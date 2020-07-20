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Истории

Heybaby — новый дейтинг-сервис для родителей и тех, кто хочет ими стать

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Одиноким родителям и тем, кто хочет серьезных отношений, бывает трудно найти себе пару, несмотря на изобилие универсальных и нишевых сервисов для знакомств. Поэтому три папы — Дико Даглиан, Чес Макфили и Рене Ван де Занде — основали Heybaby, приложение для людей с детьми и тех, кто хочет стать родителем.

Heybaby — новый дейтинг-сервис для родителей и тех, кто хочет ими стать

«Несмотря на популярность дейтинговых приложений, реальность такова, что желание иметь детей или наличие детей от предыдущих отношений остаются опасной темой, которую трудно затронуть при первой встрече или сразу после знакомства», — говорит Макфили.

В США живут более 13 млн одиноких родителей, а половина людей в возрасте от 20 до 45 лет говорят о желании иметь детей — но вряд ли с этого стоит начинать чат в Tinder. Heybaby создан, чтобы пользователи не боялись отпугнуть партнера, пытаясь найти кого-то с похожими жизненными планами.

Пока приложением можно воспользоваться только в Сан-Франциско, в котором находится команда разработчиков Heybaby, но со временем оно охватит всю территорию США. Пока сервис доступен только для iOS.

Фото: Heybaby

Когда пользователь подписывается на Heybaby, он отвечает на вопросы о своей семье и о том, чего он хочет в будущем, например, есть ли у него дети и хочет ли он завести еще. Там также будут вопросы об образе жизни, например, о работе и предпочтениях в путешествиях, чтобы подбор пары происходил на нескольких уровнях.

«Ключевые факторы, которые определяют, есть ли у пары не только краткосрочное влечение, но и реальная долгосрочная совместимость, — это деньги, дети и религия, — рассказывает Ван де Занде. — Хотя на рынке есть и более узкоспециализированные приложения для людей, ищущих серьезных отношений, они не затрагивают некоторые из этих важных тем». 

«Самое худшее для того, у кого есть дети или кто хочет их завести, — это вступить в отношения и обнаружить, что партнер не разделяет его видение будущего», — добавляет он.

Даглиан соглашается: «Для нас важно, чтобы Heybaby не просто спрашивал, есть ли у вас дети или хотите ли вы их завести, но и связывал людей, у которых будут похожие подходы к воспитанию детей».

Фото: Heybaby

Heybaby разработан, чтобы связывать не только потенциальных партнеров, но и потенциальных родителей. «Как бы мы ни стремились создать любовь между двумя людьми, — говорит Даглиан, — мы также хотим создать счастливые и здоровые семьи на всю жизнь».

Источник.

Фото на обложке: ARZTSAMUI / Shutterstock

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