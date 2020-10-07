Как выиграть любые дебаты: шесть практических советов

Предпринимателям нередко приходится участвовать в дискуссиях: с бизнес-партнерами, конкурентами и даже пользователями в социальных сетях. Вот несколько советов, как добиться успеха в любых дебатах, сохранить спокойствие и не потратить впустую время и силы.

Не вступайте в споры

Главный совет — по возможности не вступайте в споры. В большинстве ситуаций это необязательно. Пока вы не стали кандидатом в президенты, вам не нужно участвовать в дебатах. Но если вы уже начали дискуссию, стоит придерживаться следующих советов.

Работайте с аудиторией

Во время дебатов политики не пытаются переубедить друг друга — они стремятся убедить зрителей. Вы можете использовать этот прием, если участвуете в публичной дискуссии — например, на конференции или в социальных сетях. Помните о зрителях — это поможет сохранить хладнокровие, даже если соперник не будет вас слушать.

Кроме того, наличие аудитории поможет избежать затяжных непродуктивных споров: можно вступить в дискуссию, привести несколько аргументов в пользу своей точки зрения, а затем выйти из спора.

Вы проиграете, если попытаетесь переубедить тех, кто не слышит критические аргументы.

Зато сохраните репутацию, если спокойно ответите оппоненту и завершите дискуссию, которая грозит стать бесконечной.

Найдите самый сильный аргумент оппонента — и опровергните его

Некоторые участники дебатов используют подмену тезиса — недобросовестный демагогический прием, который также называется «соломенное чучело». Его суть состоит в том, что один из спорщиков берет аргумент второго и подменяет его похожим, но более слабым или абсурдным. Затем опровержение абсурдного аргумента приравнивается к опровержению изначального тезиса.

Старайтесь избегать таких приемов и не реагировать, если оппонент пытается их применить. Лучше определите самый сильный аргумент соперника и постарайтесь опровергнуть его.

Не реагируйте на провокации

Вы можете начать дискуссию с одного вопроса, а через полчаса понять, что обсуждаете совершенно другую тему. Так бывает, если оппонент все время меняет предмет обсуждения или пытается поймать вас на оговорках. Он стремится убедить аудиторию в том, что выигрывает, а не убедить вас в своей правоте. Зрители лучше воспринимают короткие вопросы и обвинения, а не длинные обстоятельные ответы.

Лучший способ в этой ситуации — не отвечать оппоненту и не реагировать на его провокации. Если вы участвуете в публичной дискуссии и должны ответить, не позволяйте отвлечь вас от заявленной темы. Возвращайтесь к ней каждый раз, когда оппонент постарается переключить внимание.

Этот прием работает и в том случае, если вы нашли слабое место в аргументации оппонента, а он пытается сменить тему разговора.

Больше спрашивайте, а не утверждайте

Если цель дискуссии — убедить собеседника, не стоит проявлять враждебность. Старайтесь не утверждать, а спрашивать.

Когда вы задаете вопрос, то признаете, что тема дискуссии — предмет для обсуждения. Вы показываете собеседнику, что интересуетесь его точкой зрения и хотите ее понять. В этом случае оппонент будет более расположен к разговору: ему надо будет рассуждать, а не защищаться.

Кроме того, собеседник должен будет ответить на ваши вопросы. Для этого ему придется проанализировать ситуацию и, возможно, посмотреть на нее с вашей точки зрения. Есть шанс, что в результате вы придете к консенсусу.

Перед дебатами проанализируйте свои тезисы и возможные ошибки

Подготовка — важная составляющая успеха в любой дискуссии. Если вы пытаетесь придумать аргументы во время спора, то рискуете проиграть. Стоит заранее изучить информацию по теме и продумать свои аргументы. Так вы покажете, что владеете темой и сможете парировать оппоненту.

Также в ходе подготовки вы сможете найти ошибки в своих тезисах — до того, как это сделает оппонент. Обратите особое внимание на логические ошибки: не опирайтесь на авторитеты, не путайте совпадения с причинно-следственной связью, не прибегайте к ложной корреляции.

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