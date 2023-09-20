Как блогеру перейти на другую платформу и расширить аудиторию

Одни соцсети устаревают, другие занимают их место. Поэтому создателям контента всегда нужно быть готовыми к тому, чтобы переключиться на новую платформу. Предлагаем советы, которые позволять не потерять при этом старых подписчиков и даже привлечь новых.

Выбирайте соцсеть, популярную среди вашей аудитории

Чтобы выяснить, какие платформы часто посещают ваши подписчики, проведите опрос и проанализируйте результаты. Этот метод также поможет определить, какой контент они хотят видеть в новой соцсети.

Сделайте новый профиль узнаваемым

Чтобы аудитория легко находила вас на всех платформах, фотография профиля и имя пользователя должны быть одинаковыми. Например, если вы ведете трансляции на Twitch и хотите перейти на YouTube, то используйте те же юзернейм и фото.

Если же на новой платформе такое имя уже занято, добавьте к нему дополнительную цифру или символ.

Составьте график публикаций

Выясните, когда лучше всего делать публикации на новой платформе. Поэкспериментируйте с разными днями и временем, чтобы выяснить, когда аудитория наиболее активна.

Частота публикаций будет зависеть от платформы, а разные типы контента могут работать лучше в определенное время. Например, на YouTube длинные видео могут привлечь больше внимания утром, а шортсы — во второй половине дня.

Проинформируйте аудиторию

Сообщите подписчикам, что вы публикуете контент и в другом месте, и попросите их подписаться на вас. Поделитесь публикациями из новой платформы, чтобы заинтересовать их.

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Помимо этого, дополняйте свои публикации призывом к действию, например: «Подпишитесь на меня в Threads — там я даю советы о том, как…».

Публикуйте полезный контент

Регулярно спрашивайте себя: «Предлагает ли мой контент реальные решения для целевой аудитории?». Для людей это главный стимул к тому, чтобы подписаться на вас на новой платформе.

Изучите свою аудиторию и подумайте, какой контент она хочет видеть. Помимо этого, покажите свою креативность и поэкспериментируйте с новыми стилями и форматами, такими как прямые трансляции, короткие видео, сторис и аудиокомнаты. Убедитесь, что контент соответствует вашему бренду.

Это позволит сблизиться с подписчиками, а также привлечь тех, кому нравится такой тип контента.

Сотрудничайте с другими инфлюенсерами

Это отличный способ расширить аудиторию. Другие авторы познакомят вас со своими подписчиками и помогут занять свою нишу на новой платформе.

Совместно с другими инфлюенсерами можно проводить прямые трансляции, снимать видео, устраивать соревнования и розыгрыши.

Используйте контент повторно

Не обязательно создавать что-то новое для каждой платформы. Дайте вторую жизнь уже имеющемуся контенту: меняйте его формат и делайте репосты. Так его увидят больше людей, а вы сэкономите время и деньги.

Например, рилсы из Instagram* можно использовать как шортсы на YouTube, а информацию из подкаста — оформить как статью.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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