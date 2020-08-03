Не бойтесь и не забывайте про носок: гайд для тех, кто хочет, но не решается запустить свой подкаст

Мы записали для вас самое важное, а посмотреть видео можно тут .

В рамках первого в России онлайн-фестиваля подкастов «Слыш» , который прошёл 1–2 августа, основатель студии «Подкастерская» Лев Пикалёв рассказал, «как запустить подкаст быстро и не страдать» (потому что «страдать — это отстой»).

Можно найти уйму причин не делать свой подкаст, даже если очень хочется, — от «всё уже придумали до меня» до «нужен хороший звук, а я не готов тратить деньги на аренду студии». Но это не лучшая стратегия.







Почему важно действовать быстро

Когда вы в точке «ноль», вы находитесь в очень большой степени неопределённости — не знаете, как это всё должно работать, как вам это делать, насколько это будет приносить вам удовольствие. Но чем быстрее вы запуститесь и получите эту информацию для себя, тем быстрее научитесь делать классно — и тем быстрее ваш итоговый продукт станет лучше.

Плюс, вы быстрее поймете, что нужно прокачивать в первую очередь. Вначале может казаться, что надо прокачать сразу всё (качество звука, технику речи, мастерство интервью, крутой сценарий, музыку и звуки), но это не всегда так.

Сразу сделать всё классно — невозможно. Чем быстрее человек смирится с этим, тем проще ему будет делать что-то, выкладывать это и не бояться. Это нормально — делать плохо и улучшаться постепенно.

Ещё важно делать быстро, потому что с подкастами и любыми творческими проектами очень важно получать обратную связь. Когда люди вам говорят «хэй, классно» (даже если это ваши друзья или ваша мама), вам гораздо проще продолжать.



С чего начать

Перед тем как начинать что-то делать, важно наметить цели для себя. Они помогут вам выдвинуть какую-то гипотезу, чтобы её проверить. Она может оказаться неправильной, и это не страшно: вы уже сделали какое-то предположение и у вас уже есть чуть больше информации.

Важно ответить на три вопроса:

Зачем?

Для кого?

Как?



Зачем?

Важно понимать, что подкасты сейчас — это не про охваты и не про монетизацию. Есть подкасты, которые имеют значимый охват по меркам подкастов, есть подкасты, которые зарабатывают деньги, но начинать делать подкаст (как и многие вещи в этой жизни) с этой мотивацией не стоит. Но есть много других мотиваций, поэтому подумайте, зачем вы это делаете.



Для кого?

Важно подумать, кто ваша аудитория и зачем им слушать ваш подкаст. Это просто некое предположение, которое вы сделаете и которое может повлиять на то, как вы будете продолжать делать ваш подкаст.

Стоит задаться этим вопросом вначале и потом посмотреть, угадали вы или нет. Возможно, вы совсем не попали и ваша аудитория — вообще другие люди, и это тоже нормальный вариант развития событий.



Как?

Как выбрать идею? Вот один из способов, который привлекает своей системностью.

Чтобы на выходе получить список идей, отсортированных по критериям, которые для вас важны, нужно сделать две встречи — штурмовую и аналитическую. Это могут быть встречи с самим собой (что тоже очень классно) или с коллегами и друзьями — с людьми, которые умеют генерить идеи.

Главный принцип мозгоштурма — в нём нет критики. Вы находитесь в состоянии, когда все генерят идеи и не боятся, что их идея плохая и что её осудят. Это такой «шаманский ритуал»: вы кидаетесь друг в друга идеями, люди их подхватывают и развивают. Вы варите вместе «мозговой суп», и это очень классный процесс.

Следующая встреча — аналитическая, когда вы садитесь с холодной головой и смотрите на всё, что вы напридумывали. Тут может помочь следующее упражнение: сделайте табличку, в которой будут указаны критерии, которые для вас важны. Например, потенциальный охват или то, насколько это монетизируемая идея (придут рекламодатели или нет). И главное: насколько ваш подкаст будет приносить вам удовольствие.

Дальше у вас получается список идей, и надо смотреть, насколько вы готовы к тем, которые у вас в топе. Необязательно запускать один подкаст — можно запустить пять, и ничего плохого в этом нет. Можно попробовать начать с более простого, если вы боитесь подступиться к чему-то из того, что вы придумали. Хотя бояться всё-таки не нужно.

В подкастах сейчас очень важен интересный формат. Если сравнивать с американским регионом в Apple Podcasts, в России сейчас очень пусто. Да, появилось больше шоу и может создаться впечатление «боже, всё придумали, всё уже изобретено».

Но именно вашего подкаста ещё нет, вашего голоса нет. И сейчас то самое время, когда имеет смысл зайти в эту пустыню и насажать своих классных подкастов.



Техническая сторона

Главное правило: сколько людей в подкасте — столько и микрофонов. Это может быть просто телефон, но хорошо, если у каждого будет свой микрофон и своя дорожка — вам будет проще монтировать и работать с этим материалом.

Если у вас iPhone, у вас точно хороший встроенный микрофон и можно начинать с него. Но тут есть несколько правил:

Держитесь к нему поближе : возьмите его в руки и говорите в него, как в обычный микрофон (с расстояния 4–5 см).

