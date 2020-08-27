Каждому второму сотруднику не хватает своих навыков для работы — исследование

Почти каждый второй сотрудник (47%) ощущает, что его навыков становится недостаточно для работы, и считает, что ему придется получать дополнительное образование в будущем. Об этом говорится в исследовании компаний Hays, Skyeng, Geekbrains и «Нетология».

В опросе приняли участие 5 153 респондентов: 286 работодателей (68% из которых — международные компании) и 4 867 профессионалов (63% из них имеют высшее образование и работают по специальности, связанной с основным или дополнительным образованием).

В исследовании отмечается, что работодатели позитивно относятся к инициативе обновления знаний и готовы материально помогать сотрудникам в этом. При этом получить дополнительное образование специалистам зачастую мешает загруженность на основной работе и недостаток финансовых средств.

Нужно ли дополнительное образование:

67% сотрудников на момент опроса получали дополнительное образование;

60% отметили повышение зарплаты после получения дополнительного образования;

51% работодателей готовы полностью или частично компенсировать сотрудникам расходы на образование;

47% ощущают, что их навыков становится недостаточно для работы и получать дополнительное образование в будущем придется.

В качестве дополнительного образования сотрудники чаще всего выбирают изучение языков или курсы повышения квалификации.

Недостаток навыков сильнее всего ощущают сотрудники из сферы управления недвижимостью — проблема волнует 43% всех опрошенных специалистов, а также финансов и бухгалтерии — 43%. Обеспокоены и сотрудники из сферы юриспруденции — 40% специалистов, а также маркетинга, рекламы и PR — 39%.

Есть и те, кто уверен в своих компетенциях. 37% сотрудников заявляют, что постоянно развивают свои навыки и отслеживают последние тенденции отрасли, поэтому потеря конкурентоспособности им не грозит. Среди них больше всего специалистов по переработке сырья (50%), IT (46%), контролю качества (45%) и высшему менеджменту (45%).

17% считают свои навыки актуальными и ценными в любое время — это специалисты из сферы регистрации и сертификации (40%) и взаимодействия с государственными органами (33%).

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