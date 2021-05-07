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Истории

Хотите изо всех сил понравиться коллегам? Лучше используйте эти стратегии

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Чрезмерная любезность и стремление понравиться всему коллективу могут навредить вашей карьере. Конечно, это не значит, что нужно грубить и запугивать, чтобы получить повышение. Но вместо того, чтобы искать одобрения, лучше заслужить уважение окружающих результатами своей работы. Коуч Ванесса Вош поделилась тремя советами о том, как это сделать.

Хотите изо всех сил понравиться коллегам? Лучше используйте эти стратегии

Не пытайтесь понравиться абсолютно каждому

Для начала стоит отметить разницу между доброжелательностью и любезностью. Первое исходит из чувства собственного достоинства и приносит уважение со стороны окружающих. Второе возникает из желания получить одобрение, чем могут злоупотреблять другие. 

Если в течение рабочего дня вы размышляете о том, как расположить к себе коллег, значит вы зря теряете время. Неважно, нравитесь ли вы им. Главное — иметь хорошие уважительные отношения с ними.

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Тем не менее многие зацикливаются на том, чтобы получить чье-то одобрение, а не на выполнении своей работы. На деле же если вы отлично справляетесь с обязанностями, то коллеги будут вас уважать, независимо от того, нравитесь ли вы им.

Будьте доброжелательны, уважительно относитесь к другим сотрудникам и старайтесь помогать им. Стремление всем понравиться может принести обратный результат: вы сосредоточитесь только на себе, а не на работе и отношении к окружающим.

Не бойтесь высказывать свое мнение

Как правило, если во время репетиции актеры слишком сосредоточены на том, чтобы не спорить друг с другом, быть любезными и не наступать друг другу на пятки, то финальный результат будет полным провалом. И наоборот, если они активно обсуждают идеи друг друга и делятся собственным видением результата, то постановка будет иметь успех.

То же самое касается любого сотрудничества или проекта. Если вы слишком сосредоточены на том, чтобы нравиться остальным, то, вероятно, побоитесь поделиться своими идеями.

Помните, что высшее руководство не может знать всего. Их работа заключается в том, чтобы собирать информацию и направлять подчиненных к общей цели. Поэтому не бойтесь озвучить свое мнение. Конструктивные аргументы порождают новые идеи и положительные изменения.

Не принимайте все на свой счет

Плохой день может случиться у каждого. И иногда эти негативные эмоции выливаются совершенно не на того человека. Например, ваш начальник может накричать на вас из-за работы, которую вы даже не выполняли. 

Вы не можете контролировать эмоции других людей. От вас зависит лишь то, как вы на них отреагируете. Если вы знаете, что человек не прав, просто отпустите ситуацию и не принимайте ее на свой счет. Если же вы не можете выбросить это из головы, обсудите проблему с обидчиком, когда он успокоится.

Помните: даже если кто-то набросился лично на вас, это не обязательно означает, что вы ему не нравитесь. И определенно не стоит тратить свое время на оценку его предполагаемого отношения к вам. Важно лишь то, что вас уважают за вашу работу, а вы отвечаете тем же.

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Фото на обложке: G-Stock Studio / Shutterstock

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