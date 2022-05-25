Как зарегистрировать компанию в Уругвае

Уругвай — стабильная страна с развитой юридической и экономической системой, которая обладает хорошим доступом к технологиям и сетям контактов. Здесь легко вести бизнес, а власти реализуют иницативы по привлечению и поддержке иностранных инвесторов. Рассказываем, какие типы компаний можно зарегистрировать в Уругвае и какие требования для них существуют.

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Где зарегистрировать компанию в Уругвае?

Регистрацией занимаются следующие государственные учреждения:

любые местные подразделения Главного налогового управления Уругвая (DGI);

отделения Банка социального обеспечения (Banco de Previsión Social, BPS).

Стоит отметить, что в столице Уругвая Монтевидео и некоторых других населенных пунктах процедура регистрации унифицирована, поэтому можно зарегистрироваться через общую форму.

Типы компаний в юридической системе Уругвая

индивидуальный предприниматель (Empresa Unipersonal);

общество с ограниченной ответственностью (Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL);

товарищество (Sociedad de Capital e Industria);

коммандитное акционерное общество (Sociedad en Comandita por Acciones);

простое коммандитное общество (Sociedad en Comandita simple);

акционерное общество (Sociedad Anónima, SA);

кооператив (Sociedad Colectiva);

торговая компания (Sociedad Comercial).

Рассмотрим подробнее самые распространенные типы компаний, их преимущества и недостатки, а также особенности регистрации.

Индивидуальный предприниматель (Empresa Unipersonal)

Плюсы

Простая регистрация без бюрократических сложностей. Аналогично такое юридическое лицо легко закрыть (полностью или частично приостановить деятельность).

Можно управлять самостоятельно, не привлекая третьих лиц вроде менеджеров или бухгалтеров.

Мало юридических ограничений, при необходимости можно нанимать сотрудников.

Прибыль бизнеса отражается в налоговых декларациях его владельца.

Можно совмещать несколько видов деятельности (требуется подробно описать их при открытии компании в DGI).

Не установлен размер минимального капитала.

Минусы

Владелец несет персональную ответственность за возникающие финансовые и юридические обязательства.

Бизнес нельзя продать или передать иному лицу (физическому или юридическому). В случае смерти владельца компания прекращает существование с юридической точки зрения.

Ограничения на привлечение капитала (пороговая сумма меняется каждый год).

Требования

Общие требования DGI для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Уругвае.

Возраст старше 18 лет.

Наличие уругвайского удостоверения личности, для иностранца необходим загранпаспорт.

Документ, подтверждающий налоговое резидентство предприятия. Это могут быть коммунальные квитанции UTE (свет), OSE (вода) или Antel (телефон) на имя владельца компании. В противном случае потребуется представить нотариально заверенный документ с указанием адреса.

Необходимые формальности

Регистрация в DGI. Процедура бесплатна, за исключением заказа печати компании. Заявка подается лично, владельцем или третьей стороной. Если в процедуре участвует третье лицо, оно должно представить фотокопию действующего удостоверения личности. Регистрация в BPS. Это нужно сделать в течение 10 рабочих дней — по истечении срока придется заплатить штраф. Однако в Монтевидео эта процедура осуществляется одновременно с регистрацией в DGI. Регистрация в Министерстве труда и социального обеспечения (MTSS).

Регистрация компании в Едином реестре налогоплательщиков (Registro Único de Contribuyentes). (Монтевидео или подразделения DGI).

Необходимо также приобрести Единую трудовую книжку (Libro Único de Trabajo) для компании и предъявить ее в отделение министерства вместе с документами, предоставленными BPS и DGI. В дальнейшем Единая трудовая книжка потребуется только для найма сотрудников.

Хотя это не является необходимым требованием для работы индивидуального предпринимателя, после регистрации в BPS можно присоединиться к службе частной медицинской помощи. Владельцы индивидуальных предпринимателей обязаны и имеют право участвовать в системе социального страхования по болезни (Seguros Sociales por Enfermedad).

Чтобы завести чековую книжку, необходимо также оформить в DGI разрешение на выпуск документации (Autorización para la Impresión de Documentación).

