Как переосмыслить и решить сложную жизненную проблему

Большинство из нас сталкивались с жизненной проблемой, которая заставляет почувствовать себя в ловушке. Кажется, что ни одно решение не подходит, и выхода просто нет. Сама мысль о проблеме неприятна не только на эмоциональном, но и на физическом уровне.

Эванс и Бернетт выделяют такие типы проблем, как «якорные» и «гравитационные».

Как правило, «якорная проблема» возникает, когда мы превращаем предполагаемый ответ в вопрос. Эванс приводит такой пример: несколько лет назад его жены не стало, и сейчас, когда ему за 60, он снова встретил любовь. Он может задаться вопросом, не написать ли ему книгу о, как он выразился, «двух влюбленных стариках». Такого рода вопросы ограничивают возможности Эванса, поскольку предполагают, что он должен превратить свой опыт в книгу.

Вместо этого он может отпустить этот «якорь» — то, что это должна быть книга — и, поступая так, открыться для различных решений. «Я мог бы сказать что-то вроде: "Этот опыт был таким живительным. Что бы мне хотелось сделать с этой историей? Книга — это один из возможных результатов», — объясняет он.

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«Гравитационные проблемы» характеризуются неизменными обстоятельствами. Они либо находятся вне нашего контроля, либо мы не хотим что-то менять. Здесь Эванс опять приводит пример из своей собственной жизни: он живет в Санта-Крус, а его подруга находится, в зависимости от дня недели, примерно в 75 минутах езды вверх по побережью в Сан-Франциско.

«Мне бы очень хотелось сохранить эти отношения, но я не хочу менять образ жизни. Это "гравитационная проблема"», — объясняет он. Такого рода проблемы требуют принять ситуацию и найти компромисс или выход — например, проводить время и в Санта-Крус, и в Сан-Франциско.

Не все проблемы подпадают под эти категории. Это всего лишь два типа проблем, которые вызывают у нас чувство беспомощности. Ключ к их решению — принять ситуацию, переосмыслить ее, чтобы открыть для себя больше возможностей, а затем продумать решения и определить, что подойдет вам.

«Тогда возникает ощущение простора... Вы испытываете прилив эндорфинов, потому что видите возможности», — объясняет Бернетт.

Само по себе принятие также может быть проблемой.

Прежде чем начать мозговой штурм решений, придется признать, что хотите что-то изменить в своей жизни. И это, пожалуй, сложнее всего. Часто нам проще убедить себя, что желаемое недостижимо, потому что это позволяет сохранить мечту в первозданном виде, без компромиссов или риска неудачи. И это особенно характерно для «гравитационных проблем».

Принятие также трудно поддерживать. На этапе поиска решений может показаться, что проблема сложнее, чем кажется, и в других обстоятельствах была бы посильной.

«Когда вы выпадаете из ”принятия", вы снова оказываетесь в тупике», — объясняет эксперт.

Чтобы немного облегчить принятие, он советует думать об этом как о краткосрочной сделке: не нужно принимать эти обстоятельства на всю оставшуюся жизнь, просто потерпите их в качестве эксперимента — всего на три недели.

Также стоит иметь в виду, что принятие — это не одобрение. Для молодого человека, который только что закончил образование и мечтает изменить мир, вполне нормально признать, что его приоритет — найти работу, которая поможет встать на ноги, а не ту, на которой можно посвятить себя творчеству или активизму.

«Это не значит, что вы принимаете все неправильное в мире, это просто означает, что сейчас не ваше время делать это единственным фокусом своей карьеры и жизни», — говорит Бернетт.

Бернетт и Эванс ранее работали в области инженерии и дизайна продуктов, и в своих книгах и на курсах в Стэнфорде они применяют принципы формального дизайн-мышления к поиску пути в жизни и карьере. Как они любят выражаться, дизайн происходит в реальности. «Принятие — это дверь в реальность», — говорит Эванс.

Переосмыслите происходящее, а затем приступайте к прототипированию — поиску решений.

Если вас беспокоит «якорная проблема», вероятно, ответ скрыт внутри вопроса, и это серьезно ограничивает доступные варианты. Чтобы двигаться вперед, переформулируйте вопрос так, чтобы в нем не было скрытого ответа. «Хочу ли я закончить образование, чтобы стать терапевтом?» может превратиться в: «Как я могу направить свое желание приносить пользу окружающим?».

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Если это «гравитационная проблема», для переосмысления может быть достаточно принять ограничения и двигаться дальше, либо выяснить, как можно их обойти.

Скажем, вы хотите зарабатывать на жизнь поэзией.

«Сейчас поэтам платят не очень хорошо, — рассуждает Эванс. — "Какие наиболее коммерчески жизнеспособные формы творческого письма существуют в мире после интернета?" — актуальный вопрос. В отличие от: "Как мне зарабатывать $200 тысяч в год поэзией?"».

Как только вы переосмыслите свое затруднительное положение, проведите мозговой штурм решений и определите по крайней мере три варианта, которые можно протестировать. Прототипирование — ключевая часть подхода Эванса и Бернетта к дизайну, потому что оно позволяет терпеть неудачи и учиться. Проводя каждый эксперимент, обращайте внимание на то, как он работает и что вы чувствуете.

По словам Бернетта и Эванса, существует два классических типа прототипов. Первый — это макет. Он подразумевает, что вы на самом деле выполняете упражнение или имитируете его настолько реалистично, насколько это возможно. Так, если вы хотели бы переехать к любимому человеку в другой город, проведите свой следующий визит, занимаясь только обыденными делами, из которых будет состоять повседневная рутина.

Второй тип — общение с людьми, у которых уже есть нужный жизненный опыт. «Слушая чужую историю, вы испытываете так называемый повествовательный резонанс. Вы знаете, что если взять два камертона и ударить по одному, второй начнет вибрировать? Если в истории собеседника есть что-то, что близко вам, вы это почувствуете», — говорит Бернетт.

Помните, что создание прототипов — это повторяющийся процесс. «Вы перемещаете себя в следующее место, получаете о нем некоторую информацию, выясняете возможные варианты и перемещаетесь в следующее место, пока в конце концов не решите проблему», — объясняет он.

Но даже несмотря на то, что для этого может потребоваться немало поработать, Бернетт и Эванс обнаружили, что сам процесс прототипирования, как правило, дает людям заряд энергии, вызывая чувство любопытства и вовлеченности.

И это полная противоположность оцепенению.

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