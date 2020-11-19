Хотите привлечь внимание к контенту? Позаботьтесь о заголовке

Заголовки — это первая, а иногда и единственная часть контента, которую видят пользователи. Если он не будет достаточно убедителен, никто не обратит внимания на содержание. Как же написать заметный заголовок, который выделится среди других и найдет отклик у аудитории? Вот несколько простых приемов.

Создайте рабочее название

Рабочее название — это так называемый черновик заголовка, в которой указана тема будущего поста. Допустим, вы ведете блог об активном образе жизни. Для будущих публикаций подойдут следующие рабочие названия.

«Как прогулки на свежем воздухе повышают настроение и улучшают долговременную память».

«Секрет молодости: семь научно обоснованных причин встать с дивана».

Из каждого заголовка ясно, о чем будет пост. Тем не менее они все еще требуют доработки. Рабочие названия используются только для того, чтобы набросать идею для будущего заголовка.

Избегайте кликбейта

Кликбейт — это заголовок, содержание которого провоцирует совершить действие. В эту маркетинговую ловушку попасть очень легко. Вот несколько примеров таких заголовков.

«Вы только посмотрите, что вытворяет эта собака».

«Кто-то дал этому ребенку поиграть с ножницами. И вот что произошло».

«Эти 19 шокирующих фактов о еде навсегда отобьют у вас аппетит».

Обычно информация в статье не соответствует указанной в заголовке теме. И хотя таким образом можно собрать больше просмотров, при чрезмерном употреблении кликбейт раздражает и отпугивает читателей. Тем не менее из этого стиля тоже можно извлечь уроки.

Эмоциональные высказывания находят отклик у читателей и вызывают у них интерес. Примеры ниже затрагивают эмоции, но при этом не звучат слишком вызывающе.

«Почему не всегда стоит добиваться целей».

«Эти слова появились в год вашего рождения».

«12 способов прийти к взаимной любви с вашими клиентами».

Главное — использовать этот способ разумно и не делать заголовок слишком многообещающим.

Учитывайте особенности бренда

При написании заголовков также важно учитывать особенности вашего бренда. Если кликбейт является частью его стратегии, значит такие формулировки вполне допустимы.

Для примера возьмем двух представителей индустрии активного отдыха — Patagonia и Outdoor Research — и посмотрим, как они используют особенности своего бренда для написания заголовков.

Patagonia: «Отдадите ли вы свой голос зиме?».

Outdoor Research: «Как оставаться в тепле, находясь на морозе».

Оба заголовка звучат интересно, но разница между ними очевидна. Patagonia известна экологическим активизмом, который здесь выражается в использовании концепции голосования. В свою очередь, Outdoor Research использует проверенный временем метод, чтобы помочь клиентам «оставаться в тепле... на морозе».

Прежде чем переходить к написанию заголовков, проанализируйте целевую аудиторию, чтобы понять, какая формулировка найдет больший отклик.

Используйте привлекающие внимание элементы

Эти советы помогут заинтересовать читателя.

Заинтригуйте читателей заголовком так, чтобы они с нетерпением обратились к содержанию. Профессор психологии Джордж Левенштейн сформулировал эту идею в гипотезе разрыва в знаниях: «любопытный человек стремится получить недостающую информацию, чтобы уменьшить или устранить чувство лишения». Например, Buzzfeed известен такими заголовками, как «33 невероятно полезных сайта, о существовании которых вы даже не подозревали», которые сразу вызывают желание перейти по ссылке.

Используйте цифры. Указание точного количество облегчает парадокс выбора и помогает мозгу сортировать информацию. Исследователи обнаружили, что даже люди, говорящие на языках, в которых нет чисел, умеют считать. Пример подобного заголовка: «27 обоснованных причин для персонализации маркетинга».

Предлагайте решение проблемы. Когда мы сталкиваемся с проблемой, наш мозг всеми силами стремится найти ее решение. Вот почему заголовки, предлагающие ответы, привлекают много внимания. Не успеваете выполнить все рабочие задачи? Статья под названием «Простые советы по организации рабочего процесса» заставить вас остановить взгляд, так как она предлагает решение вашей проблемы.

Оптимизируйте заголовок для поисковых систем

Научиться писать привлекающий внимание заголовок и оптимизировать его для поиска не так сложно, как кажется. Для этого нужно выявить популярные ключевые слова и определить объем поиска для каждого из них, чтобы узнать, какие темы интересуют вашу аудиторию больше всего.

Самое популярное ключевое слово стоит включить в заголовок. Рекомендуется размещать его в самом начале, чтобы его распознал поисковый робот — программа, которая сканирует страницы в интернете и заносит информацию о них в поисковую систему. Помимо этого, заголовок должен содержать не более 70 символов, чтобы он полностью отобразился в поисковой выдаче.

Допустим, вам нужно включить в заголовок такие ключевые слова, как «примеры голосов бренда». Рабочее название может выглядеть примерно так.

«Ищите вдохновение в этих 9 креативных примерах голосов бренда».

Теперь перемещаем ключевое слово в начало.

«9 примеров голосов бренда, которые помогут вырваться из творческого кризиса».

Перенос ключевого слова в начало повышает SEO, а включение такого выражения, как «творческий кризис», помогает решить проблему, которая беспокоит многих авторов бренда. Кроме того, заголовок состоит из 53 символов, а значит он не будет обрезаться в поисковой выдаче.

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