Как работает и получает деньги Bumble — сервис для знакомств, в котором первый шаг делают женщины

Многие слышали о Tinder или использовали это приложение сами. В последнее время у него появились конкуренты, готовые оспорить его лидерство на рынке. Интересно, что вызов гиганту дейтинга бросила и компания Bumble во главе с Уитни Вульф Херд — одной из первых сотрудниц Tinder.

Онлайн-дейтинг стал неотъемлемой частью жизни современного общества. Согласно исследованию, проведенному в 2017 году Стэнфордским университетом, 39% гетеросексуальных и 65% однополых пар познакомились в интернете.

Как работает Bumble

На первый взгляд, Bumble устроен так же, как и остальные дейтинг-приложения: пользователи смахивают вправо фотографии понравившихся людей, и, если их симпатии совпадают, начинают общаться в чате.

Главное отличие Bumble от конкурентов состоит в том, что здесь инициатива находится в руках женщин: при совпадении между гетеросексуальными пользователями именно они могут отправить сообщение первыми. Если женщина решит этого не делать, через 24 часа мэтч просто исчезнет.

Такие движения, как #MeToo и #TimesUp привлекли внимание общества к проблеме сексуальных домогательств и гендерной дискриминации. Создатели Bumble хотят защитить женщин от неприятных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе знакомства, дав им возможность самим делать первый шаг. Это отражено в миссии компании:

«Bumble — это платформа и сообщество, которое помогает создавать гармоничные связи для любви, жизни и работы. Мы поощряем ответственность, равенство и доброту и стремимся положить конец мизогинии, меняя архаичные гендерные роли».

Дейтинг обычно ассоциируется именно с любовью, но Bumble затрагивает и другие сферы человеческой жизни. Например, у сервиса есть функции, которые помогают завязать дружеские отношения (Bumble BFF) или построить карьеру (Bumble Bizz).

В Bumble BFF люди находят друзей как своего, так и противоположного пола. Функционал схож с основным приложением: пользователи выражают симпатии с помощью свайпов и переходят в чат в случае совпадения.

Bumble Bizz — это сервис для тех, кто хочет расширить сеть профессиональных знакомств. С его помощью можно найти наставника или новую работу. Фрилансеры используют платформу для получения новых заказов.

Фото: Piter2121 / Фотодженика

Краткая история Bumble

В 22 года, сразу после окончания университета, Вульф Херд поучаствовала в запуске Tinder. В подкасте основателя Greylock Рейда Хоффмана Masters of Scale она рассказала, как проект прошел путь от небольшого стартапа до мирового лидера дейтинг-индустрии.

Опыт участия в запуске Tinder стал залогом ее успеха в Bumble. Команда продемонстрировала отличную осведомленность о своей целевой аудитории — молодых и независимых студентах колледжей. Сотрудники Bumble посещали кампусы и общались с ними напрямую — например, рассказывали молодым людям, как можно легко пригласить девушку на свидание.

Tinder предложил пользователям много новшеств, главным из которых стало бесплатное использование. Это обеспечило быстрый рост приложения — для других дейтинг-сервисов в тот период была характерна абонентская система оплаты.

Несмотря на быстрый рост и продуманную стратегию, Tinder вскоре стал ассоциироваться с беспорядочными связями. За этим последовали случаи харрасмента и сексуальных домогательств. Вскоре и сама Вульф Херд, покинувшая компанию в 2014 году, выдвинула аналогичные обвинения в адрес компании, основанной при ее непосредственном участии.

Спор с Tinder был улажен после выплаты компенсации, размер которой не разглашался. Вульф Херд впала в глубокую депрессию: «Этот опыт опустошил меня. Я начала понимать, что с интернетом что-то не так, а безответственное поведение в соцсетях стало нормой. Моя история оказалась ярким примером того, насколько опасным это может быть. Мне было 24, у меня уже была карьера и множество друзей и близких рядом, и все равно это полностью лишило меня какой-либо уверенности в себе».

Вульф Херд получила множество негативных реакций в СМИ. Она уже была готова покинуть сферу IT из-за гендерного шовинизма, с которым столкнулась лично, но ей написал успешный предприниматель в области IT и дейтинга. Андрей Андреев, известный прежде всего как основатель второй по величине дейтинг-платформы после Tinder — Badoo — предложил Вульф Херд позицию CMO в своей компании, но у нее был другой план.

