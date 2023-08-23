Возврат в офисы спровоцирует новую волну увольнений в технологической сфере

Не хотите обратно в офис? Готовьтесь потерять работу. Такой сигнал посылают руководители из Кремниевой долины и Уолл-стрит. Стремление вернуть сотрудников в офисы может поставить под угрозу миллионы рабочих мест.

Это лето может оказаться самым жестоким для миллионов работников. Крупнейшие работодатели от Кремниевой долины до Уолл-стрит собираются распрощаться с удаленкой, и они настроены серьезно.

С тех пор как началась пандемия, миллионы «белых воротничков» в США стали воспринимать удаленную работу как данность. Они исходят из того, что работодатели поверят, что они будут выполнять свою работу из дома, совмещая уход за детьми, поручения и случайную тренировку в обеденное время.

Конечно, все больше работников начали возвращаться в офисы в том или ином качестве, но это не было результатом жесткого принуждения или того, что удаленная работа вошла в немилость.

Фактически, ежемесячный опрос, проведенный Стэнфордским университетом, Чикагским университетом, Массачусетским технологическим институтом и Университетом ITAM в Мексике, показал, что в июле жители США проводили дома более 30% оплачиваемых рабочих дней. Иначе говоря, спустя более чем три года после начала пандемии удаленка по-прежнему сохраняется.

Но, похоже, что работодатели начали от этого уставать.

Экономический спад заставил руководителей компаний столкнуться с высокими процентными ставками, угрозой ИИ, растущим уклоном в сторону протекционизма и многим другим, и они все агрессивнее требуют вернуться в офис.

Невыполнение этих требований теперь, по-видимому, означает одно: увольнение. Другими словами, призывы вернуться в офис вот-вот вступят в опасную стадию.

Читайте по теме:

Сотрудники Google обиделись: их вынуждают «возвращать часть зарплат компании»

Lazy girl job: что это за тренд и как он противостоит культуре переработок

Крупные технологические компании уже выдвигают ультиматумы.

Взгляните на Meta* Марка Цукерберга. На прошлой неделе выяснилось, что Meta* ужесточила правила возвращения в офис после того, как Лори Голер, руководитель отдела кадров, сказала сотрудникам, которые «прикреплены к офису», что им нужно будет появляться на рабочем месте три дня в неделю.

Отказ соответствовать этим новым требованиям влечет за собой последствия. «Как и в случае с другими политиками компании, повторные нарушения могут привести к дисциплинарным взысканиям, вплоть до снижения рейтинга эффективности и, в конечном счете, к увольнению, если не будут устранены», — написала Голер на внутреннем форуме.

Что делает это еще более трудным для восприятия сотрудниками Meta*, так это то, насколько быстро изменился тон.

Еще в июне ресурс The Information сообщал, что команду проинформировали о необходимости приходить в офис три дня в неделю, начиная с 5 сентября. О чем они не были проинформированы, так это о том, насколько серьезными будут последствия, если они не смогут выполнить новые требования.

Amazon действует аналогичным образом, добавив в стратегию возвращения в офисы запугивание. В прошлом месяце Insider сообщил, что Amazon потребует «уволиться по собственному желанию» любого сотрудника, который откажется переехать поближе к одному из офисных центров Amazon.

Ранее в этом году CEO компании Энди Ясси объявил, что сотрудники будут присутствовать в офисе по крайней мере три дня в неделю, исходя из того, что «учиться друг у друга проще при личном общении».

Руководители на Уолл-стрит кажутся еще более раздраженными, поскольку от них требуется вновь вернуться к заключению сделок после продолжительного перерыва. Как прокомментировал один менеджер хедж-фонда Insider: «К осени абсолютно все вернутся за рабочие места».

Такой напор со стороны начальства неизбежно вызывает и негативную реакцию. В случае Amazon сотрудники начали высмеивать принципы лидерства компании, а один недовольный работник даже предположил, что от них ожидают «не соглашаться и подчиняться».

Руководители финансовых компаний могут обнаружить, что их жесткость провоцирует волну увольнений: опрос, проведенный Deloitte и Workplace Intelligence в апреле этого года, показал, что 66% сотрудников, работающих в сфере финансовых услуг, заявили, что уволились бы, если бы им приходилось возвращаться в офис пять дней в неделю.

Ясно, что вскоре ситуация накалится. Но поскольку мало кто может позволить себе остаться без работы прямо сейчас, работодатели могут добиться своего.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash