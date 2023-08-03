Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Lazy girl job: что это за тренд и как он противостоит культуре переработок

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Среди американских пользователей TikTok набрал популярность термин lazy girl job или «работа для ленивых девушек». На такой должности можно трудиться из дома, без переработок и стресса, но с хорошей зарплатой. Эксперты считают: вопреки названию, тренд вовсе не связан с ленью.

Lazy girl job: что это за тренд и как он противостоит культуре переработок

В конце мая 26-летняя Габриэль Джадж выложила в TikTok ролик о том, что она назвала «работой для ленивых девушек» — ее можно выполнять из дома, не перерабатывая и не испытывая стресс, но получая при этом хорошу зарплату.

«Работа для ленивых девушек — это та, на которой можно просто тихо уволиться, — говорит она. — Есть много вакансий, где можно зарабатывать $60-80 тыс., выполняя не так много задач и работая удаленно».

Она привела в пример несколько нетехнических должностей, где, по ее мнению, можно работать примерно по 40 часов в неделю и иметь доход, обеспечивающий некоторую финансовую свободу.

Эта концепция — и ставший вирусным ролик о ней — вызвала отклик у работников, особенно у женщин. Другие девушки тоже начали рассказывать о такой работе под хэштегом #lazygirljob, у которого сейчас почти 19 млн просмотров.

«Все, что я делаю, — это копирую и вставляю одни и те же электронные письма, принимаю 3-4 звонка в день, беру дополнительный длинный перерыв, делаю еще больше перерывов и получаю хорошую зарплату», — делится одна из девушек.

Джадж и карьерные эксперты утверждают: «работа для ленивой девушки» вовсе не обязательно связана с ленью.

Напротив, этот термин отражает новый образ мышления: работники все чаще требуют стабильной зарплаты и гибких условий, а также оспаривают идею о том, что объем выполненных задач зависит от количества отработанных часов. 

Тренд разрушает традиционные ожидания от работников

Джадж, проживающая в Колорадо, США, рассказывает, что раньше работала консультантом по 50-60 часов в неделю — это «ненормальный и неустойчивый» график, который подорвал ее психическое и физическое здоровье. По ее словам, основная идея lazy girl job в том, чтобы переосмыслить, какой может и должна быть работа для сотрудников.

Джадж утверждает, что выгорание и болезни больше не должны быть частью рабочего мира, поскольку благодаря удаленной работе стали возможными автономность и гибкость, а психическое здоровье является одним из главных приоритетов.

«Работа для ленивых девушек» выглядит для всех по-разному, потому что у каждого свои уникальные обстоятельства и потребности, говорит Джадж. Такие должности обычно соответствуют четырем критериям:

  • ощущение безопасности (отсутствие длинных смен, длительных поездок на работу и опасных условий труда);
  • возможно работать удаленно или по гибридному графику;
  • комфортный уровень зарплаты;
  • здоровый баланс между работой и личной жизнью.

В конечном счете, главное — здоровая рабочая среда, которая дает работникам возможность в первую очередь заботиться о себе.

Как утверждает Джадж, слово «ленивые» в этом термине используется в шутку, но имеет важное значение. «Все, о чем я говорю, считается проявлением лени, если сравнивать с традиционными ожиданиями на рабочем месте, — говорит она. — Я стараюсь относиться к тренду lazy girl job как к образу мышления, потому что в работе так много нюансов, и ситуация у всех разная».

Это не удивляет некоторых экспертов, в том числе Тиффани Уман, карьерного коуча из Монреаля, Канада. По ее мнению, этот тренд отражает то, как меняются желания женщин-специалистов: они все чаще хотят иметь работу, которая делает их счастливыми, обеспечивает достойный доход и оставляет время для личных приоритетов. 

Элиана Гольдштейн, коуч по карьере и успеху миллениалов из Нью-Йорка, считает, что lazy girl job — прямой ответ на культуру переработок, которая десятилетиями доминировала в сфере труда.

Гольдштейн добавляет, что название тренда привлекает внимание и побуждает к обсуждению. «На самом деле “работа для ленивых девушек” означает приходить на работу и делать ее в меру своих возможностей — именно за это вам и платят, — а затем иметь возможность заниматься тем, что приносит радость», — говорит она.

Источник.

Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Google остановил показы рекламы в России, Facebook заблокирован: что это значит для рекламного рынка
  2. 2 Не заигрывайте с лайфстайлом: Как привлечь первого клиента через социальные сети
  3. 3 Короткий рекламный видеоролик для бизнеса: 5 принципов создания
  4. 4 Геймеры против криэйторов. Как развивалась индустрия мобильных приложений в 2021 году
  5. 5 Продвижение в соцсетях — 2022 с помощью инфлюенсеров. Инструкция
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

04 августа 2023

Магистратура AI Talent Hub от ИТМО и Napoleon IT

07 августа 2023

Цифровой прорыв. Новосибирск

07 августа 2023

Начни игру

Все ВОЗМОЖНОСТИ