В декабре 2014 года они запустили приложение Bumble: Андреев инвестировал в него $10 млн, получив взамен 79% акций (Вульф Херд получила 20%). Новый проект использовал технологический опыт Badoo и продолжает делать это до сих пор.

Приложение скачали более 100 тысяч раз в первый же месяц после запуска, и эта цифра продолжает увеличиваться. Сегодня Bumble заявляет о более чем 66 млн пользователей в 150 странах, а ожидаемый доход приложения составляет $300 млн. Возможно, компания скоро выйдет на IPO.

При этом Badoo недавно столкнулся с обвинениями, которые могут показаться слишком знакомыми Вульф Херд: появились данные о сексуальных домогательств и расовых оскорблений в компании.

Как Bumble зарабатывает деньги?

Как уже говорилось ранее, пользователи Bumble знакомятся и общаются бесплатно. Доход приложению приносят дополнительные функции — Spotlight и Boost.

Spotlight — это аналог функции Boost в Tinder. Заплатив пару монет Bumble (это специальная валюта, принятая в приложении, ее цена зависит от страны и региона), пользователь может поднять свой профиль в списке совпадений и получить больше просмотров. Функция Spotlight действует в течение 30 минут после покупки.

Еще одна дополнительная функция называется Boost. Она позволяет:

повторно вступать в переписку со знакомыми пользователями;

использовать неограниченное количество настроек поиска;

свайпать без ограничений;

получать список всех, кому вы понравились;

продлевать действие мэтча на 24 часа (до 48 часов в сумме).

В отличие от Spotlight, для оплаты Boost используются не монеты, а регулярные платежи — пользователи могут активировать эту функцию на неделю, месяц, три месяца или навсегда. И Spotlight, и Boost работают во всех трех сервисах Bumble: BFF, Bizz и Date.

Boost работает по принципу подписки, когда пользователи оплачивают нужную им опцию на регулярной основе. Похожим образом устроена бизнес-модель Netflix, где пользователи также могут ежемесячно приобретать разные пакеты опций.

Сколько стоит Bumble?

Согласно последним отчетам, Bumble претендует на IPO-оценку в $1,1 млрд. Компания удвоила выручку по сравнению с прошлым годом и считается очень успешной. Прибыльность главного конкурента приложения оценивается примерно в 40%. Учитывая технологический опыт Badoo, Bumble может иметь такие же показатели. В этом случае выручка проекта за 2019 год составит около $120 млн при цели в $300 млн.

Программа Bumble Ambassador

Чтобы распространять информацию о бренде, Bumble привлекает амбассадоров, которые продвигают приложение в своих кампусах, городах и даже странах.

Кроме того, Bumble сотрудничает со знаменитостями: бренд поддерживают Серена Уильямс, Приянка Чопра, Эрин Фостер и другие. Например, возможность Чопра выразить альтернативное мнение об отношениях в современном мире особенно актуальна для такой страны, как Индия, где 94% браков до сих пор заключается по договоренности между родителями.

Программы Bumble Honey и Queen Bee позволяют женщинам распространять информацию о приложении в своих кампусах и городах. Bumble регулярно проводит мероприятия, которые помогают укрепить лояльность пользователей и распространить послание бренда.

«Большую часть амбассадоров и участников программ Bumble Honey и Queen Bee составляют женщины. Наши программы дают им возможность рассказать о важном жизненном опыте, связанном с любовными отношениями, дружбой или бизнесом. Это позволяет нам не только создавать сообщество женщин, которые поддерживают друг друга, но и продвигать ценности бренда», — говорит Челси Кейн Маклин, директор по маркетингу в Bumble.

Выводы

Bumble смог извлечь выгоду из крупнейших социальных движений нашего времени, предоставив женщинам возможность делать первый шаг.

Команда Bumble не только обладает необходимым капиталом и технологическими возможностями (учитывая опыт Андреева в Badoo), но и четко понимает проблемы и предпочтения своих пользователей.

Бизнес-модель компании выглядит достаточно традиционно: это бесплатное приложение с платными дополнительными функциями.

Скорее всего, в ближайший год или два компанию ждет IPO

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Фото на обложке: Rocklights / Фотодженика