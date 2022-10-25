Борьба с инфошумом: как не утонуть в информации, которая льется на нас со всех сторон?

Александр Долгов, генеральный продюсер контент-бюро Pluton (Youtube-шоу «Киберэтика», подкаст «История российского интернета») рассказывает о том, как научиться фильтровать поток информации, чтобы не перегружать ей себя и не терять продуктивность.

Чем дальше идет развитие интернета, тем сильнее наш мозг перегружается информацией. Еще 10 лет назад американские ученые выяснили, что человек, в среднем читает около 100 000 слов в день, включая СМИ, соцсети и переписки. Стоит ли говорить, что в спустя время инфошума стало только больше?

Последние два года — эпоха TikTok и вертикальных видео. Это короткие ролики длиной в 5-30 секунд. Представьте, что за час человек пролистал около 100 таких видео, у каждого из них разная смысловая нагрузка.

Поэтому для разгрузки мозга фильтрация информации необходима. Расскажу, как это сделать.

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Как фильтровать источники информации

Для социальных сетей помогут простые настройки.

В Telegram каналы и диалоги можно делить по папкам. Пройдите по пути «Настройки → Папки» и нажмите «Создать новую папку». В одной из них можно оставить только самое важное — один-два новостных канала, которым вы доверяете, и самые важные чаты.

каналы и диалоги можно делить по папкам. Пройдите по пути «Настройки → Папки» и нажмите «Создать новую папку». В одной из них можно оставить только самое важное — один-два новостных канала, которым вы доверяете, и самые важные чаты. В Twitter можно отключить показ рекомендаций. Пройдите по пути «Настройки» → «Аккаунт» → «Уведомления» и уберите галочки с «Рекомендации», «Новости», «Другое».

можно отключить показ рекомендаций. Пройдите по пути «Настройки» → «Аккаунт» → «Уведомления» и уберите галочки с «Рекомендации», «Новости», «Другое». В VK отключите «Сначала интересные» — по умолчанию алгоритм выбирает посты с высокой активностью и поднимает их в рекомендации, т. к. они с наибольшей долей вероятности зацепят внимание аудитории. После отключения вы будете читать новости в хронологическом порядке.

отключите «Сначала интересные» — по умолчанию алгоритм выбирает посты с высокой активностью и поднимает их в рекомендации, т. к. они с наибольшей долей вероятности зацепят внимание аудитории. После отключения вы будете читать новости в хронологическом порядке. Установите режим «Не беспокоить» на смартфоне. Он позволяет отключать звуковые сигналы для вызовов, оповещений и уведомлений. На iPhone перейдите в настройки, выберите раздел «Фокусирование», нажмите «Не беспокоить». В разделе «Автовключение» можно настроить автоматическое включение режима «Не беспокоить» в определенное время, по геопозиции или при использовании определенного приложения.

Кроме того, в этом режиме приложения как будто бы блокируются. Вы можете принудительно открыть их, но тогда вы будете понимать, что сейчас потребляете информацию себе во вред.

Проверяйте источник информации на качество

Будем честны — полностью ограничить себя от потока информации невозможно. Если и правда так сделать, можно выпасть из контекста, что негативно скажется на работе и ориентировании в реальности. В этом случае поможет фильтрация информации — стоит выбрать, какому источнику стоит доверять, а какому нет.

Первоисточник. Когда вы видите какую-либо новость, посмотрите, кто именно ее опубликовал. Зарегистрированное СМИ, вне зависимости от позиции, лучше паблика-агрегатора, ведь новости проходят фильтрацию перед публикацией. Кроме того, смотрите, откуда именно СМИ узнали эту информацию. Если это официальное заявление, ему можно верить. Если инсайд, стоит усомниться и подождать других заявлений.

Когда вы видите какую-либо новость, посмотрите, кто именно ее опубликовал. Зарегистрированное СМИ, вне зависимости от позиции, лучше паблика-агрегатора, ведь новости проходят фильтрацию перед публикацией. Кроме того, смотрите, откуда именно СМИ узнали эту информацию. Если это официальное заявление, ему можно верить. Если инсайд, стоит усомниться и подождать других заявлений. Экспертность автора. Если вы читаете или слушаете чье-то мнение, удостоверьтесь в компетенции автора — насколько хорошо ему известна тема, о которой он вещает, какой у него опыт и т. д. Например, если о медицине говорит человек без диплома врача и соответствующий практики, ему верить точно не стоит. Если же вы хотите научиться монтировать видео, и вы нашли блог специалиста с подтвержденными кейсами и десятками роликов на эту тему, возможно, вы сможете извлечь из его уроков пользу.

Если вы читаете или слушаете чье-то мнение, удостоверьтесь в компетенции автора — насколько хорошо ему известна тема, о которой он вещает, какой у него опыт и т. д. Например, если о медицине говорит человек без диплома врача и соответствующий практики, ему верить точно не стоит. Если же вы хотите научиться монтировать видео, и вы нашли блог специалиста с подтвержденными кейсами и десятками роликов на эту тему, возможно, вы сможете извлечь из его уроков пользу. Ваша лояльность к автору. Относится и к авторским постам. Если вы смотрите видео по определенной тематике, например, обработке фото, у вас есть пул любимых блогеров. Выберите из них три-пять, мнению которого вы больше всего доверяете, и смотрите только их. Это избавит вас от лишних размышлений о том, к какому автору лучше прислушаться.

Как снизить количество потребляемой информации

Устраивайте цифровой детокс. Это не обязательно выезд на природу, где не ловит интернет. Достаточно просто не подходить к телефону или как минимум не скроллить ленту новостей, где один инфоповод за другим так и манит подробнее изучить его — перейти на страницу, с которого он опубликован и посмотреть другие посты по этой теме.

Например, выделите себе один день, в который вы не смотрите новостную ленту и заходите только в профили любимых блогеров или пабликов. Допустим, это воскресенье.

Впрочем, его можно организовать и по полной программе. В России есть ряд компаний, устраивающие цифровой детокс с выездом на природу. Участники не только отказываются от устройств и потока информации через них, но и также занимаются нетворкингом. Как правило, их сферы деятельности совпадают — это предприниматели или работники digital-специальностей.

Не смотрите вертикальные ролики, не читайте новостную ленту и не смотрите соцсеть с фотографиями перед сном. Это идеальный способ зависнуть в телефоне на несколько часов: ролики короткие, незамысловатые, вызывают множество эмоций. Как правило, в свободное время мы заходим в соцсети, чтобы как-то провести время.

Этому можно найти альтернативу. Например, каждый вечер выходить на улицу, играть в настольные игры или медитировать. Психологи рекомендуют последний час перед сном проводить полностью без электронных устройств, чтобы мозг перестал работать в режиме активного потребления информации. Свежий воздух только улучшит эффект.

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Наладьте режим. Просыпаться, принимать пищу, работать и отдыхать стоит в одно и то же время — чем более понятен и предсказуем ваш распорядок дня для организма, тем ему проще. В частности, он с большей легкостью сможет отключиться от новостной ленты.

«Упорядоченный режим — словно колея, по которой в хорошем темпе движутся умственные силы гения, она ограждает его от тирании переменчивых настроений», — отмечает писатель Мейсон Карри в книге «Режим гения. Распорядок дня великих людей».

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