Хотите побеждать в любом споре? Избавьтесь от этих 10 ошибок

Чтобы выходить победителем в любом споре, важно уметь приводить аргументы и понимать, как правильно доносить свою позицию, не искажая факты и не переходя на личности. Писатель Сахил Блум написал в Twitter тред с 10 наиболее распространенными ошибками, которые мы допускаем в ходе дискуссии.

Ad Hominem

Латинская фраза, означающая «к человеку» — нападение на личность, а не на аргумент.

Вместо того чтобы рассмотреть довод и его сильные стороны, оппонент пытается критиковать личные качества собеседника.

Эта ошибка чрезвычайно часто встречается в политических дебатах.

Меткий стрелок

Человек стреляет из ружья в стену сарая, а затем рисует мишень вокруг самого плотного скопления пулевых отверстий, чтобы создать видимость точности.

Оппонент выбирает и выделяет доказательства, подтверждающие его вывод, игнорируя доводы, которые могут его опровергнуть.

Ловушка невозвратных затрат

Невозвратные затраты — это экономические ресурсы, уже вложенные в деятельность, которые невозможно возместить.

Мы часто совершаем ошибку, считая, что должны продолжать дело, в которое уже вложили немало сил, не придавая значения будущим затратам и вероятности конечного успеха.

Красная сельдь (ложный след)

Когда охотничьих собак обучают сосредотачиваться на запахе, используют что-то пахучее в качестве отвлекающего фактора. Отсюда и происходит английское выражение «красная сельдь» (англ. — red herring).

Оппонент пытается отвлечь собеседника от дискуссии, используя, казалось бы, связанное с ней, но на самом деле не имеющее к ней отношения соображение.

«Чучело»

Соломенное чучело очень легко сломать. Оппонент игнорирует актуальный аргумент и заменяет его хлипким и легко опровергаемым — «чучелом». Таким образом он стремится создать иллюзию быстрой победы.

Апелляция к авторитету

Распространенная ошибка — чрезмерно опираться на «экспертную» точку зрения, чтобы поддержать состоятельность аргумента.

Необходимо учитывать квалификацию эксперта в той области, о которой идет речь. Не стоит строить аргументацию только на апелляции к авторитету.

Ложная дилемма

Так называют представление только двух вариантов или альтернатив, тогда как их гораздо больше. Этот подход игнорирует нюансы, что приводит к крайним позициям.

Как правило, это снижает вероятность прийти к компромиссу, поскольку два варианта представляются как чрезвычайно далекие друг от друга.

Post Hoc, Ergo Propter Hoc

Эта фраза переводится с латинского как «После этого, следовательно, по причине этого». Это неубедительная схема аргументации, которая подразумевает, что поскольку событие Б последовало за событием А, то событие Б должно быть вызвано событием А.

Однако корреляция не всегда равна причине.

Личное недоверие

Иногда мы не можем понять или поверить во что-то, поэтому утверждаем, что это не может быть правдой.

Чтобы понять сложную тему, часто требуется значительная предварительная работа. Если такой возможности нет, не стоит объявлять, что аргумент несостоятелен.

Бремя доказательства

Распространенный прием — заявлять, что если нельзя доказать ложность утверждения, значит оно истинно.

Помните, что предоставлять доказательства — задача того, кто пытается оспорить аргумент.

Умение четко аргументировать свою позицию — половина успеха в спорах. Избегайте логических ошибок, чтобы ясно мыслить и убеждать оппонентов в своей правоте.

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