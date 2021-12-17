Роутер Huawei WiFi AX2: безопасный веб-серфинг на высоких скоростях

Как раз таким стал роутер Huawei WiFi AX2 с поддержкой сетей шестого поколения. Разбираемся, за какие качества стоит выбрать новинку.

Всегда нужно учитывать, кто и как будет пользоваться сетью. Семья с детьми вряд ли оценит сложное сетевое оборудование — здесь подходящим вариантом будет доступное и компактное устройство с простым управлением и родительским контролем.

Wi-Fi сегодня — такая же обыденная вещь, как стационарный телефон 20 лет назад. Беспроводной интернет стал главным источником связи, однако не все знают, как выбрать качественный роутер.

Надёжная связь

Перед нами модель с поддержкой Wi-Fi 6, и она вобрала в себя последние технологии для быстрой и стабильной передачи данных. Одно из главных улучшений касается информационной плотности: роутер кодирует сигнал десятью битами вместо восьми, так что передает на 25% больше информации за то же время.

Максимальная пропускная способность новинки составляет до 1201 мбит/с по каналу 5 ГГц и до 1500 мбит/с в двухдиапазонном режиме. А чтобы раскрыть потенциал роутера, его оснастили тремя портами Gigabit Ethernet. Кроме того, устройство автоматически распознает WAN- и LAN-кабели и переводит порт в соответствующий режим.

Все это обеспечивает стабильную работу со множеством клиентов. Также есть режим True Dual-band, автоматически распределяющий подключенные устройства между каналами.

Например, компьютер, загружающий объемный файл в облако, будет подключен к скоростной сети 5 ГГц. В то же время принтер в соседней комнате займет медленные, но «дальнобойные» 2,4 ГГц.

Кроме того, Wi-Fi 6 решает проблему конкуренции между клиентами. Раньше все подключенные к роутеру устройства выстраивались в очередь и ожидали, пока канал освободится. Чем больше клиентов — тем дольше задержки.

В Huawei WiFi AX2 применяется технология MU-MIMO (Multi-User Multiple Input, Multiple Output), благодаря которой несколько клиентов подключаются параллельно и обмениваются трафиком независимо друг от друга. Таким образом, увеличиваются скорости приема/передачи и общая пропускная способность сети.

Еще одно решение для управления ресурсами — OFDMA (orthogonal frequency-division multiple access). Оно делит канал передачи на субканалы и динамически распределяет их между потребителями. Это уменьшает задержку доставки пакетов для каждого пользователя.

Не забыли и про качественные антенны: их у модели четыре штуки, каждая изолирована для защиты от внешних электромагнитных помех. Благодаря им достигается площадь покрытия до 90 квадратных метров.

Подключение дополнительных модулей

Если надо покрыть Wi-Fi большую площадь, например, загородный дом — новинка оснащена режимом HarmonyOS Mesh+, позволяющим легко масштабировать сеть. В нем роутер раздает трафик на другие точки доступа с бесшовным роумингом.

Клиент подключается к точке с наилучшим сигналом сети без дополнительных аутентификаций. Переключение между точками занимает всего 50 мс, также устройство само выбирает диапазон в зависимости от силы сигнала.

Двух роутеров Huawei WiFi AX2 достаточно, чтобы покрыть площадь в 160 квадратных метров. При этом не придется прокладывать лишние сетевые кабели, а управлять точками доступа можно со смартфона при помощи приложения Huawei AI Life. При первом подключении оно автоматически распознает устройства и объединит их в бесшовную сеть.

Безопасность данных и родительский режим

Одним из преимуществ стандарта Wi-Fi 6 стала продвинутая защита от несанкционированного доступа. В нее входит протокол безопасности WPA 3 с улучшенным шифрованием: пакеты данных сопровождаются ключами длиной 128 бит для домашних сетей и 192 бита для корпоративных.

Также улучшили процесс аутентификации: теперь подключаемые устройства обмениваются сообщениями в случайном порядке, что усложняет перехват пакетов и позволяет удостовериться, что на обеих сторонах знают пароль.

Наконец, Huawei WiFi AX2 поддерживает родительский контроль, позволяющий блокировать ресурсы с небезопасным для детей контентом и запретить доступ в сеть с определенных устройств. Есть и возможность создать отдельную гостевую сеть с паролем — она пригодится, если к вам в офис приходят посетители и клиенты.

Управление со смартфона

Когда-то настройка роутера требовала знаний, которыми многие пользователи не располагали. Однако современные модели куда дружелюбнее и предлагают удобный интерфейс с подсказками.

В Huawei пошли дальше и разработали приложение-компаньон AI Life. Оно не только упрощает настройку, но также ведет мониторинг сети и оповещает о проблемах. Разработчики предусмотрели встроенный инструмент для диагностики и исправления типичных неисправностей.

Через смартфон можно оценить покрытие сетью и силу сигнала в разных местах — она визуализируется с помощью «тепловой карты». Кроме того, приложение подскажет, где лучше расположить второй роутер для организации MESH-сети.

Лаконичный дизайн

Производители роутеров часто не задумываются, как их продукция впишется в окружение. Из-за этого на рынке много моделей с сугубо утилитарной внешностью. Такие коробки с антеннами и мигающими лампочками хочется спрятать от в дальний угол квартиры.

В случае с Huawei WiFi AX2 разработчики не забыли про эстетику — новинка получила тонкий белый корпус, который не привлекает лишнего внимания и хорошо смотрится в современном интерьере.

Нет здесь и раздражающей россыпи светодиодов. Единственный LED-индикатор расположен в верхней части корпуса и дает приглушенный свет, не режущий глаза в темноте.

Huawei WiFi AX2 оснащен технологиями, которые раньше были доступны только во флагманских точках доступа. Новинка предлагает сверхскоростное подключение по стандарту Wi-Fi 6, режимы True Dual-band и HarmonyOS Mesh+, а также функцию родительского контроля и простое управление со смартфона. Стоимость модели составляет 3 690 рублей — отличный вариант для быстрого и безопасного домашнего интернета.