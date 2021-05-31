Как Индия движется к безналичной экономике

Первые индийские монеты были отчеканены в 6 веке до нашей эры, то есть около 3 тысяч лет назад. С тех пор они претерпели множество изменений. Сейчас Индия активно выступает за популяризацию безналичных платежей и отказ от наличных. Рассказываем, что стало причиной подобных изменений и к чему они приведут.

Сайт MoneyTransfers проанализировал последние данные YouGov, чтобы выяснить, какие страны активнее всех выступают за безналичное общество, и обнаружил, что лидирует в этом списке Индия. 79% индийцев считают, что отказ от наличных положительно скажется на экономике страны. Граждане Малайзии (65%), ОАЭ (63%) и Индонезии (63%) также активно выступают за переход на электронные платежи.

Безналичная революция в Индии

Пандемия Covid-19 стала одной из главных причин, ускоривших переход на цифровые транзакции. Однако еще четыре года назад правительство Индии начало путь к отказу от наличных. С тех пор количество различных инструментов и решений в секторе электронных платежей стремительно растет. Для осуществления финансовых операций в интернете жители могут пользоваться электронными кошельками, системами United Payments Interface (UPI), услугами неструктурированных дополнительных сервисных данных (USSD) и другими технологиями.

Согласно данным Национальной платежной корпорации Индии (NPCI), количество платежей UPI в июне 2020 года достигло рекордного уровня в 1,34 млрд.

В период локдауна MobiKwik, онлайн приложение UPI, привлекло около 6 млн новых пользователей.

В Индии сотни тысяч новых клиентов ежемесячно получают доступ к интернету. Согласно отчету ICUBETM, в настоящее время количество активных интернет-пользователей в месяц оценивается в 574 млн человек, что на 24% больше, чем в 2019 году. Это позволяет предоставлять клиентам услуги мобильного и интернет-банкинга.

После демонетизации даже традиционные банки начали стимулировать клиентов чаще совершать электронные платежи со своих банковских счетов. Другие игроки на финансовом рынке также начали продвигать безналичные транзакции как для физических лиц, так и для предприятий.

Индия, несомненно, имеет самую продвинутую систему мгновенных платежей в мире. Согласно данным ACI, количество транзакций будет расти на 23,4% ежегодно в течение следующих пяти лет. Индия может вскоре стать мировым лидером по общим объемам платежей в реальном времени. При этом объем транзакций вырастет с 15,3 млрд до 52,8 млрд.

Благодаря централизованным инициативам, новым платежным инструментам, дебетовым картам, мобильным картам NCMC, BharatQR, FASTag и другим технологиям, потребители могут выбирать наиболее удобные способы для цифровых платежей. Из-за пандемии многие люди стали стремиться к более «цифровому» образу жизни. Все больше пользователей предпочитают оплачивать счета за коммунальные услуги, продукты и другие предметы первой необходимости с помощью электронных платежей.

Финтех спешит на помощь

Согласно различным отчетам, многие финтех-игроки работают с продуктовыми магазинами, где продавцы могут отправлять SMS клиентам с UPI ссылкой для оплаты. Покупатели оплачивают товары и выбирают условия доставки, не выходя из дома.

Сотрудничество WhatsApp Pay с Jio может произвести революцию в сфере платежей, поскольку новые инструменты в мессенджере WhatsApp побудят больше пользователей совершать транзакции в приложении. Подобные платежные инновации и партнерства позволят и дальше развивать экосистему мгновенных платежей.

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