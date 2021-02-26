Какие факторы влияют на стоимость Bitcoin

Наблюдатели уже давно задаются вопросом о том, как оценить Bitcoin. Последнее время его ценность, похоже, зависела от того, что говорят о нем такие влиятельные лица, как Илон Маск и основательница компании по управлению инвестициями ARK Investment Management Кэти Вуд. Разбираемся, что же влияет на цифровую валюту и как она укрепляется в экономическом пространстве.

Изначально Bitcoin достиг рекордных показателей, когда Tesla объявила, что конвертировала в него $1,5 млрд денежных средств компании. Но после поста Илона Маска о том, что цены «кажутся слишком высокими», стоимость валюты начала снижаться.

Повторный рост произошел после заявления основательницы ARK Investment Management Кэти Вуд о том, что она «очень позитивно настроена» по отношению к валюте и довольна изменениями ее стоимости. Фонды под управлением ARK владеют крупными долями Tesla, Square и Bitcoin.

Инфографика: Quartz

Это произошло после того, как платежная компания Square объявила, что приобрела Bitcoin на сумму $170 млн. Кроме того, почти половина ее дохода за прошлый квартал приходится на цифровую валюту. Ранее основатель Square Джек Дорси заявил изданию Quartz, что криптоактив может стать национальной интернет-валютой.

Когда дело доходит до спекуляций, сложность в оценке Bitcoin в некотором смысле является его силой.

Криптоактив не генерирует денежные потоки, которые являются ключевым показателем при определении стоимости компании.

Он также не связан с правительством, валюта которого обычно колеблется в зависимости от процентных ставок, экономического роста и инфляции.

Bitcoin не получил широкого распространения как платежное средство. Однако в течение своей двенадцатилетней истории он был спекулятивным объектом. Стоимость валюты, вероятно, варьировалась в зависимости от траектории его сенсационной истории. Как сказал лауреат Нобелевской премии Роберт Шиллер во время раннего бума Bitcoin в 2017 году: «Большие события случаются, когда кто-то изобретает правильную историю и обнародует ее».

Вуд утверждает, что ARK видит множество способов применения для Bitcoin. В отличие от других фиатных валют, количество криптоактива фиксировано. По словам Вуд, он является гораздо лучшей защитой от инфляции, чем золото. Она также отметила, что его невозможно конфисковать в силу децентрализации и того, что транзакции происходят вне банковской системы. Аналитик ARK Яссин Эльманджра отмечает: «Мы считаем, что Bitcoin, который часто называют цифровым золотом, разделяет не только многие из его характеристик, но и улучшает их».

Теперь многое зависит от того, сможет ли Bitcoin заработать репутацию, которая позволит защитить его ценность, как это удалось золоту на протяжении десятилетий. За прошедший год только в приложении Cash App от Square более 3 млн пользователей приобрели или продали Bitcoin. В январе более 1 млн из них купили валюту в первый раз. Tesla, Square и MicroStrategy перевели часть денежных средств своих компаний в Bitcoin.

Однако не все CFO согласны с тем, что это хорошая идея. Нареш Аггарвал из Ассоциации корпоративных казначеев Британии (Association of Corporate Treasurers) заявил, что вкладываться в криптоактив скорее напоминает «ставки на лошадиные бега», чем разумное обращение с денежными резервами.

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