: возьмите его в руки и говорите в него, как в обычный микрофон (с расстояния 4–5 см). Сделайте так, чтобы он записывал вас без сжатия , то есть не пережимал в какой-то формат для экономии места.

, то есть не пережимал в какой-то формат для экономии места. Не забывайте про носок: наденьте его на телефон, чтобы поток воздуха на взрывных согласных («б», «п») не портил запись.





Фото: New Africa / Shutterstock



Есть два важных типа микрофонов: динамические и конденсаторные. Лучше остановиться на динамических, так как они дешевле и не так ловят шум. Такие можно увидеть у певцов на сцене.

Конденсаторные более чувствительные и лучше передают окрас голоса, но ловят любые шумы и любое эхо, поэтому в помещении, которое плохо подготовлено для записи, такой микрофон даст гораздо худший звук.

Лайфхак: на YouTube есть всё, в том числе обзоры на любые устройства. Зайдите туда, вбейте модель микрофона, на который вы посматриваете, и если вам самим нравится звук — берите.

Для начала лучше купить петличку. Это дёшево, её можно воткнуть в телефон, и вы получите звук, который можно спокойно использовать в подкасте.



Где записываться

Звук будет лучше там, где тихо и нет эха, но можно записываться даже на улице и в кафе — это может помочь обогатить ваш формат, появится атмосфера и дополнительные смыслы.

Записываться дома — вполне ок.

Качество записи на 80% зависит от того, какая у вас комната, есть ли там эхо и посторонние шумы. Чтобы понять, есть ли эхо, хлопните громко в ладоши и послушайте, есть ли не очень приятный звон по углам.

Чтобы в помещении не было эха, в нём должны быть какие-то предметы: мягкая мебель, книжные шкафы — они классно поглощают звук. Многие записывают подкасты в кладовках, в шкафах или под одеялом.

Если вы записываетесь на кухне, не забывайте выключать холодильник. Закрывайте окна, договаривайтесь с домашними, чтобы они не шумели. Уведите собак, которые цокают когтями по паркету. В общем, сделайте так, чтобы было тихо, и это уже значимо улучшит качество вашей записи.

Уберите всё шуршащее, снимите аксессуары и не стучите по столу.



Музыка и звуки

Музыка обогащает подкаст — в аудио это один из важных способов создавать эмоции. Это дизайн вашего подкаста, как логотип на сайте.

Джингл помогает людям запоминать ваш подкаст.

Также музыка используется для перебивок. Это тоже важный момент, так как слушать что-то монотонное без каких-либо изменений очень сложно. Перебивки задают структуру.

Ещё музыка задает настроение и может очень по-разному раскрашивать смыслы.



Где её берут?

Можно использовать банки музыки , где покупаются треки, — например, premiumbeat.com.

, где покупаются треки, — например, premiumbeat.com. Можно заказывать у музыкантов , и это может стоить ноль рублей. Многие пишут свою музыку «в стол» и никто про неё не знает. Можете попросить музыку для подкаста и у каких-то более известных музыкантов, но не забудьте подписать лицензионный договор.

, и это может стоить ноль рублей. Многие пишут свою музыку «в стол» и никто про неё не знает. Можете попросить музыку для подкаста и у каких-то более известных музыкантов, но не забудьте подписать лицензионный договор. Можно искать музыку с открытой лицензией на Bandcamp и Soundcloud.

Звук — это сила и очень пряная специя, которая в нужный момент помогает истории раскрыться. Но лучше с этой специей не перебарщивать.

Внимательно читайте все лицензии на музыку и звуки и берите только то, что можно брать.

Если вы не знаете, где взять джингл, напишите пост в Facebook, найдите музыканта, попросите у него музыку и упомяните его в титрах. Если у вас нет картинки для вашего подкаста, найдите таким же образом дизайнера.



Монтаж

Монтаж помогает раскрывать замысел, убирать неинтересные вещи из разговора и улучшать динамику.

Монтаж — это способ почистить речь (и для гостей подкаста это может быть классным способом не переживать).

Но лучше побольше подготовиться перед записью — тогда монтаж будет гораздо проще делать.

Монтируйте, где удобно. Например, есть бесплатные Audacity и Garage Band, а из платных программ можно остановиться на Adobe Audition, Reaper или Ableton (она больше про музыку, зато есть бесплатный пробный период в 90 дней).



Как улучшить звук

Важно, чтобы было громко — чтобы был запас по громкости и люди могли слушать вас в разных ситуациях.

Убирайте шумы, насколько это возможно, и для каждого голоса делайте свою обработку.

И помните, что хорошая запись в нормальном помещении на нормальное оборудование улучшает звук больше, чем дальнейшая постобработка.

И ещё очень важно, чтобы вам нравилось, чтобы вы получали удовольствие от того, что вы делаете. Ориентируйтесь на свой слух. А если не хочется самому заниматься технической частью, найдите звукорежиссёра или звукорежиссёрку.

А если вам интересно, как продвигать свой подкаст, то есть что делать, чтобы о нём узнали не только друзья и родственники, почитайте вот этот конспект.

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock