Как мы будем знакомиться в 2030 году: будущее онлайн-дейтинга

В ближайшее десятилетие все больше детей будет рождаться у пар, встретившихся в интернете. Именно сейчас пора задуматься, каким станет следующий этап развития этой довольно молодой индустрии и как технологии помогут людям общаться иначе.

Интернет радикально изменил то, как мы знакомимся с новыми людьми и находим партнеров. Все чаще это происходит онлайн, а не через друзей, семью или коллег. При этом мы по-прежнему стесняемся упоминать, что пользуемся дейтинг-сервисами.

Возникновение и развитие онлайн-знакомств

Одновременно с появлением интернета в 90-х годах распространились и онлайн-сервисы знакомств. Благодаря им мы получили возможность выйти из своей обычной среды и пообщаться с незнакомыми людьми онлайн.

Однако в то время, когда подключение к интернету было дорогим и оплачивалось поминутно, эти сервисы оказывались в основном мошенническими и/или тесно связанными с эротическими услугами (имеются в виду эротические звонки и чаты).

Именно так зарождались отношения между людьми и онлайн-сервисами знакомств: с одной стороны — неподдельное любопытство и желание встретить новых людей (вероятно, генетически закрепленное в человеческом подсознании), а с другой — социальное давление из-за того, что эти услуги были преимущественно платными и считались последней надеждой для тех, кто хочет с кем-то познакомиться.

Неудивительно, что распространение дейтинг-сервисов и их демократизация в глазах молодого поколения произошли с появлением таких платформ, как Tinder, которые в основном были бесплатными. Индустрия пережила два ключевых этапа развития.

2000-е. Онлайн-знакомства превратились в бизнес. Интернет становился доступнее, и в нем начали появляться дейтинг-сервисы: в 1993 году Match.com запустили в США, в 2001-м — во Франции. Брачные агентства были оцифрованы: теперь можно было загружать свое «резюме» в интернет и общаться онлайн (и не платить за это). В основном такими сервисами пользовались люди старше 35 лет 2010-е. Дейтинг-платформы начали работать как супермаркет. Когда онлайн-знакомства все еще были для молодежи табуированной территорией, Tinder удалось привлечь эту аудиторию, создав простой и, самое главное, бесплатный сервис. Через семь лет после запуска целое поколение молодых людей уже привыкло скачивать приложение, чтобы избавляться от одиночества.

Третий этап еще впереди. Существующий способ знакомиться в интернете совсем не идеален: во-первых, пользователей не всегда удовлетворяет полученный опыт, который сложно назвать естественным. Но хотя тема онлайн-знакомств остается табуированной, готовность людей пробовать новые сервисы здесь выше, чем в любой другой отрасли (например, в США пользователи дейтинговых сервисов устанавливают на смартфон в среднем по 3,8 таких приложений). Во-вторых, существующий формат устарел и требует обновления. У каждого поколения есть свои любимые соцсети, а самый популярный сейчас контент — видео и сториз.

Болевая точка

В любой отрасли есть очевидный способ создать инновацию: определить болевую точку клиента, то есть проблему, которую нужно решить.

Так, Дэниел Чииб, бывший старший советник в консалтинговой компании Arthur D. Little, рассказывает, что при запуске собственного проекта он опросил 500 человек в возрасте от 18 до 25 лет об их опыте использования приложений для знакомств. Неожиданно две трети опрошенных заявили, что недовольны существующими сервисами. Рассказывая об этом, они чаще всего упоминали такие слова, как «супермаркет», «мясо», «поверхностный», «неуважительный», «обесчеловечивание», «безличный».

Чтобы быть как можно объективнее и лучше интерпретировать эти результаты, организаторы анкетирования обратились к социологу, который специализируется в этой области, и спросили, что может быть причиной этих комментариев. Было сформулировано два вывода.

Ожидания должны быть оправданными. Поиск спутника или спутницы, вероятно, самая важная вещь в жизни, а существующие онлайн-сервисы знакомств используют множество маркетинговых трюков и дают невыполнимые обещания, чтобы привлечь пользователей.

Поиск спутника или спутницы, вероятно, самая важная вещь в жизни, а существующие онлайн-сервисы знакомств используют множество маркетинговых трюков и дают невыполнимые обещания, чтобы привлечь пользователей. Реальность слишком жестока. Профиль в Tinder с фотографией и кратким описанием полностью игнорирует индивидуальность и то, что делает каждого из нас уникальным. Все внимание сосредоточено на физическом облике. Поначалу оценка случайных людей может быть лестной, но реальность быстро становится неприятной. Та легкость, с которой можно создать аккаунт, мешает реальному знакомству. Любая беседа становится поверхностной, безличной и небезопасной, потому что мы никогда не знаем, кого можем встретить.

Чтобы изменить восприятие индустрии онлайн-знакомств, нужно обеспечить ценный опыт и лучше контролировать ожидания — так снизится и уровень оттока пользователей.

Конец культуры свайпа

Свайп, который сделал онлайн-знакомства демократичнее, позволяет тайно лайкать профили других пользователей — они не узнают об этом, если сами не ответят тем же. Приложение играет роль доверенной стороны, пока не получит подтверждение, что симпатия взаимна.

Хоть эта функция и кажется удобной, полезного в ней мало, потому что шансы встретить особенного человека в приложении очень ограничены. И если сценарий со свайпом применим к реальным знакомым, он не подойдет для того, с кем мы никогда не виделись, не разговаривали и даже не сталкивались. Здесь есть четыре отрицательных момента.

