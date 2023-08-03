Lazy girl job: что это за тренд и как он противостоит культуре переработок

Среди американских пользователей TikTok набрал популярность термин lazy girl job или «работа для ленивых девушек». На такой должности можно трудиться из дома, без переработок и стресса, но с хорошей зарплатой. Эксперты считают: вопреки названию, тренд вовсе не связан с ленью.

В конце мая 26-летняя Габриэль Джадж выложила в TikTok ролик о том, что она назвала «работой для ленивых девушек» — ее можно выполнять из дома, не перерабатывая и не испытывая стресс, но получая при этом хорошу зарплату.

«Работа для ленивых девушек — это та, на которой можно просто тихо уволиться, — говорит она. — Есть много вакансий, где можно зарабатывать $60-80 тыс., выполняя не так много задач и работая удаленно».

Она привела в пример несколько нетехнических должностей, где, по ее мнению, можно работать примерно по 40 часов в неделю и иметь доход, обеспечивающий некоторую финансовую свободу.

Эта концепция — и ставший вирусным ролик о ней — вызвала отклик у работников, особенно у женщин. Другие девушки тоже начали рассказывать о такой работе под хэштегом #lazygirljob, у которого сейчас почти 19 млн просмотров.

«Все, что я делаю, — это копирую и вставляю одни и те же электронные письма, принимаю 3-4 звонка в день, беру дополнительный длинный перерыв, делаю еще больше перерывов и получаю хорошую зарплату», — делится одна из девушек.

Джадж и карьерные эксперты утверждают: «работа для ленивой девушки» вовсе не обязательно связана с ленью.

Напротив, этот термин отражает новый образ мышления: работники все чаще требуют стабильной зарплаты и гибких условий, а также оспаривают идею о том, что объем выполненных задач зависит от количества отработанных часов.

Тренд разрушает традиционные ожидания от работников

Джадж, проживающая в Колорадо, США, рассказывает, что раньше работала консультантом по 50-60 часов в неделю — это «ненормальный и неустойчивый» график, который подорвал ее психическое и физическое здоровье. По ее словам, основная идея lazy girl job в том, чтобы переосмыслить, какой может и должна быть работа для сотрудников.

Джадж утверждает, что выгорание и болезни больше не должны быть частью рабочего мира, поскольку благодаря удаленной работе стали возможными автономность и гибкость, а психическое здоровье является одним из главных приоритетов.

«Работа для ленивых девушек» выглядит для всех по-разному, потому что у каждого свои уникальные обстоятельства и потребности, говорит Джадж. Такие должности обычно соответствуют четырем критериям:

ощущение безопасности (отсутствие длинных смен, длительных поездок на работу и опасных условий труда);

возможно работать удаленно или по гибридному графику;

комфортный уровень зарплаты;

здоровый баланс между работой и личной жизнью.

В конечном счете, главное — здоровая рабочая среда, которая дает работникам возможность в первую очередь заботиться о себе.

Как утверждает Джадж, слово «ленивые» в этом термине используется в шутку, но имеет важное значение. «Все, о чем я говорю, считается проявлением лени, если сравнивать с традиционными ожиданиями на рабочем месте, — говорит она. — Я стараюсь относиться к тренду lazy girl job как к образу мышления, потому что в работе так много нюансов, и ситуация у всех разная».

Это не удивляет некоторых экспертов, в том числе Тиффани Уман, карьерного коуча из Монреаля, Канада. По ее мнению, этот тренд отражает то, как меняются желания женщин-специалистов: они все чаще хотят иметь работу, которая делает их счастливыми, обеспечивает достойный доход и оставляет время для личных приоритетов.

Элиана Гольдштейн, коуч по карьере и успеху миллениалов из Нью-Йорка, считает, что lazy girl job — прямой ответ на культуру переработок, которая десятилетиями доминировала в сфере труда.

Гольдштейн добавляет, что название тренда привлекает внимание и побуждает к обсуждению. «На самом деле “работа для ленивых девушек” означает приходить на работу и делать ее в меру своих возможностей — именно за это вам и платят, — а затем иметь возможность заниматься тем, что приносит радость», — говорит она.

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Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock