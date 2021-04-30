Как попасть на IT-стажировку в «Гринатом»

«Гринатом» — IT-интегратор госкорпорации «Росатом», открыл программу стажировок и трудоустройства для молодых IT-специалистов — Greenlab . Рассказываем, что это за программа, чему здесь могут научиться студенты и как попасть на работу в госкорпорацию в сфере IT.

Что такое Greenlab?

Greenlab — программа стажировок, обучения и трудоустройства молодых специалистов IT-компании «Гринатом».

«Гринатом» — IT-подразделение госкорпорации «Росатом». Сотрудники «Гринатома» разрабатывают ПО и цифровые решения для внутреннего использования на предприятиях «Росатома» — например, электронный документооборот и цифровой подбор. Компания ищет инициативных IT-специалистов, которые хотят строить карьеру в госкорпорации.

Кто может подать заявку?

Присоединиться к программе стажировок могут студенты 2-4-го курсов и магистратуры, а также выпускники вузов с техническими, математическими, экономическими и IT-специальностями. Преимуществом станут победы на профильных олимпиадах и другие достижения — о них можно написать в анкете при оформлении заявки на сайте.

Чтобы попасть на стажировку, нужно иметь базовые знания в своей профессии: например, языки программирования и алгоритмы. Новички могут пройти образовательную программу — отборочный марафон Case Lab. Если студент успешно пройдет обучение, решит кейсы и покажет себя как перспективного специалиста, то попадет на стажировку.

Зачем нужен IT-марафон Case Lab?

Для того, чтобы студенты могли понять серьезность своих намерений, комплексно погрузиться в IT-блок атомной отрасли и изучить госкорпорацию изнутри, Гринатом разработал отборочный IT-марафон Case Lab по 4 направлениям:

1С:ERP — изучение программ «1С:Предприятие 8» и 1C:ERP;

Web — разработка и настройка сайтов, основы «1С-Битрикс»;

Java — создание web-приложений и интерфейсов, работа с базами данных;

SAP — знакомство с языком ABAP и продуктами SAP, решение практических задач.

Обязательно ли быть из Москвы?

Нет, конечно! Стажировки проходят по всей России. Студенты и выпускники могут найти вакансии в 21 городе, среди которых есть не только Москва и Санкт-Петербург, но и Ангарск, Электросталь, Балаково, Владимир, Глазов, Зеленогорск, Екатеринбург, Казань, Подольск, Новоуральск, Северск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Томск, Саров, Уфа, Димитровград и Ковров.

Как проходит отбор на стажировку?

Желающие пройти стажировку Greenlab могут подать заявку на сайте и загрузить резюме. Кандидаты выполняют тестовое задание. Затем участники проходят два собеседования: с HR-менеджером и IT-специалистом. Отобранные стажеры заключают трудовой договор и приступают к работе.

Будут ли мне платить?

Стажировка оплачивается. Уровень зарплаты зависит от графика — стажеры могут сами определить, сколько и в какое время готовы работать, и совмещать стажировку с учебой.

А как мне помогут адаптироваться?

Каждый стажер получает личного наставника, который будет давать задачи, отвечать на вопросы и рассказывать об особенностях работы в компании.

Чтобы помочь молодым специалистам освоиться, пообщаться друг с другом и перенять опыт старших коллег, организаторы проводят регулярные мероприятия. Это тренинги с сотрудниками «Гринатома», онлайн-митапы и квизы с другими стажерами.

Кроме хороших знаний, которые демонстрируют наши стажеры, мы видим их огромное желание работать и развиваться. Ребята за время стажировки увидели лишь сотую часть того, чем им придется заниматься в будущем. И даже это уже позволило им стать на одну ступень выше своих одногруппников и конкурентов. Что хочу сказать будущим стажерам: мы даем возможность развиваться и учиться. Все сложные задачи решаются вместе с командой. Будьте активнее, не бойтесь пробовать свои силы, проходите курсы в кейс лаборатории и приходите к нам на стажировку Дмитрий Кочанжи, начальник отдела Web-разработки в Москве

Важно, чтобы человек сам для себя понимал, кто такой „хороший специалист“, и четко стремился к поставленным целям. Будьте усидчивыми, старательными и внимательными Алена Орлова, ведущий специалист поддержки одной из систем в Нижнем Новгороде

Я абсолютно убежден, что эта программа очень нужна. Если мы привьем любовь к нашей работе у студентов, они, опираясь на полученные знания, опыт и нашу своевременную обратную связь помогут указать нам то, что лучше поменять в процессах уже сейчас. Это, в свою очередь, позволит текущим сотрудникам Гринатома стать лучше и сильнее, быть готовыми к новым вызовам, которые нам диктуют постоянно изменяющиеся тенденции рынка труда Кармелюк Артем, начальник управления автоматизации закупочной деятельности Гринатом

Можно ли устроиться на работу в «Гринатом» после стажировки?

Лучшие стажеры смогут заключить трудовой договор и стать сотрудниками «Гринатома». Большинство прошедших стажировку становятся полноценными сотрудниками компании.

Узнать все условия и возможности, а также подать заявку на стажировку или марафон можно на сайте Greenlab.