10 самых востребованных навыков для карьеры и бизнеса в 2020 году

Нас окружает так много контента, что внимание становится одной из главных ценностей нашего общества. Для успеха в личной жизни и карьере необходимо рассказывать о себе. В этом помогут следующие 10 навыков.

1. Привлекать внимание

Наша экономика строится на внимании, поэтому судьба проекта или идеи зависит от умения его привлечь. Транслируйте в мир свои знания, инсайты, личный опыт.

Некоторые примеры:

Ведение блога — даже если не хотите стать писателем, используйте блог, чтобы поделиться мыслями о своей сфере и привлечь покупателей, работодателей, инвесторов и тех, кто хотел бы наладить с вами контакт.

Видео — вы можете создавать контент, просто включив камеру на iPhone. Возьмите пример с пользователя Tai Lopez. Он создал компанию с 9-значной выручкой с помощью видео, которые снимал на смартфон.

Социальные сети — вот как это сделал финансовый эксперт Рон Карутерс. Он публикует в Twitter разборы сложных тем. Он не хочет стать инфлюенсером, но применение социальных платформ помогает ему строить бизнес.

2. Сочетать навыки

Не пытайтесь стать лучшим в своем деле. Вместо этого создайте уникальный набор навыков — чем более редким он окажется, тем значительнее ваш карьерный капитал. Это позволяет вам быть свободнее, устанавливать высокую оплату своей работы и быть незаменимым сотрудником.

Работайте над набором навыков, который отличит вас от других. Прежде всего, развивайте свои врожденные навыки, а затем — второстепенные. Это поможет умножить эффект ваших усилий.

3. Фокусироваться

Научившись концентрироваться, вы сможете быть продуктивнее. 4 часа сосредоточенной работы дадут больший результат, чем 8 часов рассеянной. Фокусируйтесь на тех 20% работы, которые создают 80% результатов. Некоторые считают, что в реальности распределение ближе к 95/5.

Чтобы работать эффективнее, научитесь входить в состояние потока — это та самая правильная продуктивность, которая нам нужна.

4. Развивать эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект означает умение управлять эмоциями так, чтобы получать положительные результаты.

Вот некоторые примеры:

Самосознание . Большинство людей не могут быть честны с собой. Их собственные рациональные решения и эго мешают их к успеху.

. Большинство людей не могут быть честны с собой. Их собственные рациональные решения и эго мешают их к успеху. Скромность . Наше эго говорит нам, что мы должны продвинуться дальше, даже если работа еще не завершена. Как правило, страх это форма эгоизма — мы считаем себя настолько важными, что миру небезразличны наши провалы. Но это не так.

. Наше эго говорит нам, что мы должны продвинуться дальше, даже если работа еще не завершена. Как правило, страх это форма эгоизма — мы считаем себя настолько важными, что миру небезразличны наши провалы. Но это не так. Терпение и стабильность — если вы можете придерживаться своих идей, вы достигнете нужных результатов. Сочетайте уверенность в своих долгосрочных целях, будьте проактивны и не отвлекайтесь на краткосрочные результаты.

5. Сохранять позитивный настрой и концентрироваться на хорошем

Оставаясь позитивным и думая о хорошем, вы отличаетесь от подавляющего большинства общества. Не акцентируйте внимание на незначительных событиях, чтобы не свернуть с пути и добиться успеха.

99% информации вокруг — это шум. Вот как сократить его количество:

Потребляйте меньше новостей . Медиа создают вокруг нас эмоциональный и зачастую негативный фон, поставляя необъективный контент, который соберет больще лайков.

. Медиа создают вокруг нас эмоциональный и зачастую негативный фон, поставляя необъективный контент, который соберет больще лайков. Подписывайтесь на умных людей . Вокруг слишком много информации, и лучше сосредоточиться на нескольких успешных примерах.

. Вокруг слишком много информации, и лучше сосредоточиться на нескольких успешных примерах. Фокусируйтесь на своих результатах. Вы можете контролировать только себя. Измеряйте успехи по своим усилиям. Несите ответственность за себя, и это серьезно снизит вашу зависимость от шума.

6. Строить отношения с людьми

Не нужно заниматься нетворкингом. Стройте отношения и общайтесь с теми, кто вам действительно нравится.

