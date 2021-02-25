Чем отсутствие культуры уважения в коллективе грозит бизнесу

В прямые обязанности большинства руководителей, как правило, не входит обеспечение благоприятной и уважительной культуры в коллективе. Однако благополучие сотрудников играет огромное значение для производительности и создания хорошей репутации. Вот чем грозит компании отсутствие такой политики.

Текучка кадров

Исследование TinyPulse показало, что только 26% сотрудников чувствуют собственную значимость. Соответственно 33% работников кажется, что их недооценивают, а 60% — не чувствуют должного уважения в коллективе.

В этом же исследование сказано, что 43% сотрудников уволились бы ради дополнительных 10% к зарплате в другой компании. В 2018 году этот показатель составлял всего 25%.

Потеря репутации

Современные технологические инструменты предполагают мгновенное распространение новостей. Такие платформы, как Glassdoor, позволяют сотрудникам оценивать корпоративную культуру компаний, зарплату, льготы, стратегию и многое другое.

Также ресурс ежегодно публикует рейтинг «Лучшие компании для работы», а такие платформы, как 24/7 Wall Street, на его основе создает список худших компаний.

Даже хорошо зарекомендовавшие себя организации могут ухудшить репутацию, если быстро не отреагируют на требования работников. В 2018 году сотрудники Google по всему миру провели массовые забастовки против отсутствия реакции компании на скандалы с сексуальными домогательствами.

Финансовые издержки

Неуважение в коллективе подрывает вовлеченность сотрудников. Исследование Gallup показало, что убытки в связи с отсутствием интеграции среди работников могут достигать 18% от их годовой зарплаты. Это может стать серьезным ударом по производительности, рентабельности и устойчивости вашей организации.

Согласно исследованию, 67% сотрудников по всему миру не вовлечены в культуру труда.

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