Этот навык поможет лучше выполнять любую работу

70% из них считают , что навыки автоматизации помогут им получить следующий оффер, говорится в Job Seekers Report. Опрос работников умственного труда в США, которые сейчас ищут новое место, показал: большинство кандидатов указывают навык автоматизации в резюме или намерены это сделать. Разбираемся, почему автоматизация может помочь в поиске работы — и как можно ей научиться.

Раньше люди боялись автоматизации, ведь в результате они могли лишиться работы. Сейчас ситуация изменилась: умение автоматизировать задачи помогает нам быть эффективнее, и соискатели все чаще осознают это.

Автоматизация помогает лучше справляться с любой работой

Велика вероятность, что при работе за компьютером вы зря тратите время, делая вручную то, что можно было бы автоматизировать. Может быть, копируете данные из электронной таблицы в другое приложение. Может быть, рассылаете электронные письма о новых лидах. Может быть, пишете клиентам, которые не связывались с вами в последнее время.

Автоматизация — это создание систем, которые выполняют рутинные задачи за вас. Одно из ее преимуществ очевидно: вам не нужно тратить на них время. Другое, менее очевидное, преимущество — это освобождение времени для тех задач, которые лучше удаются людям: построения отношений, мозговых штурмов и синтеза информации.

Вот почему работодатели ценят автоматизацию: она означает, что их сотрудники смогут использовать свои навыки по максимуму, а не тратить время на выполнение задач, с которыми справится и программа. В результате будет сделано больше.

Автоматизации научиться легче, чем вы думаете

Можно решить, что научиться автоматизировать — значит научиться программировать, и когда-то так оно и было. Теперь уже нет, благодаря появлению специальных приложений. Они позволяют легко автоматизировать задачи, которые в противном случае пришлось бы выполнять вручную.

Zapier — один из таких инструментов, который отлично подходит, чтобы начать работу с автоматизацией. Он создает между приложениями связи, чтобы событие в одном из них автоматически запускало действие в другом. Это и есть автоматизация.

Не волнуйтесь, если вы плохо разбираетесь в компьютерах. Вам просто нужно нажимать на все кнопки, пока вы не поймете, что они делают. Постоянно экспериментируйте. Сделайте что-нибудь глупое, если это поможет. Если вы запутались, попробуйте Zapier University — там есть отличный обзор возможностей сервиса.

Zapier, конечно, лишь одна из платформ для настройки автоматизации — вы можете использовать что-то другое. Придется найти время, чтобы разобраться в работе этих систем, но в будущем это освободит вам дополнительные часы. Навык автоматизации поможет вам при поиске работы, выделит вас на этапе отклика на вакансию и во время собеседования и в конечном итоге сделает вас лучше в любой работе, за которую вы беретесь.

Позиционируйте себя как автоматизатора

Как только вы почувствуете уверенность в себе, укажите автоматизацию в списке навыков в резюме и будьте готовы объяснить что это такое, если кто-то спросит во время интервью. Поговорите о вещах, которые вы создали сами, о том, как они могут быть полезны для должности, на которую вы претендуете, и представьте примеры нескольких автоматизаций, которые могли бы помочь компаниям, в которые вы прислали резюме.

Например, если вы работаете в сфере недвижимости, расскажите, как настроили отправку рекламных лидов из Facebook в CRM. И вы можете предложить агентству, в которое вы обращаетесь, создать автоматическую рассылку писем для всех, кто заполнил форму на целевой странице.

Автоматизация не поможет вам волшебным способом получить работу. Но компании изо всех сил стараются быть более эффективными, и вы более ценны, если можете помочь им. Так что это хорошее время, чтобы изучить этот конкретный навык — и использовать его для продвижения.

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Фото на обложке: Drazen Zigic / Shutterstock