Вот что для этого можно сделать:

покупайте и оценивайте их продукты;

оставляйте осмысленные комментарии о их работе;

рассказывайте об их работе в сети;

отправляйте им сообщения, в которых ничего не просите — просто благодарите их за качество работы;

проявляйте активность там, где можете встретить единомышленников, например, размещайте контент об определенной нише в социальных сетях.

Как только люди узнают, что вы готовы не только брать, но и давать, они будут рады общаться с вами.

7. Работать над интернет-портфолио

Писатель Джефф Гойнс предлагает концепцию «жизнь как портфолио». Вместо того, чтобы заполнять резюме скучными пунктами, готовьтесь продемонстрировать, что вы уже сделали.

Если искать вас в Google, ваш цифровой след должен включать следующие достижения:

контент и профили в социальных сетях;

проекты, которые вы выполнили;

статьи о вас.

Ваше интернет-портфолио фактически заменяет визитку. Есть такое выражение «Каждая компания — медиакомпания, и у каждого человека есть собственный личный бренд». Даже если вы не работаете над ним, значит, он у вас есть, но не слишком хорош.

Представьте, что вам нужно выбрать между двумя потенциальными сотрудниками на LinkedIn: у одного есть резюме, а в статусе другого — обновления о сфере работы, видео, посты в блоге, а в профиле демонстрируются их навыки. Кого вы выберете?

8. Хорошо писать

Это один из самых недооцененных навыков. Даже если вы не хотите стать писателем, этот навык поможет вам в жизни, бизнесе и карьере.

Умение писать позволяет ясно выражать мысли, лучше думать и принимать решения.

Людям трудно добиваться успеха в личной жизни или карьере, если они не знают, как выразить свои ценности.

Каждому полезно иметь свой блог, чтобы практиковаться в критическом мышлении и сторителлинге. Этому может научиться каждый:

ведение делового блога;

копирайтинг;

емкие и убедительные e-mail;

основы сторителлинга;

написание эссе.

9. Быть лучшей версией себя

Не пытайтесь стать инфлюенсером. Фокусируйтесь на том, чтобы публично стать лучшей версией себя — в мире слишком много конкуренции, чтобы просто пытаться обогнать других.

Так вы не заставляете людей присоединяться к вашей аудитории, вы привлекаете единомышленников. Вы хотите привлечь в свою жизнь правильные ситуации, и это не сделать, если не рассказать откровенно, кто вы, чего хотите, и как вы видите этот мир.

10. Думать как предприниматель

В наши дни уже нельзя просто двигаться по корпоративной лестнице. Приходится думать стратегически и продавать свои идеи (например, начальнику).

Даже если вы не хотите основать свое дело, относитесь к жизни как к бизнесу.

Ваш продукт — это вы . Успеха не дождаться, если просто сидеть и ждать, когда ситуация сложится в вашу пользу. Зачем людям «покупать» вас, если вы не рекламируете себя?

. Успеха не дождаться, если просто сидеть и ждать, когда ситуация сложится в вашу пользу. Зачем людям «покупать» вас, если вы не рекламируете себя? Вы отвечаете за маркетинг и продажи . Половина навыков в статье связана с демонстрацией ваших знаний в сети. Резюме и визитки уже неактуальны.

. Половина навыков в статье связана с демонстрацией ваших знаний в сети. Резюме и визитки уже неактуальны. Вы — сами себе PR-отдел. Почти все, что мы создаем, остается в интернете. Не забывайте, что ваше поведение создает ваш бренд.

Для того, чтобы иметь свой бизнес, больше не нужно иметь свою фабрику и тонны оборудования — достаточно компьютера. К нашим услугам виртуальные ассистенты, фрилансеры и подрядчики.

Лучшие работники этого века — не те, кто работает по найму. Это люди с предпринимательским складом ума, у которых есть портфолио и контракты с несколькими компаниями.

Используйте социальные сети, чтобы повысить свою известность. Сегодня уже не стоит позиционировать себя как часть своей компании. Действуйте как предприниматель, чтобы быть заметным в информационном шуме.

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Фото на обложке: Goran Bogicevic / Shutterstock