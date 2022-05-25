Как зарегистрировать компанию в Уругвае

Уругвай — стабильная страна с развитой юридической и экономической системой, которая обладает хорошим доступом к технологиям и сетям контактов. Здесь легко вести бизнес, а власти реализуют иницативы по привлечению и поддержке иностранных инвесторов. Рассказываем, какие типы компаний можно зарегистрировать в Уругвае и какие требования для них существуют.
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Где зарегистрировать компанию в Уругвае?
- любые местные подразделения Главного налогового управления Уругвая (DGI);
- отделения Банка социального обеспечения (Banco de Previsión Social, BPS).
Стоит отметить, что в столице Уругвая Монтевидео и некоторых других населенных пунктах процедура регистрации унифицирована, поэтому можно зарегистрироваться через общую форму.
Типы компаний в юридической системе Уругвая
- индивидуальный предприниматель (Empresa Unipersonal);
- общество с ограниченной ответственностью (Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL);
- товарищество (Sociedad de Capital e Industria);
- коммандитное акционерное общество (Sociedad en Comandita por Acciones);
- простое коммандитное общество (Sociedad en Comandita simple);
- акционерное общество (Sociedad Anónima, SA);
- кооператив (Sociedad Colectiva);
- торговая компания (Sociedad Comercial).
Рассмотрим подробнее самые распространенные типы компаний, их преимущества и недостатки, а также особенности регистрации.
Индивидуальный предприниматель (Empresa Unipersonal)
Плюсы
- Простая регистрация без бюрократических сложностей. Аналогично такое юридическое лицо легко закрыть (полностью или частично приостановить деятельность).
- Можно управлять самостоятельно, не привлекая третьих лиц вроде менеджеров или бухгалтеров.
- Мало юридических ограничений, при необходимости можно нанимать сотрудников.
- Прибыль бизнеса отражается в налоговых декларациях его владельца.
- Можно совмещать несколько видов деятельности (требуется подробно описать их при открытии компании в DGI).
- Не установлен размер минимального капитала.
Минусы
- Владелец несет персональную ответственность за возникающие финансовые и юридические обязательства.
- Бизнес нельзя продать или передать иному лицу (физическому или юридическому). В случае смерти владельца компания прекращает существование с юридической точки зрения.
- Ограничения на привлечение капитала (пороговая сумма меняется каждый год).
Требования
Общие требования DGI для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Уругвае.
- Возраст старше 18 лет.
- Наличие уругвайского удостоверения личности, для иностранца необходим загранпаспорт.
- Документ, подтверждающий налоговое резидентство предприятия. Это могут быть коммунальные квитанции UTE (свет), OSE (вода) или Antel (телефон) на имя владельца компании. В противном случае потребуется представить нотариально заверенный документ с указанием адреса.
Необходимые формальности
- Регистрация в DGI. Процедура бесплатна, за исключением заказа печати компании. Заявка подается лично, владельцем или третьей стороной. Если в процедуре участвует третье лицо, оно должно представить фотокопию действующего удостоверения личности.
- Регистрация в BPS. Это нужно сделать в течение 10 рабочих дней — по истечении срока придется заплатить штраф. Однако в Монтевидео эта процедура осуществляется одновременно с регистрацией в DGI.
- Регистрация в Министерстве труда и социального обеспечения (MTSS).
- Регистрация компании в Едином реестре налогоплательщиков (Registro Único de Contribuyentes). (Монтевидео или подразделения DGI).
Необходимо также приобрести Единую трудовую книжку (Libro Único de Trabajo) для компании и предъявить ее в отделение министерства вместе с документами, предоставленными BPS и DGI. В дальнейшем Единая трудовая книжка потребуется только для найма сотрудников.
Хотя это не является необходимым требованием для работы индивидуального предпринимателя, после регистрации в BPS можно присоединиться к службе частной медицинской помощи. Владельцы индивидуальных предпринимателей обязаны и имеют право участвовать в системе социального страхования по болезни (Seguros Sociales por Enfermedad).
Чтобы завести чековую книжку, необходимо также оформить в DGI разрешение на выпуск документации (Autorización para la Impresión de Documentación).
Общество с ограниченной ответственностью (Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL)
Для регистрации предприятия данного типа требуется определить тип предпринимательской деятельности. Это стратегическое решение, которое и откроет, и ограничит различные возможности для ведения бизнеса.
В Уругвае общества с ограниченной деятельностью — наиболее распространенная форма деятельности в случаях, когда требуется определенный капитал и несколько партнеров. Важная характеристика SRL в том, что ответственность партнеров ограничивается их долями в капитале.
