Дмитрий Гришин: «Мы смотрим на робототехнику не как на терминатора, бегающего с автоматом»

В рамках проекта «Цифровая журналистика» Дмитрий Гришин рассказал, что такое робот в его понимании, на что важно смотреть при выборе компании для инвестирования и как среди «шума» находить долгосрочные тренды. Делимся самым интересным.

Сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин начал инвестировать в роботов в 2012 году. Все начиналось с $25 млн личных средств, а затем Grishin Robotics дважды привлекал по $100 млн: в 2016 году — для инвестиций в робототехнику и ПО для интернета вещей, а совсем недавно — в новый фонд с более широким спектром интересов.

Про выбор сферы для инвестирования

Направление робототехники в 2012 году только-только зарождалось. И я помню: когда я разговаривал с ребятами, люди вообще не понимали, о чем речь. Какая робототехника? Это все Айзек Азимов, начитался книжек про роботов, этого ничего не будет еще очень долго. Для довольно большого числа людей это казалось достаточно странной историей.

И что важного случилось за последующие восемь лет? Наверное, не осталось людей, которые бы не начали серьезно воспринимать робототехнику. Люди понимают, что все это с нами происходит. Уже и крупные корпорации, и маленькие, и стартапы начинают это активно разрабатывать, уже есть много примеров.

То, что мне интуитивно казалось важным, стало большим интересным рынком.

С другой стороны, в течение всех этих восьми лет у меня постоянно видоизменялись взгляды, и так и должно быть. Тот же самый путь мы проходили в Mail.ru Group.

Поэтому я бы сказал так: я считаю выбор этого направления очень успешным, но при этом нельзя расслабляться — это процесс, где постоянно очень сильно много всего видоизменяется. И наверное, многие из тех базовых принципов, о которых мы изначально думали восемь лет назад, уже поменялись и будет меняться дальше.

Мне кажется, когда ты начинаешь заниматься какими-то новыми направлениями в IT и в инвестировании, важны две вещи:

Все-таки достаточно глубоко понимать направление, куда ты двигаешься, потому что фокус очень важен. А с другой стороны, постоянно быть готовым челленджить свои взгляды и видоизменять их.



Про инвестиции в Ring

Вопрос «как понять, в какую компанию инвестировать» примерно такой же сложный, как «какую компанию пойти и создать». Спектр огромный. Но я думаю, что здесь есть несколько важных вещей:

Конечно, ты должен поверить в команду. Ты должен для самого себя ответить на вопрос: почему это направление будет активно развиваться и почему ты сам в это веришь.

Когда мы инвестировали в Ring (компанию-разработчика «умных» дверных звонков и камер), одна из главных идей у меня была в том, что будет расти доставка товаров — и для людей будет крайне важно понимать, что происходит у них перед домом, вокруг дома, какие товары приносят. И что эти камеры будут все больше и больше умнеть, и фактически звонки можно будет объединить в социальную сеть.

Люди до сих пор не понимают, что Ring — это не звонки, это социальная сеть.

Когда в вашем городке есть очень много звонков Ring, если что-то случилось перед вами — например, у вас утащили посылку перед домом, — остальные звонки также начинают следить, и можно по ним понять, что же произошло. И это не говоря еще о том, что мне очень нравился use case, что когда тебя нет дома, можно позвонить и поговорить с человеком, который к тебе пришел.





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Что мне еще крайне нравилось в звонках: если ты поставил звонок, он всегда с тобой. Если ты передумал пользоваться приложением, ты его просто удалил, а звонок ты фактически поставил раз и навсегда, он с тобой на очень-очень долго.

И это становится центральным механизмом для того, чтобы потом запускать новые продукты в доме. Кстати, что Ring и сделал: они начали со звонка, а потом начали активно развивать разные камеры, системы безопасности.



Про то, что можно считать роботом

Мне кажется, что с развитием технологии и с увеличением масштабов все больше и больше расширяется восприятие этого термина. Например, мы относим AI к робототехнике.

Мы считаем, что робот не обязательно должен представлять из себя какую-то железку.

Навигационная система в машине — это робот или не робот? Если представить, что ты разговариваешь с кем-нибудь 30 лет назад и говоришь: «Слушай, а представь, ты садишься в машину, и тебе какая-нибудь тетя или дядя подсказывает, куда ехать», то в ответ он скажет: «Слушай, это крутой робот, который сидит внутри машины и с тобой разговаривает».