Потребительское отношение. Нас заставляют принимать решение за очень короткое время. Иногда дается меньше секунды, чтобы оценить человека.

Нас заставляют принимать решение за очень короткое время. Иногда дается меньше секунды, чтобы оценить человека. Поверхностность. Считается само собой разумеющимся, что первый разговор происходит только в том случае, если два человека находят друг друга привлекательными внешне, основываясь на тщательно подобранной фотографии.

Считается само собой разумеющимся, что первый разговор происходит только в том случае, если два человека находят друг друга привлекательными внешне, основываясь на тщательно подобранной фотографии. Оценочность. Случайные люди судят о нас по внешности, не придавая никакого значения другим аспектам личности.

Случайные люди судят о нас по внешности, не придавая никакого значения другим аспектам личности. Девиантное поведение. Некоторые пользователи, особенно мужчины, начали применять специальные стратегии. Например, они лайкают все профили и потом выбирают среди тех, кто посчитал их привлекательными. Концепция совпадения симпатий становится бессмысленной.

Контент определяет все

Чтобы привлечь больше пользователей и улучшить их опыт, приложения должны эволюционировать, став уважительнее к личности. Ее трудно выразить с помощью краткого описания или селфи. Преодолеть проблему должен дополнительный контент: только он может рассказать историю и передать чувства. Подача тоже имеет значение, потому что никто не будет тратить больше 20 секунд на каждый профиль.

Все больше фактов говорит о том, что мы готовы размещать личную информацию в интернете для знакомства с новыми людьми. Социальные сети призывают делиться любыми моментами нашей жизни, а благодаря увеличению памяти смартфонов и облачных сервисов у нас как никогда много материалов о себе. Онлайн-знакомства перестают быть табу, и исчезает психологический барьер для обмена контентом.

Он выведет онлайн-знакомства на новый уровень, и именно здесь технологии могут сыграть важную роль.

Влияние технологий

В то время как технологическая отрасль движется семимильными шагами, индустрия онлайн-знакомств еще не освоила видео. Большие данные, искусственный интеллект, машинное обучение, дополненная реальность, виртуальная реальность, распознавание голоса, чат-боты, блокчейн — как можно все это применить в дейтинг-сервисах?

За исключением Badoo и Bumble, разработавших специальные инструменты для идентификации пользователей ради их безопасности, фундаментальные технологические сдвиги еще не коснулись индустрии онлайн-знакомств. У этого есть несколько причин.

Любовь нельзя объяснить алгоритмом. Нет никаких исследований, которые могли бы доказать, что два конкретных человека совпадут в реальной жизни. Алгоритмы и машинное обучение умеют рекомендовать потенциально интересных людей, исходя из их увлечений, образования и других характеристик, но химия, возникающая между людьми, устроена намного сложнее.

Нет никаких исследований, которые могли бы доказать, что два конкретных человека совпадут в реальной жизни. Алгоритмы и машинное обучение умеют рекомендовать потенциально интересных людей, исходя из их увлечений, образования и других характеристик, но химия, возникающая между людьми, устроена намного сложнее. На сайтах знакомств представлено ограниченное количество контента. Из-за этого не происходит анализа видео, картинок, текста и звуков.

Из-за этого не происходит анализа видео, картинок, текста и звуков. Пользователи осторожничают. Они делают это, чтобы не открыться совершенно незнакомому человеку. Проблему может решить использование дополненной и виртуальной реальности.

Есть два варианта внедрения технологий в приложения для онлайн-знакомств и повышения их ценности.

Обеспечение безопасности и конфиденциальности с помощью искусственного интеллекта и / или блокчейна. Пользователи все чаще делятся личным контентом, и его кража становится серьезной проблемой. Защитить людей в интернете и при встрече в реальности можно при помощи технологий, которые сканируют контент в разных источниках. Блокчейн может пригодиться, если глобальному игроку удастся успешно внедрить децентрализованную и надежную платформу идентификации. Тогда нам не придется полагаться на Facebook, операторов связи или любую другую третью сторону.

Пользователи все чаще делятся личным контентом, и его кража становится серьезной проблемой. Защитить людей в интернете и при встрече в реальности можно при помощи технологий, которые сканируют контент в разных источниках. Блокчейн может пригодиться, если глобальному игроку удастся успешно внедрить децентрализованную и надежную платформу идентификации. Тогда нам не придется полагаться на Facebook, операторов связи или любую другую третью сторону. Контент-анализ с применением искусственного интеллекта и машинного обучения для маркировки изображений, видео, звуков и текстов. Как пользователи сервиса мы хотим быстро определять, подходит нам этот человек или нет. Такой же вывод мы делаем через 20 секунд после того, как встретимся и поговорим с кем-нибудь в реальной жизни. Люди делятся все большим количеством личной информации, а ограничения, которые мешают быстро составить мнение о другом человеке, никуда не уходят. Именно поэтому технологии управления контентом могли бы серьезно повысить ценность онлайн-знакомств как услуги.

Инновации придут в дейтинг не из мира прорывных технологий. Онлайн-знакомства превратятся в опыт, более близкий к тому, что мы делаем в социальных сетях. Это определенно усилит переживание, сделает его более подлинным, более близким к реальной жизни. В следующем десятилетии появятся приложения с большим количеством контента, усиленным контролем и новыми способами представления информации о себе, поскольку существующие приложения слишком статичны для поколения, которое выражает себя в видео.

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