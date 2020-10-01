Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

Как привлечь клиентов в социальных сетях: четыре способа улучшить контент-стратегию

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Социальные сети — хороший инструмент для контент-маркетинга. По статистике, 90% пользователей хотя бы раз использовали их как средство взаимодействия с брендом или бизнесом. Если контент не привлекает потенциальных клиентов, скорее всего, пришло время улучшить стратегию. Есть четыре способа, которые помогут добиться результата.

Как привлечь клиентов в социальных сетях: четыре способа улучшить контент-стратегию

1. Уделять особое внимание историям

Это могут быть не только личные истории. Высказать мысль можно и с помощью рассказов о предыдущих клиентах, вдохновляющих предпринимателях и просто успешных людях, чтобы читатели могли представить себя на месте главного героя. Истории можно представить в текстовом или видеоформате.

Ленни Леонг, основатель компании Get Customers и создатель видеоконтента с 7,2 млн просмотров, советует увлекать зрителя с самого начала. «Зритель должен понять историю с первого предложения или из названия, — отмечает Леонг. — Люди должны знать, чего им стоит ожидать. Так они останутся вовлеченными на протяжении всего рассказа». Также стоит отметить, что видео лучше всего подходят для Instagram — в этой соцсети они набирают на 49% больше взаимодействий, чем в других.

2. Устраивать опросы

В сторис Instagram есть множество интерактивных функций, которыми стоит воспользоваться. В частности, опросы.помогают получить обратную связь и улучшить общение с пользователями. Например, может выясниться, что подписчики хотят совершенно другого контента.

Открытость ко всему новому — это ключ к успеху. В дополнение к опросам (где подписчики могут выбрать один из двух вариантов) можно воспользоваться функцией «Вопросы и ответы», чтобы люди сами могли предложить темы для разговоров.  

3. Проводить прямые эфиры в Facebook или Instagram 

Хотя использование функций сторис — отличный способ почерпнуть идеи, многое также зависит от того, чем занимаются зрители в момент просмотра и есть ли у них время и энергия для взаимодействия.

«Отличный способ активизации контент-стратегии — ответы на вопросы в прямом эфире в Facebook или Instagram. Подписчики более расположены к разговору и бренду, если получают ответы в режиме реального времени, подписчики. Кроме того, это позволяет определить, что вызывает у пользователей наибольший интерес», —  утверждает CEO Localiz Сара Лефевр.

Ответы и темы из прямого эфира пригодятся для будущих публикаций. Полезно будет сохранить видео, сделать заметки, а затем преобразовать их в посты, которые точно будут интересны людям.

4. Призывать к взаимодействию в каждом посте

К сожалению, этот момент предприниматели часто упускают из виду. В каждом посте должен быть призыв к действию, например «Напишите в комментариях, если вам понравилась эта рубрика» или «Подписывайтесь, чтобы увидеть больше подобного контента». Без призыва люди просто не знают, как взаимодействовать с брендом.

Даже просьба отправить радостный эмоджи повысит вовлеченность аудитории, а также позволит выявить наиболее активных пользователей. Постоянное взаимодействие с потенциальными клиентами — ключ к успешному и эффективному бизнесу.

Источник.

Фото на обложке: Andrii Yalanskyi / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Более трети россиян готовы заблокировать все соцсети за прибавку к зарплате — исследование
  2. 2 «Одноклассники» запустили платформу для ведения бизнеса в соцсети
  3. 3 22% российских МСП начали торговать через соцсети во время пандемии — исследование
  4. 4 Фудтех и соцсети потеснили каршеринг и мобильный банкинг в топе популярных приложений

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

01 октября 2020

Startup Leadership Program

01 октября 2020

В Москве впервые пройдет акселератор спортивного бизнеса

01 октября 2020

Бизнес-академия Хельсинки-центра для российских технологических стартапов

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма