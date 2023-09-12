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Истории

В Индии вырос интерес к товарам премиум-сегмента

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Считается, что жители Индии любят экономить, но аналитики из AllianceBernstein обнаружили, что их покупательские привычки меняются. Местные потребители все больше интересуются товарами премиум-класса из самых разных категорий: от недвижимости до смартфонов и отелей.

В Индии вырос интерес к товарам премиум-сегмента

Для индийских потребителей автомобили и дома перестали быть предметами первой необходимости. Теперь они отражают желаемый уровень жизни для верхнего сегмента среднего класса.

В крупнейших городах страны доля недвижимости премиум-класса стоимостью более 10 млн индийских рупий ($120,5 тыс.) удвоилась — с 15% до 30%.

Общие продажи жилья в 8 крупнейших городах Индии в разных сегментах. Инфографика: Knight Frank, Bernstein Analysis

В люксовых отелях растет как число бронирований, так и стоимость номеров.

В первом квартале 2023 года на рынке смартфонов произошли серьезные изменения. Поставки устройств стоимостью ниже $400 сократились, а категории премиум и ультра-премиум выросли на 60-66%.

Продажи мобильных телефонов в Индии и доля iPhone среди активных телефонов. Инфографика: Canalys Research, StatCounter, Bernstein Analysis

В категории личного транспорта наблюдается явный уклон в сторону внедорожников. Доля автомобилей начального уровня, которые в 2000-х годах занимали 60% рынка, сократилась до 25%. Также растет популярность мотоциклов среднего и премиум-классов.

Готовность индийских потребителей платить больше повлияет на стартапы почти во всех категориях. Компании смогут повысить прибыль, не жертвуя качеством.

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Теперь потребительские товары длительного пользования имеют не только практическое значение, но и помогают украсить жилье. Особую популярность набирают вентиляторы премиум-класса, также растут продажи инверторных кондиционеров.

Аналитики Bernstein считают, что переходу индийских потребителей к продуктам премиум-класса способствовали рост уровня доходов, а также поведенческие и финансовые изменения, вызванные пандемией коронавируса. По их мнению, причина также в том, что кредиты стали доступнее.

Число незакрытых кредитных карт и общий объем транзакций по кредитным картам. Инфографика: RBI, Bernstein Analysis

Чтобы поддерживать этот рост, Индии необходимо повысить текущий уровень участия в рабочей силе, равный 40%.

Уровень участия в рабочей силе в ключевых странах. Инфографика: World Bank, CMIE, Bernstein Analysis

«Добиться этого показателя трудно, поскольку доля работающих женщин крайне мала, и без вклада обоих полов этот показатель вряд ли превысит 50%, — пишут аналитики. — Более того, даже при увеличении уровня участия в рабочей силе производительность Индии может не соответствовать показателям развитых стран из-за проблем скрытой безработицы, поскольку большая часть рабочей силы занята в сельском хозяйстве».

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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