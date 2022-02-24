Приложения для психического здоровья: как с их помощью обрести счастье

Специалист по поведению Майк Ракер рассказал, с каким проблемами можно столкнуться при выборе приложения для психического здоровья, и предложил способы их решения.

Люди всегда стремились стать счастливее, но сейчас забота о психическом здоровье актуальна как никогда. Спрос породил предложение: на рынке появляется множество приложений и гаджетов, обещающих улучшить личное благополучие. Но действительно ли они приносят пользу?

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Идея измерения и повышения счастья начиналась не с технологий. В 1984 году психолог Эд Динер придумал концепцию «субъективного благополучия», чтобы оценить уровень счастья отдельного человека в сравнении с другими. Этот показатель также позволяет определять, как конкретные действия влияют на личное благополучие.

Чтобы классифицировать счастье с помощью технологий, человек обычно отвечает на вопросы в приложении или на сайте. Затем на основе этих данных выставляется количественная оценка.

Несмотря на то, что новые «технологии для счастья» приносят пользу некоторым людям, они не лишены недостатков. Вот что следует учитывать при выборе такого сервиса.

Не теряйте радость в погоне за счастьем

Технологии — отличный способ самосовершенствоваться и формировать здоровые привычки. Однако растущее число научных исследований показывает, что чрезмерное беспокойство о счастье может иметь обратный эффект.

Доктор Ирис Мосс из Калифорнийского университета в Беркли и другие исследователи изучали людей, которые упорно стремятся обрести счастье. Они пришли к выводу, что те, кто слишком обеспокоен этим вопросом, часто впадают в депрессию.

Счастье — это многогранная концепция, и технология должна быть связана не с тем аспектом, который вы стремитесь улучшить.

Из-за ежедневных push-уведомлений и показателей, которые можно сравнивать с другими, пользователи зацикливаются на том, почему они недостаточно хороши, и забывают наслаждаться моментом. Нейробиолог Сэм Харрис назвал это явление «духовным материализмом».

Проблема. Сведения, получаемые из данных, могут оказывать негативный эффект, если они не имеют отношения к поведению, которое человек пытается улучшить. Это происходит, если пользователь получает эти сведения слишком часто, или если они почти не помогают ему достигать поставленной цели.

Решение. Подумайте, действительно ли приложение удовлетворяет ваши потребности. Отключите уведомления и сосредоточьтесь только на тех данных, которые помогают вам становиться лучше и формировать необходимые привычки.

Остерегайтесь лженауки

Большинство приложений, обещающих сделать нас счастливее, задуманы как потребительские товары. Как правило, они созданы так, чтобы честно выполнять это обещание, но их разработчики также понимают, что конкурируют за внимание пользователей с другими приложениями.

По этой причине многие сервисы геймифицированы. К примеру, они могут присылать подобные уведомления: «Вы показали отличные результаты на этой неделе: ваша цель выражать благодарность два раза в день достигнута! Попробуйте увеличить ее до трех раз в день на следующей неделе».

Обычно это искусственное давление отклоняется от науки, на которой построено приложение, и может оказывать пагубное влияние. Перед пользователем встает выбор: угождать приложению или же заниматься другими делами, которые с большей вероятностью сделают его счастливее.

Проблема. Чтобы технология работала эффективно, она должна опираться на научные методы. Многие приложения для улучшения психического здоровья хороши на момент запуска, но затем чрезмерно усложняются или же команда упускает из виду научные данные.

Решение. Если приложение основано на научных данных, то изучите оригинальное исследование. Например, с помощью Академии Google, где можно бесплатно найти полные тексты исследовательских публикаций.

Выберите подходящий инструмент

При выборе приложения для психического здоровья следует учитывать множество параметров. Однако это не значит, что оно не может приносить пользу. Вот несколько вопросов, которые помогут определить наиболее оптимальный вариант.

Соответствует ли продукт или услуга поставленной цели?

Позволяет ли сервис скрыть ненужные данные и отключить лишние уведомления?

Лежат ли в основе технологии достоверные научные данные?

Проблема. Сервисов для повышения благополучия становится все больше, и это усложняет выбор подходящего инструмента.

Решение. Протестируйте сервис, прежде чем платить за него. Пути к счастью уникальны, как и сами люди, поэтому не существует технологии, которая подходила бы каждому. Выясните, сколько длится пробный период и можно ли вернуть средства, если сервис вас не устроил, чтобы принять обдуманное решение.

Счастье — это не гора, которую нужно покорить, и не игра, в которой нужно выиграть. Технологии способны улучшить благополучие. Главное — чтобы они не мешали наслаждаться этим процессом.

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