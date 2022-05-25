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Как зарегистрировать компанию в Уругвае

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Уругвай — стабильная страна с развитой юридической и экономической системой, которая обладает хорошим доступом к технологиям и сетям контактов. Здесь легко вести бизнес, а власти реализуют иницативы по привлечению и поддержке иностранных инвесторов. Рассказываем, какие типы компаний можно зарегистрировать в Уругвае и какие требования для них существуют.

Как зарегистрировать компанию в Уругвае

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Где зарегистрировать компанию в Уругвае?

Регистрацией занимаются следующие государственные учреждения:
  • любые местные подразделения Главного налогового управления Уругвая (DGI);
  • отделения Банка социального обеспечения (Banco de Previsión Social, BPS).

Стоит отметить, что в столице Уругвая Монтевидео и некоторых других населенных пунктах процедура регистрации унифицирована, поэтому можно зарегистрироваться через общую форму.

Типы компаний в юридической системе Уругвая

  • индивидуальный предприниматель (Empresa Unipersonal);
  • общество с ограниченной ответственностью (Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL);
  • товарищество (Sociedad de Capital e Industria);
  • коммандитное акционерное общество (Sociedad en Comandita por Acciones);
  • простое коммандитное общество (Sociedad en Comandita simple);
  • акционерное общество (Sociedad Anónima, SA);
  • кооператив (Sociedad Colectiva);
  • торговая компания (Sociedad Comercial).

Рассмотрим подробнее самые распространенные типы компаний, их преимущества и недостатки, а также особенности регистрации.

Индивидуальный предприниматель (Empresa Unipersonal)

Плюсы

  • Простая регистрация без бюрократических сложностей. Аналогично такое юридическое лицо легко закрыть (полностью или частично приостановить деятельность).
  • Можно управлять самостоятельно, не привлекая третьих лиц вроде менеджеров или бухгалтеров.
  • Мало юридических ограничений, при необходимости можно нанимать сотрудников.
  • Прибыль бизнеса отражается в налоговых декларациях его владельца.
  • Можно совмещать несколько видов деятельности (требуется подробно описать их при открытии компании в DGI).
  • Не установлен размер минимального капитала.

Минусы

  • Владелец несет персональную ответственность за возникающие финансовые и юридические обязательства.
  • Бизнес нельзя продать или передать иному лицу (физическому или юридическому). В случае смерти владельца компания прекращает существование с юридической точки зрения.
  • Ограничения на привлечение капитала (пороговая сумма меняется каждый год).

Требования

Общие требования DGI для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Уругвае.

  • Возраст старше 18 лет.
  • Наличие уругвайского удостоверения личности, для иностранца необходим загранпаспорт.
  • Документ, подтверждающий налоговое резидентство предприятия. Это могут быть коммунальные квитанции UTE (свет), OSE (вода) или Antel (телефон) на имя владельца компании. В противном случае потребуется представить нотариально заверенный документ с указанием адреса.

Необходимые формальности

  1. Регистрация в DGI. Процедура бесплатна, за исключением заказа печати компании. Заявка подается лично, владельцем или третьей стороной. Если в процедуре участвует третье лицо, оно должно представить фотокопию действующего удостоверения личности.
  2. Регистрация в BPS. Это нужно сделать в течение 10 рабочих дней — по истечении срока придется заплатить штраф. Однако в Монтевидео эта процедура осуществляется одновременно с регистрацией в DGI.
  3. Регистрация в Министерстве труда и социального обеспечения (MTSS).
  4. Регистрация компании в Едином реестре налогоплательщиков (Registro Único de Contribuyentes). (Монтевидео или подразделения DGI).

Необходимо также приобрести Единую трудовую книжку (Libro Único de Trabajo) для компании и предъявить ее в отделение министерства вместе с документами, предоставленными BPS и DGI. В дальнейшем Единая трудовая книжка потребуется только для найма сотрудников.

Хотя это не является необходимым требованием для работы индивидуального предпринимателя, после регистрации в BPS можно присоединиться к службе частной медицинской помощи. Владельцы индивидуальных предпринимателей обязаны и имеют право участвовать в системе социального страхования по болезни (Seguros Sociales por Enfermedad).

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Чтобы завести чековую книжку, необходимо также оформить в DGI разрешение на выпуск документации (Autorización para la Impresión de Documentación).

Общество с ограниченной ответственностью (Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL)

Для регистрации предприятия данного типа требуется определить тип предпринимательской деятельности. Это стратегическое решение, которое и откроет, и ограничит различные возможности для ведения бизнеса.

В Уругвае общества с ограниченной деятельностью — наиболее распространенная форма деятельности в случаях, когда требуется определенный капитал и несколько партнеров. Важная характеристика SRL в том, что ответственность партнеров ограничивается их долями в капитале.

