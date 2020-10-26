Как определить потенциально токсичного сотрудника во время собеседования

Токсичный сотрудник может снизить производительность и ослабить моральный дух команды. Тем не менее в 75% случаев компании делают неправильный выбор при подборе персонала, теряя при этом время и деньги. Бизнес-коуч Майк Голдман рассказывает, как во время собеседования определить человека, который может негативно повлиять на культуру компании.

Для начала разберемся, кто такие токсичные сотрудники. «Многие считают, что токсичный член команды — это плохой человек в целом. Однако дело не в токсичности самого человека, а в том, что он отравляет определенную культуру», — объясняет Голдман.

По словам эксперта, культура компании опирается на три элемента: ключевые ценности, видение компании и открытость. Токсичный сотрудник — это тот, кто не вписывается в эту культуру.

Ключевые ценности — несколько утвержденных моделей поведения, которые закрепляют корпоративную культуру и отражают главные преимущества компании.

«Если ключевые ценности включают командную работу, а один из сотрудников предпочитает работать в одиночку и не помогает другим — он токсичен для этой культуры, независимо от его способностей и уровня продуктивности», — утверждает Голдман.

По словам Голдмана, при собеседовании стоит обратить внимание на отношение кандидата к нескольким моментам.

Он разделяет ценности компании?

Чтобы узнать, разделяет ли кандидат ценности компании, стоит задать ему несколько вопросов о его предыдущем опыте. Например, если одна из ключевых ценностей компании — это командная работа, то можно спросить, предпочитает ли кандидат работать в одиночку или вместе с командой. Если к ключевым ценностям относится внедрение инноваций, то стоит узнать, какие идеи ему удалось реализовать на прошлой работе.

«Необходимо задавать вопросы, по которым можно определить, придерживается ли кандидат таких же ценностей, — утверждает Голдман. — Не стоит рассчитывать на то, что его ценности изменятся при смене работы».

Он поддерживает видение компании?

Во время собеседования также важно определить, поддерживает ли кандидат видение компании. Для этого стоит обратить внимание на его личные установки и качества. Например, если видение компании заключается в том, чтобы удовлетворять потребности клиентов, стоит задать ему несколько поведенческих вопросов, с помощью которых можно будет понять, готов ли он двигаться к этой цели.

«Возможно, кандидат хочет получить работу, но не разделяет видение компании, — говорит Голдман. — В таком случае он может неплохо справляться с рабочей нагрузкой, но вряд ли добьется значительных успехов и принесет пользу компании».

Он готов брать ответственность за свои ошибки?

Честность и открытость — одни из главных преимуществ потенциального кандидата. Важно, чтобы сотрудник не только учился на ошибках, но и умел признавать их.

Во время собеседования можно спросить кандидата о его главных недостатках и попросить рассказать о тех моментах, когда он совершал ошибки.

Готовность говорить на эти темы дает больше гарантий того, что человек проявит себя так же открыто и на новом месте работы.

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