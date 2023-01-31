Как увеличить команду в 5 раз, не потратив ни копейки: кейс Flexa Careers

Считается, что эффективный рекрутинг требует больших вложений. Однако стартап Flexa Careers доказал, что это не так: за два года ему удалось совершенно бесплатно увеличить команду с 3 до 15 человек. CEO и основательница Flexa Careers Молли Джонсон-Джонс рассказала, как сэкономить на найме, но не на «качестве» новых сотрудников.
Указывайте зарплату в описаниях вакансий
Эта информация может показаться конфиденциальной. Тем не менее делиться ею в интересах компании.
Так, если кандидата не устраивает предложенная сумма, он не будет отправлять резюме, чем сэкономит свое и ваше время. Эта информация также может повысить интерес к объявлению. К примеру, согласно исследованию Glassdoor, в Великобритании 75% работников чаще откликаются на те вакансии, в которых указана зарплата.
Более того, такая прозрачность помогает обеспечить равенство в оплате труда.
Рассказывайте о компании в соцсетях
Корпоративная культура стала ключевым фактором для привлечения специалистов. Опрос LinkedIn 2021 года показывает: 63% кандидатов в первую очередь обращают внимание на баланс между работой и личной жизнью, а 40% — на команду и культуру компании.
Социальные сети — эффективный и бесплатный способ поделиться тем, как проходят рабочие дни в вашей организации и какие преимущества она предлагает для сотрудников.
Попросите сотрудников поделиться своим опытом
Это лучший способ продемонстрировать рабочую среду компании и ее преимущества.
Короткие ролики с рассказами о личном опыте особенно привлекательны для миллениалов и представителей поколения Z. При этом не обязательно создавать официальный аккаунт компании: эксперименты показали, что контент от сотрудников TikTok набирал в 2 раза больше охватов и взаимодействий, чем публикации в корпоративной учетной записи в LinkedIn.
Детально описывайте предлагаемый график
С января по декабрь 2022 года по всему миру число соискателей, предпочитающих полностью удаленные вакансии, выросло более чем в три раза. Тех, кто выбирает гибкий график, стало больше на 23%.
Однако возможность работать из дома раз в месяц и гибкое начало рабочего дня — совершенно разные вещи.
Подробно расскажите, какую «гибкость» в плане рабочего времени вы предлагаете. Указывайте эту информацию везде: в описаниях вакансий, на соответствующих страницах своего сайта и в соцсетях. Так вы будете привлекать наиболее подходящих кандидатов, что повысит эффективность найма.
Перечисляйте не только требования к кандидату, но и «плюшки»
Посвятите половину описания вакансий тому, что должен уметь специалист, а другую половину — преимуществам, которые он получит. Такой подход позволяет увеличить число взаимодействий с объявлением в 7 раз.
Соискателей также интересуют возможности для развития. Исходя из прошлогоднего опроса Amazon и Workplace Intelligence, перспектива карьерного роста важна для 88% работников, а сильная программа развития профессиональных навыков — для 87%.
Таким образом, рассказывая о таких возможностях и прочих преимуществах трудоустройства, компания может не только расположить к себе кандидатов, но и получить преимущество перед конкурентами.
Фото на обложке: ASDF_MEDIA /
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