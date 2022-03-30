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Истории

Getty Images предложил моделям возможность отказаться от прав на биометрические данные

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Благодаря технологии распознавания лиц и бесконечному количеству селфи в социальных сетях биометрические данные находятся в открытом доступе. Теперь один из крупнейших фотостоков обновил форму для моделей, добавив в нее возможность отказаться от прав на биометрические данные и позволить использовать их третьим лицам. В компании полагают, что это позволит защитить права моделей, особенно в тех странах, где нет соответствующих законов.

Getty Images предложил моделям возможность отказаться от прав на биометрические данные

На прошлой неделе Getty Images анонсировала форму, которая позволяет обмениваться биометрической информацией через платформу лицензирования медиа. Разрешение модели — стандартная форма для медиафотографов, которая показывает, что объект дал согласие на использование и продажу его изображения.

В дополнение к предоставлению обычных прав на фотографии, новое соглашение Getty предлагает субъектам, запечатленным в нем, предоставить согласие на лицензирование или использование их биометрических данных «в любых целях (кроме порнографических или дискредитирующих целей), включая маркетинг или продвижение любого продукта или услуги».

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В пресс-релизе компания отмечает: «В последнее время имели место несколько судебных процессов, связанных с использованием биометрической информации без явного согласия людей, изображенных на визуальных изображениях. Хотя законодательство в этой области все еще развивается, разработчики всегда должны начинать со сбора данных из законных источников и получения разрешения на их использование по назначению».

Но некоторые эксперты по правовым вопросам опасаются, что новое соглашение Getty слишком обширно и может привести к тому, что фотографы, кинематографисты и агентства будут использовать биометрические данные для разнообразного нежелательного использования.

«Это намного больше того, что может потребоваться для участия в фотосессии или чего-то в этом роде», — комментирует Фредерик Дженнингс, адвокат из Бруклина, специализирующийся на защите конфиденциальности и цифровых правах.

Распознавание лиц и другие биометрические данные часто используются для алгоритмов машинного обучения — часто без ведома или согласия их субъектов. В настоящее время в мире уже действуют законы, защищающие от продажи и использования биометрических данных, но это не помешало многим компаниям собирать гигантские коллекции шаблонов распознавания лиц.

Печально известная компания по распознаванию лиц Clearview AI утверждает, что у нее более 3 млрд изображений лиц. После того, как стало известно, что она собирает лица людей из Twitter, YouTube и других социальных платформ, европейские регуляторы потребовали от нее прекратить сбор и удалить эти данные.

Getty надеется, что «первая в отрасли» форма разрешения станет стандартной практикой лицензирования изображений. Но поскольку это одна из крупнейших платформ, это может привести к тому, что модели будут без необходимости предоставлять юридические права на свои биометрические данные, в том числе в государствах, где закон обычно защищает их по умолчанию.

С другой стороны, Дженнингс утверждает, что жителям регионов, где нет надежной биометрической защиты конфиденциальности, это оставит возможность отказаться.

«В местах, где биометрическая защита прописана в законе (или защищена другими законами) люди сохранят эти права по умолчанию и будут так же хорошо защищены тем, что эти пункты отсутствуют, — отмечает Дженнингс. — Но я думаю, что упомянуть об этом полезно там, где этих прав не существует — либо не подписывая, либо подписывая версию с зачеркнутыми разделами, это был бы четкий способ продемонстрировать, что  разрешение не предоставляется».

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Фото на обложке: Trismegist san / Shutterstock

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