Для нас робототехника — это набор фундаментальных принципов, когда физический мир и цифровой объединяются в создании новых технологий.



Про то, почему в портфеле Grishin Robotics нет армейских роботов

Я всю жизнь занимался потребительскими рынками и мне очень нравится то, чем может пользоваться большое количество людей. Поэтому мы не смотрим на рынки, связанные с военными историями, — мы смотрим на продукты, которыми пользуется весь мир.

И есть, конечно, группы каких-то этических ограничений, и тут уже каждый инвестиционный фонд для себя сам принимает решение, где та грань этики. Кто-то инвестирует в марихуану — например, сейчас это в Калифорнии популярно. Кто-то не инвестирует.

Мне очень нравятся именно потребительские рынки, и мы смотрим, каким образом те опыты, которые связаны с робототехникой, гаджетами и искусственным интеллектом, могут помочь решать насущные проблемы людей.

Мы смотрим на робототехнику не как на терминатора, бегающего с автоматом. Мы смотрим на «умные» сервисы, которые позволяют человеку решать каждодневные проблемы.

Робот — это, с одной стороны, робот-пылесос, который пылесосит. С другой стороны, это робот, которые через видеозвонок следит за твоим домом и знает, какие посылки тебе прислали. И робот — это, например, программа, которая помогает тебе составлять календарь и двигать встречи, следит за твоими задачами. Это сервис, но это AI, который помогает тебе.



Про то, когда роботы нас поработят

В год я смотрю больше чем на тысячу стартапов в робототехнике и могу всех успокоить: мы еще очень далеко от того, чтобы получить полностью мыслящих и автономных роботов.

У нас, например, еще нет робота, который сам может достать ключи из кармана.

Это такая простая задача, но нет робота, который может просто рукой взять и достать ключ, потому что нужно понять, где карман, где ключ, разобраться, что карманы бывают разного размера.

Сейчас мы пока находимся в фазе, когда только-только появляются первые ростки автономности.





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Про робота «Федора», который летал на МКС

Инвестировать можно во все, что хочешь, если есть желание потратить деньги.

Но надо понимать, что есть проекты, у которых задача не зарабатывать деньги, а демонстрировать технологии.

Это могут быть, например, научные разработки.

Надо разделять стартапы, которые должны зарабатывать и находить потребителей, и проекты, которые я называю youtube-робототехникой — когда ты просто делаешь какое-нибудь прикольное устройство, его видит весь мир, и ты начинаешь гордиться, что оно есть. Это классно — оно, может быть, сподвигнет большое количество ребят заниматься этим в будущем. Но не найдет своего прямого рынка.



Про то, как понять, что идея «выстрелит» и что тренд будет долгосрочным

Есть несколько важных моментов. Первое — я стараюсь сам очень много тестировать. Я заметил интересную вещь, что человеческий мозг по какой-то причине верит во что-то, когда он просто про это прочитал, намного меньше, чем когда он это пережил.

Если я вам сейчас буду рассказывать, что машина сама может ехать по шоссе, вы скажете: «Да, классно, прикольно». Но совершенно другое впечатление, когда человек садится и сам в этой машине едет.

Поэтому первое, что я бы порекомендовал: самим стараться максимально тестировать все современные модные технологии. Это, кстати, звучит легко, но очень мало кто это делает.

Например, сейчас все говорят про TikTok, а вы пробовали сами создавать видео, поняли, какие тренды там существуют? Все знают, что такое TikTok, но я думаю, что мало кто из взрослого поколения им по-настоящему пользовался.

Второе — действительно пытаться отделить «шум» от долгосрочных трендов. И наверное, здесь нужно просто много читать, много общаться с большим количеством людей и для себя формировать какие-то подходы.

Мне очень нравится история технологий. Если глубоко посмотреть, очень многие процессы, которые мы сейчас переживаем, уже проходили. Они просто проходили в немножко других вещах.

Мне кажется, надо обращаться к истории и пробовать понять: есть ли у того тренда, который сейчас вы видите, какие-то фундаментальные аналоги, которые были в прошлом. И, главное, к чему они привели.

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