Goodleap: финтех-проект, который делает экологичный образ жизни доступнее

Рассказываем о том, чем интересна компания, как она создавалась и каким образом защищает окружающую среду.

Возобновляемые источники энергии все еще не получили широкого применения в быту, во многом благодаря высокой цене вопроса. Финтех-платформа Goodleap предлагает решение проблемы, выдавая кредиты на ремонт и установку специального оборудования. В 2021 году она получила оценку в $12 млрд.

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Чем занимается Goodleap

Финтех-платформа Goodleap вдохновляет клиентов вести более экологичный образ жизни и при этом экономить деньги. Например, с помощью установки домашних солнечных панелей: они сокращают выбросы парниковых газов и предоставляют бесплатную солнечную энергию.

Одна из особенностей Goodleap — возможность получить один кредит на несколько товаров и услуг, например геотермальную отопительную систему, кровлю и многие другие. В большинстве финансовых учреждений кредит выдается на один товар за раз. Таким образом, чтобы получить пять товаров, нужно брать кредит на каждый из них.

В 2022 году Goodleap заняла 30 место среди самых инновационных компаний мира в ежегодном рейтинге издания Fast Company. В нем учитывались компании, которые разрабатывают способы сохранить окружающую среду.

История компании

Хейс Барнард, Джейсон Уокер и Мэтт Доусон основали GoodLeap в 2003 году. Изначально компания называлась Paramount Equity Mortgage и предоставляла ипотечные кредиты на жилье. Она была запущена в Калифорнии и быстро расширилась до других штатов.

В 2006 году основатели запустили страховую компанию, которая занималась автомобильным и жилищным страхованием. Она проработала более 10 лет, а затем была продана поставщику страховых услуг Brown and Brown.

В 2009 году активно развивался рынок домашних солнечных электростанций. Основатели решили ухватиться за эту возможность и запустили Paramount Solar — платформу для продажи домашних солнечных систем. В 2013 году Paramount Solar была продана SolarCity примерно за $120 млн.

В 2011 году Paramount Equity Mortgage получила инвестиции в акционерный капитал от маркетинговой B2C-компании Guthy-Renker. Компания стремительно росла: в период с 2014 по 2016 года ее темпы роста составили 387%, а в 2016 году она заработала $172,3 млн.

В декабре 2017 года компания начала выдавать кредиты на установку солнечных электростанций, а позже переименовалась в Loanpal. В 2019 году она начала сотрудничать с Федеральным кредитным союзом Пентагона (PenFed Credit Union). В рамках партнерства PenFed использует платформу Loanpal для размещения капитала, а Loanpal управляет процессом кредитования.

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За 2019 год Loanpal выдала 30% от всех новых жилищных кредитов в США и стала ведущей кредитной организацией в области солнечной энергии в стране. В 2020 году команда представила онлайн-платформу для финансирования дополнительных продуктов для повышения энергоэффективности жилья. В их числе — аккумуляторные батареи, кровля, окна, газоны, светодиодное освещение, системы эффективного водопользования и кондиционирования.

В июне 2021 года Loanpal провела ребрендинг и получила название GoodLeap. Компания начала предоставлять дополнительные товары для экологичного благоустройства дома.

Финансирование

В 2021 году компания получила финансирование в размере $800 млн. Полученные средства она решила использовать для того, чтобы заниматься электромобилями и коммерческими проектами. Ее цель — охватить другие сферы, помимо жилищной, которые негативно влияют на окружающую среду.

В 2022 году Loanpal в двенадцатый раз привлекла финансирование по модели секьюритизации на сумму $305 млн при участии Goldman Sachs.

Рейтинговое агентство Kroll Bond Rating Agency

Прежде чем вкладывать в какую-либо компанию, необходимо исследовать механизмы ее работы, и этот процесс отнимает довольно много времени. Такими исследованиями занимается Kroll Bond Rating Agency (KBRA). В 2022 году агентство присвоило Goodleap предварительный «хороший» рейтинг, что делает ее подходящей компанией для инвестиций.

Как компания защищает окружающую среду

Goodleap сотрудничает с различными организациями, чтобы предоставлять клиентам более выгодные условия и различные программы.

Программа Split Pay. Совместно с BayWa R.e она предлагает подрядчикам, которые занимаются поставкой и установкой солнечных панелей, простой способ финансировать оборудование из одного источника. В таком случае оборудованию не придется проходить через нескольких поставщиков, что снижает риск его потери и позволяет заканчивать работу раньше.

Оформление кредита через OpenSolar. Goodleap интегрирована в программу для проектирования и продажи солнечных батарей OpenSolar. Это позволяет клиентам проходить предварительную квалификацию и подавать заявку на кредит через онлайн-платформу OpenSolar.

Программа прямых платежей. Goodleap сотрудничает с Sunrgy, которая предоставляет солнечные панели, крепежные кольца, болты и прочую продукцию. В рамках партнерства они предлагают программу прямых платежей, которая дает доступ к платформе кредитования Goodleap. После получения доступа и финансирования кредита Goodleap оплачивает счет Sunrgy.

Доступ к питьевой воде. Компания работает с GivePower, чтобы предоставлять чистую питьевую воду с помощью водных ферм, работающих на солнечной энергии. Они получают воду из океана, а затем опресняют и фильтруют ее. Такие фермы состоят из контейнеров, каждый из которых может поставлять до 75 тысяч л воды в день. Технология была протестирована в городе Малинди, Кения, расположенном рядом с Индийским океаном.

В 2022 году Goodleap также протестовала против введения ежемесячной платы в размере $57 для домовладельцев с солнечными панелями. Такое правило предложила Калифорнийская комиссия по жилищно-коммунальным услугам.

Цель Goodleap — к 2045 году увеличить число домов с солнечными панелями в 50 раз. Если бы законопроект, предложенный Калифорнийской комиссией, вступил в силу, многие домовладельцы отказались бы от солнечных панелей в пользу других источников энергии, вызывающих загрязнение воздуха.

Сериал компании на YouTube

С 2021 года Goodleap выпускает сериал на своем YouTube-канале под названием Warriors of Light. Компания посвящает выпуски людям, которые заботятся об экологии.

Например, в День ветеранов, национальный праздник США, который отмечается 11 ноября, Goodleap рассказала об американских военных, выступающих за использование чистой энергии. В выпуске поучаствовал бывший игрок в американский футбол Тони Гонзалез.

В статье использовались материалы следующих источников:

Prnewswire.com

En.wikipedia.org

Moneyinc.com

Фото на обложке: Martin Bergsma / Shutterstock