Фото в тексте: Galina Savina /
Не всегда предприниматели точно знают различия между акционерным обществом и SRL в Уругвае. Обе организационно-правовые формы по-разному регистрируются, а также имеют свои преимущества и недостатки.
Партнеры несут обязательства по отношению к другим партнерам, компании и руководству в соответствии с долями в капитале и во всех случаях существуют обязанности по отношению к третьим лицам, заключающим договор с партнерством.
Налоговые обязательства также будут зависеть в каждом случае от деятельности, которой занимается предприятие. Что касается выгод, существует важное ограничение ответственности партнеров, при этом на бизнес-уровне важно личное знакомство с партнерами.
Плюсы
- Создание SRL в Уругвае требует меньшего капитала по сравнению с акционерными обществами. По ссылке можно ознакомиться с установленными границами для уставного капитала.
- Защищает партнеров в случае судебного иска против компании и активов компании.
- У SRL может быть от 2 до 50 партнеров.
- Партнеры могут назначить другую организацию для управления компанией от их имени.
- Срок действия SRL не ограничен, если в учредительном акте не указано иное.
Минусы
- При регистрации SRL в Уругвае партнеры должны внести как минимум 50% своей доли в уставном капитале. Остальная часть должна быть предоставлена в течение менее 2 лет.
- Чтобы принять новых партнеров или продать акции, требуется получить согласие других.
- Корпоративный капитал не может увеличиваться, если он фактически не выплачен, что ограничивает расширение компании.
Требования
- Партнеры должны быть старше 18 лет.
- Ксерокопия документа, удостоверяющего личность партнеров (уругвайское удостоверение личности или паспорт для иностранцев).
- Количество партнеров не может превышать 50.
Необходимые формальности
- Регистрация в DGI.
- Регистрация в BPS.
- Социальное страхование по болезни.
- Регистрация в Министерстве труда и социального обеспечения.
- Публичный реестр торговли.
- Регистрация в Государственном страховом банке.
Акционерное Общество (Sociedad Anónima, SA)
Это коммерческая компания, в рамках которой капитал делится на акции, которые могут быть представлены в оборотных инструментах, а ответственность акционеров ограничена акциями,которые они получают в соответствии с долей в капитале компании. Создание акционерного общества подходит в случаях, когда для запуска бизнеса есть значительный капитал.
Плюсы
- Ответственность партнеров ограничена. Она распространяется только на внесенный ими капитал, и они не обязаны отвечать своим имуществом за долги общества. Партнеры освобождаются от ответственности за деятельность партнерства, регистрации и увеличения капитала.
- Партнеры-учредители могут открыть компанию с 50% уставного капитала и должны будут достичь 100% менее чем за 2 года.
- Льготы по налогу на передачу имущества и по налогу на документально подтвержденные правовые акты.
- Партнеры по открытым акционерным обществам могут продать свои акции другому инвестору.
- Партнерами могут быть граждане Уругвая или иностранцы, вне зависимости от того, проживают ли они в стране или за рубежом.
Минусы
- Чтобы открыть компанию, требуется минимальный капитал в размере 18 млн песо.
- Для регистрации необходимо пройти больше юридических формальностей. По этой причине такая форма выбирается обычно для крупных предприятий.
- Это требует более сложной формы организации. Также необходимо по крайней мере раз в год проводить собрание акционеров.
Требования
- Партнеры старше 18 лет.
- Удостоверение личности, действительное в Уругвае (удостоверение личности или паспорт).
- Минимум 2 акционера.
- Уставный капитал должен превышать 18 млн уругвайских песо.
- Партнеры-учредители должны внести от 25% до 50%уставного капитала. Они должны внести этот капитал в сроки, установленные обществом для осуществления своих прав и обязанностей в качестве акционерных партнеров.
Необходимые формальности
Обязательные требования, в присутствии государственного нотариуса.
- Провести учредительное собрание среди партнеров. На собрании будет определено наименование компании, уставный капитал, домициль, вклады партнеров и способ распределения прибыли и убытков.
- Получить юридическую консультацию при участии государственного нотариуса. Чиновник должен подтвердить достоверность всей информации, представленной в ходе учредительного собрания.
- Направить устав общества для рассмотрения Внутренней национальной ревизией.
- Зарегистрировать компанию в DGI и BPS.
- Застраховать сотрудников от несчастных случаев на производстве в BSE.
- Зарегистрировать компанию в Отделе документов Генеральной инспекции труда, подразделении Министерства труда и социального обеспечения (Ministerio del Trabajo y Seguridad Social).
- Зарегистрировать SA в Публичном торговом реестре (Registro Público de Comercio).
- Опубликовать объявление в Diario Oficial и в другой национальной газете.
Фото на обложке: Zarko Prusac /
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