатывать на контенте

Ни для кого не секрет, что создавать регулярный и качественный контент сложно. И дело не только в затрачиваемом времени и силах, а в отсутствии прямого или быстрого вознаграждения. К счастью, есть способы монетизировать свою работу.

Инфопредприниматель (infopreneur) — это человек, который собирает информацию из личного опыта и других источников и предоставляет ее потребителям в собственном уникальном виде. Если обобщить, то его главная задача состоит в создании контента, который подразделяется на две категории.

Бесплатный: блоги, видео, рассылки по электронной почте для привлечения новых клиентов.

блоги, видео, рассылки по электронной почте для привлечения новых клиентов. Платный: инфопродукты, такие как книги и курсы.

Большая часть работы создателей инфопродуктов состоит в поставке бесплатного контента, который их продвигает. Но прежде чем он принесет результаты, может пройти много времени. К тому же не каждая публикация продвигает товар, а в некоторые месяцы создателю не удается продать ни одного инфопродукта. Это делает доход нестабильным и снижает мотивацию.

Платформы для продажи контента

Эти сервисы предлагают возможность зарабатывать по мере создания контента.

Substack. Создавайте собственную новостную рассылку для своих подписчиков. Средняя стоимость подписки составляет примерно $5 в месяц.

Создавайте собственную новостную рассылку для своих подписчиков. Средняя стоимость подписки составляет примерно $5 в месяц. Частные подкасты. Записывайте аудиоконтент, которые подписчики смогут прослушать через частные каналы.

Записывайте аудиоконтент, которые подписчики смогут прослушать через частные каналы. Memberful. Создайте блог на WordPress и с помощью этого приложения установите платный доступ для некоторых публикаций. Memberful предоставляет более полный набор функций, чем аналогичные плагины, такие как Restrict Content Pro. Например, популярный технический блог Stratechery использует эту платформу.

Создайте блог на WordPress и с помощью этого приложения установите платный доступ для некоторых публикаций. Memberful предоставляет более полный набор функций, чем аналогичные плагины, такие как Restrict Content Pro. Например, популярный технический блог Stratechery использует эту платформу. Patreon. Публикуйте бесплатный контент на любой платформе и привлекайте подписчиков на свою страницу Patreon. Сервис позволяет установить несколько уровней подписки с различными тарифами. В благодарность за поддержку вы можете вознаграждать подписчиков невыпущенным контентом, призами или личными чатами.

Публикуйте бесплатный контент на любой платформе и привлекайте подписчиков на свою страницу Patreon. Сервис позволяет установить несколько уровней подписки с различными тарифами. В благодарность за поддержку вы можете вознаграждать подписчиков невыпущенным контентом, призами или личными чатами. Medium. Пишите статьи, устанавливайте доступ только для пользователей с платной подпиской на платформу и получайте ежемесячный доход. Размер заработка будет зависеть от того, сколько раз ваша публикация была прочитана.

Пишите статьи, устанавливайте доступ только для пользователей с платной подпиской на платформу и получайте ежемесячный доход. Размер заработка будет зависеть от того, сколько раз ваша публикация была прочитана. YouTube. Людям не придется платить за подписку на ваш канал. Контент монетизируется с помощью рекламы, что придаст стимул выпускать его регулярно. Некоторые могут предположить, что то же самое можно сделать, добавив рекламу в блог. Однако YouTube помогает узнавать о новых публикациях с помощью уведомления. Все меньше людей подписываются на блоги через RSS-ленты, а потому доход от рекламы будет невысоким, если у вас нет большого трафика.

Людям не придется платить за подписку на ваш канал. Контент монетизируется с помощью рекламы, что придаст стимул выпускать его регулярно. Некоторые могут предположить, что то же самое можно сделать, добавив рекламу в блог. Однако YouTube помогает узнавать о новых публикациях с помощью уведомления. Все меньше людей подписываются на блоги через RSS-ленты, а потому доход от рекламы будет невысоким, если у вас нет большого трафика. Продавать напрямую то, что вы обычно предоставляете бесплатно. Например, взимать небольшую плату ($1-7) за созданный лично вами курс.

Особенности платного контента

Преимущество инфопродуктов в том, что их можно продавать множество раз. Создавать бесплатный контент можно в свободное время и в любом темпе. Но если вы используете одну из приведенных выше платформ, то фактически становитесь фрилансером, выпускающим контент по подписке. И у этого есть свои недостатки. Многие пользователи таких платформ производят и бесплатный контент, чтобы привлечь новых подписчиков. Не обнуляет ли это смысл запуска платного? Есть ли ограничения в продвижении инфопродуктов людям, которые уже платят за регулярный контент? У бесплатного доступа в этом есть примущество: вы можете продвигать свой товар, сколько захотите.

Стратегия действий полностью зависит от ваших увлечений, целей, приверженности работе и многих других факторов. К счастью, инфопредпринимательство предоставляет достаточную гибкость при выборе бизнес-модели.

Источник.