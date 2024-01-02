Это простое упражнение поможет наладить отношения с деньгами в 2024 году

О том, как правильно принимать решения о крупных покупках, рассказала Челси Фэган, CEO и основательница The Financial Diet.

Собираетесь приобрести первое жилье или новую машину в наступившем году? Прежде чем совершать любую крупную покупку, стоит проанализировать свои финансы — это поможет убедиться, что вы не выйдете за рамки бюджета.

По словам Фэган, для начала необходимо проанализировать долгосрочную ценность вложения. Например, дом, скорее всего, вырастет в цене, а машина — нет.

Также подумайте, насколько гибким должен быть ваш бюджет и как покупка повлияет на него в будущем. Как объясняет Фэган, многие рассматривают крупные ежемесячные расходы отдельно от общего бюджета, тогда как это значительно влияет на остальные траты. Контролировать бюджет помогут приложения для учета финансов.

Фэган также отмечает, что «любая покупка — это компромисс». Например, жилье может стоить дешевле, но находиться дальше от работы, а значит, увеличатся расходы на дорогу.

Если в 2024 году вы планируете вложиться в образование, стоит проанализировать потенциальную отдачу от учебной программы. Фэган приводит пример: при покупке жилья человек обычно рассматривает множество факторов, в том числе район, ипотечную ставку и вероятность подорожания объекта. «Но в отношении образования обычно не проводят такой анализ, поскольку эти решения принимают подростки», — говорит она.

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Фэган и ее команда не разделяют мнение о том, что прежде чем что-то покупать, нужно сначала погасить все долги. Однако они подчеркивают, что каждая покупка — как крупная, так и небольшая — должна четко соответствовать вашим ценностям.

В этом поможет простое упражнение: просмотрите все траты за последние три месяца и выделите те, которые вы даже не помните.

«Как правило, мы тратим деньги на то, что не имеет для нас ценности, особенно когда речь идет о такси, доставке еды, походах в бар, покупке одежды категории фаст-фэшн и случайных товаров на праздники, — говорит Фэган. — В наших расходах много бездумного потребительства, которое мы даже не замечаем».

По словам Фэган, эта «психологическая практика» поможет заложить основу для здоровых отношений с деньгами в долгосрочной перспективе, что создаст условия для финансового благополучия в 2024 и последующих годах.

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