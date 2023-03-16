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Истории

Как голосовые ассистенты проиграли чат-ботам

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

У виртуальных помощников было более десяти лет, чтобы закрепиться в нашей повседневной жизни. Однако ограничения и неудобный дизайн оставили свободную нишу — и сейчас ее занимают чат-боты.

Как голосовые ассистенты проиграли чат-ботам

Это был дождливый вторник. В Сан-Франциско руководители Apple поднялись на сцену перед полным залом и представили iPhone 5-го поколения. Телефон выглядел идентично прошлой версии, но у него была новая функция, которую вскоре начал обсуждать весь зал: виртуальный ассистент Siri.

Скотт Форстолл, в то время глава отдела программного обеспечения Apple, нажал кнопку, чтобы призвать Siri, и начал засыпать ее вопросами. По его просьбе Siri назвала время в Париже, дала определение слова «митоз» и предложила список из 14 ресторанов греческой кухни с высоким рейтингом, 5 из которых находились в Пало-Альто, Калифорния.

«Я долгое время работаю в области ИИ, и это все еще поражает меня», — вспоминает Форстолл.

Это было 12 лет назад. С тех пор люди уже успели остыть к Siri и ее конкурентам на базе искусственного интеллекта, вроде Alexa от Amazon и Google Ассистента. Технология преимущественно оставалась на прежнем уровне, а голосовые ассистенты стали предметом шуток.

Сегодня в центре внимания другие виртуальные ассистенты — чат-боты. ChatGPT, новый ChatGPT Plus и им подобные могут быстро давать импровизированные ответы на вопросы, заданные через чат. Люди используют ChatGPT для сложных задач вроде программирования, подготовки бизнес-предложений и даже написания художественных текстов.

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ChatGPT применяет ИИ, чтобы понять, какое слово будет следующим, и быстро совершенствуется. Несколько месяцев назад он не мог написать хокку, а теперь делает это играючи. Во вторник OpenAI представила GPT-4, движок нового поколения, на котором работает ChatGPT.

Ажиотаж вокруг чат-ботов демонстрирует, как голосовые ассистенты, которые когда-то вызывали подобный энтузиазм, утратили лидерство в гонке ИИ.

За последнее десятилетие программные продукты сталкивались с проблемами. Джон Берки, ранее — инженер Apple, работавший над Siri, рассказывает, что у голосового помощника было немало технологических преград, например, громоздкий код, из-за чего базовые функции могли обновляться неделями. 

Бывшие сотрудники рассказывают, что Amazon и Google неверно оценили, как будут использоваться голосовые помощники, и инвестировали в области, которые редко окупались. По их словам, когда эти эксперименты провалились, энтузиазм компаний угас.

В этом месяце глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что голосовые ассистенты «тупые как пробка», а лидерство за новым ИИ. Microsoft тесно сотрудничает с OpenAI, инвестировала $13 млрд в стартап и внедрила его технологию в поисковую систему Bing и другие продукты.

Apple отказалась дать комментарий по Siri. В Google сообщили, что стремятся предоставить хорошего виртуального ассистента, который сможет оказать помощь через телефон, а также внутри домов и автомобилей. Компания также тестирует чат-бота Bard. Amazon заявила, что за последний год взаимодействие с Alexa выросло на 30% по всему миру и что она с оптимизмом смотрит на свою миссию по созданию ИИ мирового класса.

интерфейс чат-бота ChatGPT

Фото в тексте: T. Schneider / Shutterstock

В основе разнообразных чат-ботов лежат так называемые большие языковые модели — системы, обученные распознавать и генерировать текст, используя огромные наборы данных, собранных из интернета. Они могут предлагать слова, чтобы завершить предложение.

В отличие от них, Siri, Alexa и Google Ассистент представляют собой системы управления и контроля. Они могут понимать ограниченный список вопросов и задач вроде «Какая погода в Нью-Йорке?» или «Выключи свет в спальне». Если пользователь попросит о чем-то, чего нет в коде, бот просто скажет, что не может помочь.

Siri также отличается сложным дизайном, из-за добавление новых функций занимает много времени, отмечает Берки, который работал над улучшением ассистента в 2014 году.  База данных Siri содержит огромное количество слов, в том числе имен музыкантов и названий таких локаций, как рестораны, на почти двух десятках языков.

Это превратило ее в «большой снежный ком».

Такие простые с виду обновления, как добавить нескольких новых фраз в датасет, потребовали бы перестройки всей базы данных, что могло занять до 6 недель. На более сложные функции, например новые инструменты поиска, ушел бы почти год. Как объясняет Берки, это означало, что у Siri не было возможности стать креативным помощником, подобным ChatGPT.

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По словам бывших менеджеров Amazon и Google, Alexa и Google Ассистент использовали подобный подход, но компании предполагали, что будут зарабатывать на голосовых помощниках. В то же время, Apple использовала Siri, чтобы привлечь покупателей к iPhone.

После того, как в 2014 году Amazon выпустила умную колонку Echo со встроенной Alexa, она предполагала, что продукт поможет увеличить продажи в интернет-магазине, позволив сотрудникам делать заказы через Alexa. Однако, рассказывает экс-руководитель Amazon, участвовавший в проекте, людям нравилось спрашивать прогноз погоды и устанавливать будильник через помощника, и лишь немногие просили его что-то заказать.

Возможно, Amazon слишком много вложила в создание нового оборудования, вроде будильников и микроволновых печей, работающих с Alexa, которые продавались по заниженным ценам. Некоторые из них уже не производятся.

Компания также недостаточно инвестировала в создание экосистемы. Когда Amazon запустила магазин «навыков», позволяющих помощнику управлять сторонними аксессуарами вроде выключателей, пользователям было трудно найти и настроить навыки для динамиков. При этом в App Store все загружалось бесплатно.

В конце прошлого года в Amazon были уволены 18 тысяч человек. Больше всего это затронуло подразделение, работающее над Alexa, в том числе руководителей высшего звена.

Проблемы Amazon с Alexa, возможно, ввели в заблуждение Google.

Инженеры Google потратили годы на эксперименты с помощником, чтобы воспроизвести то, что может делать Alexa, включая разработку интеллектуальных динамиков и экранов планшетов с голосовым управлением для управления домашними аксессуарами, такими как термостаты и выключатели света. Эти товары для дома так и не стали основным источником дохода, и позже в них интегрировали рекламу.

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Со временем Google поняла, что большинство людей используют голосового помощника только для ограниченного числа простых задач, таких как запуск таймеров и воспроизведение музыки. В 2020 году, когда Прабхакар Рагхаван, исполнительный директор Google, возглавил работу над Google Ассистентом, команда решила переориентировать продукт и сделать его значимой функцией смартфонов на Android.

В январе, когда материнская компания Google уволила 12 тысяч сотрудников, команда, работающая над операционными системами для домашних устройств, лишилась 16% инженеров.

Многие крупные технологические компании сейчас торопятся выпустить свой ответ ChatGPT.

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По словам экспертов, в будущем технологии чат-ботов и голосовых помощников будут сближаться. Люди смогут управлять чат-ботами с помощью речи, а те, кто использует продукты Apple, Amazon и Google, смогут просить виртуальных помощников помочь им не только с прогнозом, но и с работой.

«Эти продукты никогда не работали в прошлом, потому что у нас никогда не было возможностей для диалога на человеческом уровне. Теперь они появились», — отмечает основатель стартапа Perplexity Аравинд Шринивас.

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Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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