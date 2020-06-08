Как запустить сервис онлайн-знакомств: краткая инструкция

Онлайн-дейтинг — одна из наиболее удачных ниш для запуска интернет-бизнеса. Разберемся, почему это так, как устроен этот рынок и как на него выйти.

Интерес пользователей

По данным Бюро переписи США средний возраст вступления в первый брак в 2017 году составил 29,5 лет для мужчин и 27,4 лет для женщин. Это самые высокие показатели за всю историю наблюдений. Большинство респондентов положительно относятся к онлайн-дейтингу: около 59% считают, что это хороший способ найти пару, а 47% предпочитают его другим способам знакомства.

Mashable назвал интернет-знакомства победой интровертов. Онлайн-отношения — это новый черный. Интерес к сегменту продолжает расти, что делает этот рынок многообещающим для тех, кто хочет создать диджитал-бизнес. По данным CB Insights, он подходит даже для начинающих предпринимателей.

Опрос, проведенный Statista в январе 2018 года, показал, что 12% людей в возрасте 18–29 лет познакомились со своим нынешним партнером или супругом в интернете. Сервисы знакомств в США в 2018 году приносили $3 млрд в год, и рынок продолжает расти. Около 50 млн американцев, то есть 15% взрослого населения страны, сообщили, что использовали или продолжают использовать дейтиновые сервисы.

Обзор рынка

У каждого приложения есть свое конкурентное преимущество. Match.com взимает ежемесячную плату, привлекая людей, готовых вкладывать деньги в общение. Принцип работы Bumble напоминает Tinder, но с одним отличием: здесь первое сообщение могут отправлять только женщины — это позволяет уменьшить количество непристойных сообщений от мужчин. Приложение The League ориентируется на амбициозных специалистов.

Все больше людей чувствуют себя одинокими — особенно в развивающихся странах. Онлайн-знакомства набирают популярность среди молодой аудитории: в период с 2013 по 2015 годы утроилось число пользователей в возрасте от 18 до 24 лет. Ожидается, что к 2023 году более 141 млн человек будут искать себе пару через интернет. Средний доход с пользователя в 2018 году составил $17,24, общий объем рынка — $1,5 млрд, большая часть выручки генерируется в США.

Проблемы бизнеса

Вот основные проблемы, с которыми сталкиваются основатели сервисов онлайн-знакомств.

Недостаток денег (29%) Низкое качество продукта (17%) Неудачная бизнес-модель (17%)

Развитие среды с высокой нагрузкой требует много времени и трат. Учитывая этот факт, имеет смысл создать приложение с мощным фреймворком и уделять больше внимания бизнес-модели, маркетинговому позиционированию и генерированию денег. Вот что можно для этого сделать.

Загрузить и установить скрипт YouDate от hauntd

Это скрипт для дейтинг-сервисов на PHP Yii 2.0. Инструмент содержит много полезных функций и возможностей: вы можете настраивать профили участников, обмен сообщениями, подбор пары и подарки. Скрипт легко установить, а его создатель составил исчерпывающую инструкцию по применению. Подходит для запуска приложений как на iOS, так и на Android.

Найти фрилансера на Upwork, Freelancer, Guru, Toptal

В гигономике сейчас заняты около 60 млн американцев — это значительная часть всего работоспособного населения страны. И предприниматели, и корпоративные гиганты привыкли нанимать удаленных сотрудников для быстрого решения конкретных задач. Объем этого рынка составляет $1,5 трлн.

Компании из списка Fortune 500 все чаще переводят на аутсорс неосновные задачи — например, маркетинг, управление персоналом и закупки. Это позволяет уделять больше времени основной работе: производству продуктов или продаже услуг. Чтобы нанять фрилансера, нужно разместить предложение о работе с точным описанием проекта — чем детальнее оно будет, тем проще будет специалисту выполнить задачу.

При работе с удаленными сотрудниками важно:

поощрять прозрачность;

регулярно проводить совещания;

продумать рабочий процесс;

использовать инструменты для учета рабочего времени;

стараться создать сильную корпоративную культуру.

Вывод

Рынок онлайн-знакомств полон интересных бизнес-возможностей. Недавно Bumble объявила о запуске Bumble Brew — кафе в нью-йоркском районе Сохо, которое ночью будет превращаться в винный бар. Оно станет местом встреч для пользователей этого приложения.

Прежде чем погрузиться в разработку какого бы то ни было продукта, полезно запустить простой лендинг — он позволит изучить интересы аудитории. Сделать это быстро помогут такие сервисы, как Instapage, Squarespace, Readymag.

«…Как и любая другая бизнес-инициатива, запуск нового продукта требует времени и тщательного планирования — в противном случае он может привести к катастрофе», — справедливо отмечается в одной из статей Forbes.. Вот еще несколько простых советов для начинающих предпринимателей.

Убедитесь, что такой проект не был запущен до вас Найдите свои слабые места Изучите конкурентов и отличитесь о них Создайте простой лендинг Найдите свою аудиторию и обсуждайте с ней возникающие идеи Не забывайте регулярно их тестировать

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