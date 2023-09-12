В Индии вырос интерес к товарам премиум-сегмента

Считается, что жители Индии любят экономить, но аналитики из AllianceBernstein обнаружили, что их покупательские привычки меняются. Местные потребители все больше интересуются товарами премиум-класса из самых разных категорий: от недвижимости до смартфонов и отелей.

Для индийских потребителей автомобили и дома перестали быть предметами первой необходимости. Теперь они отражают желаемый уровень жизни для верхнего сегмента среднего класса.

В крупнейших городах страны доля недвижимости премиум-класса стоимостью более 10 млн индийских рупий ($120,5 тыс.) удвоилась — с 15% до 30%.

Общие продажи жилья в 8 крупнейших городах Индии в разных сегментах. Инфографика: Knight Frank, Bernstein Analysis

В люксовых отелях растет как число бронирований, так и стоимость номеров.

В первом квартале 2023 года на рынке смартфонов произошли серьезные изменения. Поставки устройств стоимостью ниже $400 сократились, а категории премиум и ультра-премиум выросли на 60-66%.

Продажи мобильных телефонов в Индии и доля iPhone среди активных телефонов. Инфографика: Canalys Research, StatCounter, Bernstein Analysis

В категории личного транспорта наблюдается явный уклон в сторону внедорожников. Доля автомобилей начального уровня, которые в 2000-х годах занимали 60% рынка, сократилась до 25%. Также растет популярность мотоциклов среднего и премиум-классов.

Готовность индийских потребителей платить больше повлияет на стартапы почти во всех категориях. Компании смогут повысить прибыль, не жертвуя качеством.

Теперь потребительские товары длительного пользования имеют не только практическое значение, но и помогают украсить жилье. Особую популярность набирают вентиляторы премиум-класса, также растут продажи инверторных кондиционеров.

Аналитики Bernstein считают, что переходу индийских потребителей к продуктам премиум-класса способствовали рост уровня доходов, а также поведенческие и финансовые изменения, вызванные пандемией коронавируса. По их мнению, причина также в том, что кредиты стали доступнее.

Число незакрытых кредитных карт и общий объем транзакций по кредитным картам. Инфографика: RBI, Bernstein Analysis

Чтобы поддерживать этот рост, Индии необходимо повысить текущий уровень участия в рабочей силе, равный 40%.

Уровень участия в рабочей силе в ключевых странах. Инфографика: World Bank, CMIE, Bernstein Analysis

«Добиться этого показателя трудно, поскольку доля работающих женщин крайне мала, и без вклада обоих полов этот показатель вряд ли превысит 50%, — пишут аналитики. — Более того, даже при увеличении уровня участия в рабочей силе производительность Индии может не соответствовать показателям развитых стран из-за проблем скрытой безработицы, поскольку большая часть рабочей силы занята в сельском хозяйстве».

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