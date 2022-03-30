Getty Images предложил моделям возможность отказаться от прав на биометрические данные

Благодаря технологии распознавания лиц и бесконечному количеству селфи в социальных сетях биометрические данные находятся в открытом доступе. Теперь один из крупнейших фотостоков обновил форму для моделей, добавив в нее возможность отказаться от прав на биометрические данные и позволить использовать их третьим лицам. В компании полагают, что это позволит защитить права моделей, особенно в тех странах, где нет соответствующих законов.

На прошлой неделе Getty Images анонсировала форму, которая позволяет обмениваться биометрической информацией через платформу лицензирования медиа. Разрешение модели — стандартная форма для медиафотографов, которая показывает, что объект дал согласие на использование и продажу его изображения.

В дополнение к предоставлению обычных прав на фотографии, новое соглашение Getty предлагает субъектам, запечатленным в нем, предоставить согласие на лицензирование или использование их биометрических данных «в любых целях (кроме порнографических или дискредитирующих целей), включая маркетинг или продвижение любого продукта или услуги».

В пресс-релизе компания отмечает: «В последнее время имели место несколько судебных процессов, связанных с использованием биометрической информации без явного согласия людей, изображенных на визуальных изображениях. Хотя законодательство в этой области все еще развивается, разработчики всегда должны начинать со сбора данных из законных источников и получения разрешения на их использование по назначению».

Но некоторые эксперты по правовым вопросам опасаются, что новое соглашение Getty слишком обширно и может привести к тому, что фотографы, кинематографисты и агентства будут использовать биометрические данные для разнообразного нежелательного использования.

«Это намного больше того, что может потребоваться для участия в фотосессии или чего-то в этом роде», — комментирует Фредерик Дженнингс, адвокат из Бруклина, специализирующийся на защите конфиденциальности и цифровых правах.

Распознавание лиц и другие биометрические данные часто используются для алгоритмов машинного обучения — часто без ведома или согласия их субъектов. В настоящее время в мире уже действуют законы, защищающие от продажи и использования биометрических данных, но это не помешало многим компаниям собирать гигантские коллекции шаблонов распознавания лиц.

Печально известная компания по распознаванию лиц Clearview AI утверждает, что у нее более 3 млрд изображений лиц. После того, как стало известно, что она собирает лица людей из Twitter, YouTube и других социальных платформ, европейские регуляторы потребовали от нее прекратить сбор и удалить эти данные.

Getty надеется, что «первая в отрасли» форма разрешения станет стандартной практикой лицензирования изображений. Но поскольку это одна из крупнейших платформ, это может привести к тому, что модели будут без необходимости предоставлять юридические права на свои биометрические данные, в том числе в государствах, где закон обычно защищает их по умолчанию.

С другой стороны, Дженнингс утверждает, что жителям регионов, где нет надежной биометрической защиты конфиденциальности, это оставит возможность отказаться.

«В местах, где биометрическая защита прописана в законе (или защищена другими законами) люди сохранят эти права по умолчанию и будут так же хорошо защищены тем, что эти пункты отсутствуют, — отмечает Дженнингс. — Но я думаю, что упомянуть об этом полезно там, где этих прав не существует — либо не подписывая, либо подписывая версию с зачеркнутыми разделами, это был бы четкий способ продемонстрировать, что разрешение не предоставляется».

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Фото на обложке: Trismegist san / Shutterstock