Монтевидео, столица Уругвая

Фото в тексте: Galina Savina / Shutterstock

Не всегда предприниматели точно знают различия между акционерным обществом и SRL в Уругвае. Обе организационно-правовые формы по-разному регистрируются, а также имеют свои преимущества и недостатки.

Партнеры несут обязательства по отношению к другим партнерам, компании и руководству в соответствии с долями в капитале и во всех случаях существуют обязанности по отношению к третьим лицам, заключающим договор с партнерством.

Налоговые обязательства также будут зависеть в каждом случае от деятельности, которой занимается предприятие. Что касается выгод, существует важное ограничение ответственности партнеров, при этом на бизнес-уровне важно личное знакомство с партнерами.

Плюсы

  • Создание SRL в Уругвае требует меньшего капитала по сравнению с акционерными обществами. По ссылке можно ознакомиться с установленными границами для уставного капитала.
  • Защищает партнеров в случае судебного иска против компании и активов компании.
  • У SRL может быть от 2 до 50 партнеров.
  • Партнеры могут назначить другую организацию для управления компанией от их имени.
  • Срок действия SRL не ограничен, если в учредительном акте не указано иное.

Минусы

  • При регистрации SRL в Уругвае партнеры должны внести как минимум 50% своей доли в уставном капитале. Остальная часть должна быть предоставлена в течение менее 2 лет.
  • Чтобы принять новых партнеров или продать акции, требуется получить согласие других.
  • Корпоративный капитал не может увеличиваться, если он фактически не выплачен, что ограничивает расширение компании.

Требования

  • Партнеры должны быть старше 18 лет.
  • Ксерокопия документа, удостоверяющего личность партнеров (уругвайское удостоверение личности или паспорт для иностранцев).
  • Количество партнеров не может превышать 50.

Необходимые формальности

  1. Регистрация в DGI.
  2. Регистрация в BPS.
  3. Социальное страхование по болезни.
  4. Регистрация в Министерстве труда и социального обеспечения.
  5. Публичный реестр торговли.
  6. Регистрация в Государственном страховом банке.

Акционерное Общество (Sociedad Anónima, SA)

Это коммерческая компания, в рамках которой капитал делится на акции, которые могут быть представлены в оборотных инструментах, а ответственность акционеров ограничена акциями,которые они получают в соответствии с долей в капитале компании. Создание акционерного общества подходит в случаях, когда для запуска бизнеса есть значительный капитал.

Плюсы

  • Ответственность партнеров ограничена. Она распространяется только на внесенный ими капитал, и они не обязаны отвечать своим имуществом за долги общества. Партнеры освобождаются от ответственности за деятельность партнерства, регистрации и увеличения капитала.
  • Партнеры-учредители могут открыть компанию с 50% уставного капитала и должны будут достичь 100% менее чем за 2 года.
  • Льготы по налогу на передачу имущества и по налогу на документально подтвержденные правовые акты.
  • Партнеры по открытым акционерным обществам могут продать свои акции другому инвестору.
  • Партнерами могут быть граждане Уругвая или иностранцы, вне зависимости от того, проживают ли они в стране или за рубежом.

Минусы

  • Чтобы открыть компанию, требуется минимальный капитал в размере 18 млн песо.
  • Для регистрации необходимо пройти больше юридических формальностей. По этой причине такая форма выбирается обычно для крупных предприятий.
  • Это требует более сложной формы организации. Также необходимо по крайней мере раз в год проводить собрание акционеров.

Требования

  1. Партнеры старше 18 лет.
  2. Удостоверение личности, действительное в Уругвае (удостоверение личности или паспорт).
  3. Минимум 2 акционера.
  4. Уставный капитал должен превышать 18 млн уругвайских песо.
  5. Партнеры-учредители должны внести от 25% до 50%уставного капитала. Они должны внести этот капитал в сроки, установленные обществом для осуществления своих прав и обязанностей в качестве акционерных партнеров.

Необходимые формальности

Обязательные требования, в присутствии государственного нотариуса.

  1. Провести учредительное собрание среди партнеров. На собрании будет определено наименование компании, уставный капитал, домициль, вклады партнеров и способ распределения прибыли и убытков.
  2. Получить юридическую консультацию при участии государственного нотариуса. Чиновник должен подтвердить достоверность всей информации, представленной в ходе учредительного собрания.
  3. Направить устав общества для рассмотрения Внутренней национальной ревизией.
  4. Зарегистрировать компанию в DGI и BPS.
  5. Застраховать сотрудников от несчастных случаев на производстве в BSE.
  6. Зарегистрировать компанию в Отделе документов Генеральной инспекции труда, подразделении Министерства труда и социального обеспечения (Ministerio del Trabajo y Seguridad Social).
  7. Зарегистрировать SA в Публичном торговом реестре (Registro Público de Comercio).
  8. Опубликовать объявление в Diario Oficial и в другой национальной газете.

Источник.

Фото на обложке: Zarko Prusac / Shutterstock

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