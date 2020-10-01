Как привлечь клиентов в социальных сетях: четыре способа улучшить контент-стратегию

Социальные сети — хороший инструмент для контент-маркетинга. По статистике, 90% пользователей хотя бы раз использовали их как средство взаимодействия с брендом или бизнесом. Если контент не привлекает потенциальных клиентов, скорее всего, пришло время улучшить стратегию. Есть четыре способа, которые помогут добиться результата.

1. Уделять особое внимание историям

Это могут быть не только личные истории. Высказать мысль можно и с помощью рассказов о предыдущих клиентах, вдохновляющих предпринимателях и просто успешных людях, чтобы читатели могли представить себя на месте главного героя. Истории можно представить в текстовом или видеоформате.

Ленни Леонг, основатель компании Get Customers и создатель видеоконтента с 7,2 млн просмотров, советует увлекать зрителя с самого начала. «Зритель должен понять историю с первого предложения или из названия, — отмечает Леонг. — Люди должны знать, чего им стоит ожидать. Так они останутся вовлеченными на протяжении всего рассказа». Также стоит отметить, что видео лучше всего подходят для Instagram — в этой соцсети они набирают на 49% больше взаимодействий, чем в других.

2. Устраивать опросы

В сторис Instagram есть множество интерактивных функций, которыми стоит воспользоваться. В частности, опросы.помогают получить обратную связь и улучшить общение с пользователями. Например, может выясниться, что подписчики хотят совершенно другого контента.

Открытость ко всему новому — это ключ к успеху. В дополнение к опросам (где подписчики могут выбрать один из двух вариантов) можно воспользоваться функцией «Вопросы и ответы», чтобы люди сами могли предложить темы для разговоров.

3. Проводить прямые эфиры в Facebook или Instagram

Хотя использование функций сторис — отличный способ почерпнуть идеи, многое также зависит от того, чем занимаются зрители в момент просмотра и есть ли у них время и энергия для взаимодействия.

«Отличный способ активизации контент-стратегии — ответы на вопросы в прямом эфире в Facebook или Instagram. Подписчики более расположены к разговору и бренду, если получают ответы в режиме реального времени, подписчики. Кроме того, это позволяет определить, что вызывает у пользователей наибольший интерес», — утверждает CEO Localiz Сара Лефевр.

Ответы и темы из прямого эфира пригодятся для будущих публикаций. Полезно будет сохранить видео, сделать заметки, а затем преобразовать их в посты, которые точно будут интересны людям.

4. Призывать к взаимодействию в каждом посте

К сожалению, этот момент предприниматели часто упускают из виду. В каждом посте должен быть призыв к действию, например «Напишите в комментариях, если вам понравилась эта рубрика» или «Подписывайтесь, чтобы увидеть больше подобного контента». Без призыва люди просто не знают, как взаимодействовать с брендом.

Даже просьба отправить радостный эмоджи повысит вовлеченность аудитории, а также позволит выявить наиболее активных пользователей. Постоянное взаимодействие с потенциальными клиентами — ключ к успешному и эффективному бизнесу.

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