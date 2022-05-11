Власти штата Вашингтон и Пуэрто-Рико задумались о налогообложении NFT

Американский штат Вашингтон и Пуэрто-Рико готовы стать первыми двумя юрисдикциями, которые определят порядок налогообложения NFT. Согласно их позиции, токены должны облагаться налогом с продаж, несмотря на то, что порой привязаны к продукту довольно туманного характера. Вероятно, впоследствии их рекомендации будут учитывать и другие юрисдикции.

Стоит ли считать невзаимозаменяемый токен собственностью? Является ли NFT материальным благом? Налоговым органам по всему мире предстоит ответить на эти и другие вопросы, поскольку они начинают разрабатывать политику в отношении продажи и передачи NFT.

Токены покупают и продают за гигантские суммы. Разумеется, $69 млн за произведение Beeple — аномалия, но она символична. Неудивительно, что регуляторы в мире начали изучать, как получить процент с этих сделок. Однако NFT могут принимать различные формы, как физические и цифровые, и продаваться нетрадиционными способами, что выводит их за рамки действующих налоговых кодексов.

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По данным Bloomberg Tax, «по крайней мере 31 государство применяет налоги с продаж к цифровым продуктам и услугам, но лишь немногие, если вообще какие-либо, получают налоги от самого популярного товара в цифровой экономике».

«Регулирование Пуэрто-Рико дает мне надежду на то, что даже штаты с действительно широким определением цифровых товаров признают, что NFT могут не вписываться в существующие правила», — прокомментировал Грейс Кайн, старший налоговый менеджер бостонского офиса EY LLP.

Налоговое управление США не рассматривало налогообложение NFT ни в одном из руководств по криптовалютам (или прочих документов). Это ставит государственных налоговиков — не говоря уже о частных бухгалтерах — в недоумение.

«Проблема в том, что в рамках налогового кодекса NFT действуют как хамелеон. Иногда это материальная собственность, иногда это видео, в других случаях — допуск на частное мероприятие. А иногда это сочетание нескольких вещей», — новостной сайт Route Fifty.

Пресс-секретарь Департамента доходов штата Вашингтон сообщила Route Fifty, что рекомендации ведомства в отношении NFT «будут касаться налогов с продаж и использования, а также профессиональных и бизнес-налогов, и что позже могут затронуть налоги на прирост капитала».

NFT вводят в заблуждение налоговый кодекс по многим причинам, в том числе из-за того, что они основаны на системе блокчейна, в которой транзакции являются анонимными или псевдонимными. Налоговый кодекс подразумевает, что физическое местоположение людей известно, но при продаже NFT стороны не всегда обмениваются этой информацией.

Существует также сложный вопрос о природе NFT, который может быть как записью в блокчейне (нематериальной), так и произведением искусства или другим токеном (материальным).

Эксперты KPMG Джефф Кук, Мадлен Смит и Харли Дункан в своей статье, опубликованной в отраслевом издании Tax Notes, отметили: «Налог с продаж обычно не применяется к продаже нематериального имущества, такого как акции или облигации, или к доходам, полученным от роялти от интеллектуальной собственности».

Но «поскольку NFT представляют собой владение другим активом... сделка с NFT, скорее всего, будет рассматриваться государствами как продажа базового актива. Другими словами, налогооблагаемость транзакции будет зависеть от базового актива, а не от нематериального токена в блокчейне», — заключили они.

По-прежнему актуален и вопрос о владении NFT, поскольку оно не включает, например, авторское право на произведение искусства.

«Налоговому управлению США и налоговым органам штата было бы очень полезно разъяснить, как следует относиться к покупке и продажам NFT», — отметил Лоуренс Златкин, вице-президент по налогам криптобиржи Coinbase.

С этим трудно поспорить. Однако, как отмечает Axios, к тому времени, когда налоговые органы в мире определят порядок регулирования невзаимозаменяемых токенов, рынок NFT уже может обвалиться.

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