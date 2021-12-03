За и против: стоит ли постоянно оставаться в поиске работы?

Даже сменив работу, некоторые продолжают следить за более перспективными возможностями. Такой подход похож на флирт, который вошел в привычку: независимо от стажа на текущей должности и удовлетворенности работой, сотрудник то и дело просматривает новые вакансии. Как это влияет на трудовую дисциплину и способствует ли карьерному росту?

С начала пандемии множество работников самых различных отраслей покинули свои рабочие места — и еще миллионы тоже подумывают об увольнении. Все это способствует мировому кризису на рынке труда. Однако дело не только в том, что компании пытаются закрыть новые вакансии. Многие мировые экономики находятся в стадии роста, что стимулирует развитие предприятий и спрос на таланты.

Привычная ситуация перевернулась: теперь у работников больше рычагов воздействия, чем когда-либо, и многие могут позволить себе выбрать должность, которая больше соответствует их ценностям и желаниям. Некоторые предпочитают не прекращать поиски и постоянно следить за новыми возможностями.

За последние шесть месяцев Бет увеличила свою зарплату почти на 10 тысяч фунтов стерлингов. Она постепенно прошла путь от полного рабочего дня до постоянного контракта на удаленную работу. По сравнению с началом года она добилась лучшего баланса между работой и личной жизнью. И для этого ей не пришлось вести переговоры или выставлять требования.

Ее карьерному росту способствовала быстрая смена работы.

«К сожалению, мой опыт показывает, что мне повысят зарплату, только если покажу начальнику оффер от другой компании», — добавляет Бет.

Бет живет в Йоркшире (Великобритания) и скоро приступит к своей третьей должности аккаунт-менеджера в этом году. Она говорит, что только этот подход помог ей, наконец, получить справедливую заработную плату и гибкий график.

«Всякий раз, когда я чувствовала, что должность была не совсем такой, как обещано, я искала следующую возможность, — объясняет она. — Если она была ближе к моему идеалу, если компания выглядела привлекательно, я отправляла отклик».

«Иррациональное, бесцельное блуждание»

В течение нескольких десятилетий считалось предпочтительным как можно дольше оставаться на одной должности: это помогало добавить веса резюме и внести долгосрочный вклад в организацию.

Тех, кто слишком часто увольнялся, осуждали и начальство, и общество в целом. В 1974 году американский промышленный психолог Эдвин Гизелли даже придумал термин «Синдром бродяги» для описания сотрудников, которые часто меняли работодателя. Он сравнивал это сложное явление с иррациональным и бесцельным блужданием.

В этой картине мира работодатели обладали властью над работниками, что позволяло удерживать их.

«Идея заключалась в том, что если работодатель заботился о вас, вы делали то же самое и сохраняли ему верность», — объясняет Марк Болино, директор по менеджменту и международному бизнесу в Университете Оклахомы, США.

Глобальная рецессия 1980-х годов отчасти поколебала это мышление. Болино специализируется на исследовании преданности наемных работников и причинах их увольнения. Он рассказывает, что тогда компаниям пришлось сокращать расходы и увольнять персонал.

«Впоследствии отношения стали более деловыми: "Если происходят увольнения, так тому и быть. Если вы найдете лучшую работу, мы поймем"», — поясняет Болино.

Теперь сотрудник был вынужден брать на себя ответственность и прокладывать свой собственный путь. Тем не менее, традиция долго не менять работодателя прочно укоренилась в обществе. Согласно данным Бюро статистики труда США, средняя продолжительность работы американских рабочих неуклонно росла с 3,5 лет в 1980-х годах до 4,4 лет в 2000-х годах, прежде чем немного снизиться в конце прошлого десятилетия.

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Обычно причиной для поиска новых возможностей становилась реакция на какое-то событие. Часто это идет во вред сотруднику: он не увольняется, пока не столкнется с разочарованием, отсутствием прогресса или конфликтом на рабочем месте.

Но пандемия, похоже, изменила это мышление. Многие переоценили свою жизнь и карьеру и стали более открыты к изменениям. Работники начали искать возможности, которые лучше соответствуют их желаниям.

Саймон Уингейт, управляющий директор британской рекрутинговой компании Reed, говорит, что за первые 10 дней ноября им поступило 120 тысяч вакансий. Вполне вероятно, что в ноябрь 2021 года Reed зафиксирует рекордное количество заявок. Предыдущий рекорд сохраняется с 2008 года.

Рост вакансий в сочетании с увеличением числа работодателей, предлагающих лучшие условия, создает небывалый выбор.

«Можно воспользоваться нынешней нехваткой рабочей силы и найти себе работу мечты», — отмечает Саймон Уингейт

Кроме того, они могут искать работу даже если пока не собираются увольняться, и использовать рынок труда в своих интересах. Это особенно актуально, когда компании создают удаленные вакансии, открывая доступ к рабочим местам для миллионов, которые не могли претендовать на них просто из-за местоположения.

«В настоящее время власть находится в руках рабочей силы, а это означает, что люди могут предъявлять больше требований, включая более высокую заработную плату, больше льгот и гибкие условия труда», — говорит Уингейт.

Перераспределение влияния

У тех, кто постоянно следит за новыми вакансиями, даже если доволен своей работой, может быть преимущество. Это особенно актуально сейчас, когда работодатели по всему миру осознают, что теперь влияние в руках сотрудников.

В Германии, крупнейшей экономике Европы, работодатели, такие как Себастьян Функе, владелец берлинской компании Stryze, изо всех сил пытаются привлечь таланты. По мере роста онлайн-покупок растет и спрос на услуги его ecommerce-стартапа, который разрабатывает бренды для платформ, включая Amazon. Но есть проблема: для развития бизнеса ему нужно нанять больше квалифицированных работников. В настоящее время у него открыто 40 вакансий.

Функе приходится делать все возможное, чтобы привлечь тех, кто пассивно изучает варианты и ждет идеальную вакансию. Помимо относительно высокой заработной платы, он предлагает четырехзначную сумму в евро как бонус за переезд тем, кто переезжает в Берлин со всей Европы.

«Мое преимущество в том, что средняя зарплата в Германии на 30% выше, чем, скажем в Италии, — говорит Функе. — Человек получит больше за работу, которая требует тех же знаний».

Кроме того, он платит подчиненным €10 тыс., если наймет кого-то по их рекомендации.

И поскольку спрос на персонал так высок, работники, которые случайно устраиваются на другие должности, обнаруживают, что работодатели дают ответ быстро и охотно (значительное преимущество в мире, где отбор может длиться несколько недель и даже месяцев).

«Приходится действовать быстро. Если не ответить кандидату в течение 24 часов, чтобы договориться о собеседовании, вы опоздали», — говорит Функе.

«У людей может быть несколько предложений о работе на выбор. Программистов всегда не хватало, но нанять специалистов по цифровому маркетингу, дизайнеров и авторов контента было не так сложно, как сейчас, — добавляет он. — Нанимать людей приходится всего за неделю, и это безумие».

Кремниевая долина столкнулась с самой высокой конкуренцией за работников. Пусть технологические гиганты и объявили, что снизят зарплату сотрудникам, переезжающим из Сан-Франциско, растущим стартапам придется предлагать всем фиксированную зарплату независимо от места проживания, район залива Сан-Франциско или прерии Монтаны.

«Люди хотят, чтобы им платил, исходя из ценности, которую они создают для организации, а не из стоимости жизни», — говорит Уилл Хансингер, CEO технической рекрутинговой фирмы Riviera Partners. И, учитывая нынешнее состояние рынка труда, компании это понимают.

Правильный подход

Несмотря на то, что положение работников становится выгоднее, они все еще не могут постоянно переходить с места на место из соображений выгоды. Хотя сменить работу проще, чем когда-либо, стигматизация сохраняется.

«Можно заметить, что частая смена работы беспокоит руководителей: они опасаются, что сотрудник недостаточно привержен или не останется на одном месте надолго, — говорит Болино. — У них все еще есть предубеждение против этого, потому что поведение в прошлом хорошо демонстрирует, чего ждать от человека в будущем».

Бесконечное переключение между должностями также может исказить отношение сотрудников к работе.

«Когда речь идет о внешних вознаграждениях и деньгах, это означает, что вы не сосредотачиваетесь на том, чтобы получать удовольствие от работы или выполнять свои задачи», — отмечает эксперт.

«Все время начинать сначала нелегко. Вы создаете социальный капитал в организации — смена работы означает, что нужно начинать все сначала и изучать новую культуру на рабочем месте с нуля», — добавляет Болино.

Для Бет смена работы стала средством достижения цели. Она предупреждает, что нельзя просто переходить с места на место: следует мыслить стратегически, иначе «вы никогда не будете удовлетворены».

Вероятно, повышенный спрос на сотрудников — не краткосрочная тендения

«[Спрос работодателей] останется более высоким, чем раньше, потому что нанимать будут не только стартапы, — объясняет Функе. — "Голубым фишкам" нужна цифровая трансформация поэтому им приходится нанимать больше работников с соответствующими навыками».

Следовательно, время на стороне работников. Им не нужно постоянно искать новую должность. Тем не менее, у них есть возможность тщательно оценить свои силы, воспользоваться спросом на рынке труда и максимально использовать возможности.

Болино признает, что трудно спорить с работниками, использующими преимущества нынешнего климата.

«Обычно, увидев чье-то резюме с большим количеством должностей за короткий промежуток времени, вы задаетесь вопросом, почему это произошло, — говорит он. — Раньше не имело значения, было ли у вас желание сменить работу, если лучшей альтернативы не существовало. Но теперь есть возможность действовать».

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