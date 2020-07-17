Опрос показал, что инициативных сотрудников стали меньше любить коллеги и начальство

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, как относятся к деятельным сотрудникам коллеги, руководители и трудовые коллективы в целом. Опрос показал, что в 2010 году положительно оценивали энтузиастов 71%, в 2020 году — 68%.

К инициативам коллег более двух третей россиян относятся положительно (68%), еще 23% — нейтрально. Лишь 3% воспринимают инициативу сослуживцев негативно.

На отношение к деятельным коллегам также влияет уровень дохода. Чуть больше половины россиян (54%) с зарплатой до 30 тысяч рублей оценивают таких сотрудников положительно. Среди граждан с доходом от 80 тысяч рублей к инициативным коллегам положительно относятся уже 74%.

О положительном отношении руководства и коллектива к энтузиастам рассказали 33 и 32% работающих россиян соответственно, о нейтральном — 34 и 39%.

Начальство 15% респондентов отрицательно реагирует на инициативы работников. 14% россиян говорят о негативном восприятии инициативы сослуживцев их трудовыми коллективами.

Оценивая отношение к инициативным работникам со стороны руководства и коллектива, положительные оценки чаще оставляла молодежь до 24 лет (46 и 41% соответственно).

В опросе приняли участие 1600 экономически активных работающих россиян из всех округов страны.

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