Общество с ограниченной ответственностью (Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL)

Для регистрации предприятия данного типа требуется определить тип предпринимательской деятельности. Это стратегическое решение, которое и откроет, и ограничит различные возможности для ведения бизнеса.

В Уругвае общества с ограниченной деятельностью — наиболее распространенная форма деятельности в случаях, когда требуется определенный капитал и несколько партнеров. Важная характеристика SRL в том, что ответственность партнеров ограничивается их долями в капитале.

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Не всегда предприниматели точно знают различия между акционерным обществом и SRL в Уругвае. Обе организационно-правовые формы по-разному регистрируются, а также имеют свои преимущества и недостатки.

Партнеры несут обязательства по отношению к другим партнерам, компании и руководству в соответствии с долями в капитале и во всех случаях существуют обязанности по отношению к третьим лицам, заключающим договор с партнерством.

Налоговые обязательства также будут зависеть в каждом случае от деятельности, которой занимается предприятие. Что касается выгод, существует важное ограничение ответственности партнеров, при этом на бизнес-уровне важно личное знакомство с партнерами.

Плюсы

Создание SRL в Уругвае требует меньшего капитала по сравнению с акционерными обществами. По ссылке можно ознакомиться с установленными границами для уставного капитала.

Защищает партнеров в случае судебного иска против компании и активов компании.

У SRL может быть от 2 до 50 партнеров.

Партнеры могут назначить другую организацию для управления компанией от их имени.

Срок действия SRL не ограничен, если в учредительном акте не указано иное.

Минусы

При регистрации SRL в Уругвае партнеры должны внести как минимум 50% своей доли в уставном капитале. Остальная часть должна быть предоставлена в течение менее 2 лет.

Чтобы принять новых партнеров или продать акции, требуется получить согласие других.

Корпоративный капитал не может увеличиваться, если он фактически не выплачен, что ограничивает расширение компании.

Требования

Партнеры должны быть старше 18 лет.

Ксерокопия документа, удостоверяющего личность партнеров (уругвайское удостоверение личности или паспорт для иностранцев).

Количество партнеров не может превышать 50.

Необходимые формальности

Акционерное Общество (Sociedad Anónima, SA)

Это коммерческая компания, в рамках которой капитал делится на акции, которые могут быть представлены в оборотных инструментах, а ответственность акционеров ограничена акциями,которые они получают в соответствии с долей в капитале компании. Создание акционерного общества подходит в случаях, когда для запуска бизнеса есть значительный капитал.

Плюсы

Ответственность партнеров ограничена. Она распространяется только на внесенный ими капитал, и они не обязаны отвечать своим имуществом за долги общества. Партнеры освобождаются от ответственности за деятельность партнерства, регистрации и увеличения капитала.

Партнеры-учредители могут открыть компанию с 50% уставного капитала и должны будут достичь 100% менее чем за 2 года.

Льготы по налогу на передачу имущества и по налогу на документально подтвержденные правовые акты.

Партнеры по открытым акционерным обществам могут продать свои акции другому инвестору.

Партнерами могут быть граждане Уругвая или иностранцы, вне зависимости от того, проживают ли они в стране или за рубежом.

Минусы

Чтобы открыть компанию, требуется минимальный капитал в размере 18 млн песо.

Для регистрации необходимо пройти больше юридических формальностей. По этой причине такая форма выбирается обычно для крупных предприятий.

Это требует более сложной формы организации. Также необходимо по крайней мере раз в год проводить собрание акционеров.

Требования

Партнеры старше 18 лет. Удостоверение личности, действительное в Уругвае (удостоверение личности или паспорт). Минимум 2 акционера. Уставный капитал должен превышать 18 млн уругвайских песо. Партнеры-учредители должны внести от 25% до 50%уставного капитала. Они должны внести этот капитал в сроки, установленные обществом для осуществления своих прав и обязанностей в качестве акционерных партнеров.

Необходимые формальности

Обязательные требования, в присутствии государственного нотариуса.

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Фото на обложке: Zarko Prusac / Shutterstock