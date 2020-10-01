От акселераторов к инновационным программам: как изменилась инфраструктура поддержки стартапов в России

До недавнего времени ключевым инструментом развития инновационных компаний на раннем этапе были акселераторы. Сегодня же компании нуждаются уже не столько в учебе или пиаре, сколько в реальных бизнес-контактах, выходах на конкретных заказчиков. Евгения Советова, программный директор Департамента по акселерации фонда «Сколково», объясняет, как изменилась роль акселераторов для стартапов и корпораций.

Запрос компаний на поиск партнеров и заказчиков, а не получение знаний приводит к тому, что площадки ─ венчурные фонды, институты развития, инновационные центры ─ диверсифицируют свои продуктовые линейки, предлагая помимо классических акселераторов широкий выбор решений как для стартапов, так и для корпораций. Среди новых форматов взаимодействия — скаутинг, хакатоны, консультирование и многие другие.

Как развивались акселераторы

В свое время акселераторы, например, 500 Startups и Y Combinator, стали решением для большого количества инновационных компаний. Молодым технологическим предпринимателям действительно не хватало бизнес-компетенций, у трекеров было настроение учить, у венчурных фондов ─ инвестировать.

По моим наблюдениям, долгий процесс вытеснял результат. От трех до шести месяцев учебы ─ семинары, брейнштормы, экскурсии, командные игры и встречи с бизнес-гуру ─ оставляли приятные воспоминания, но это редко заканчивалось реальными внедрениями. В результаты акселераторы превращались скорее в элемент лайфстайла, чем в инструмент для решения бизнес-задач.

Сегодня интерес к классическим акселерационным программам заметно снизился. Например, площадка Mabius, специализирующаяся на бизнесе в сфере пищевых технологий, планировала проинвестировать в порядка 50 стартапов, однако спустя два года работы инвестиции получили только три команды пищевиков. Косметическая компания Faberlic и вовсе не нашла ни одного стартапа, который был бы достоин пилотного внедрения. Список можно продолжать долго, но тенденция видна большинству игроков рынка: стартапы и корпорации все чаще разочаровывают друг друга. Стартапы, особенно уже начавшие зарабатывать, не хотят выпадать из бизнеса на несколько месяцев. Корпорации, в свою очередь, не намерены покупать «кота в мешке».

Кажется, одна из причин взаимного разочарования ─ в том, что акселератор как формат работы решает достаточно узкий круг задач и эффективен далеко не во всех ситуациях. Акселераторы ─ продукт своего времени, то есть минувшего десятилетия, заложившего основы инфраструктуры инновационного бизнеса и культуры технологического предпринимательства. Громкие истории успеха, взрывной рост инвестиций и венчурного капитала ─ в центре внимания рынка была сама идея инновационной компании.

Соответственно, и в акселераторе главной ценностью был сам стартап ─ молодая технологическая компания, готовая предложить рынку инновационное решение. Для институтов развития предметом опеки, интереса, пристального внимания были группы энтузиастов, часто молодые команды из НИИ и университетов, только решившиеся начать свое дело. Эти команды нуждались в умении мыслить на языке бизнеса и адаптироваться под условия совершенно нового для них мира.

Новые цели и форматы

Сегодня ситуация изменилась. Стартапы ─ это уже не просто группы мечтателей и визионеров, хотя индекс выживаемости таких предприятий остается на уровне нескольких процентов. В нашей стране успела сформироваться прослойка инновационных компаний, крепко стоящих на ногах и заинтересованных не столько в учебе, нетворкинге или даже пилотном внедрении, сколько в реальных контрактах, позволяющих масштабировать решение, выйти на новые рынки и целевые аудитории.

Кроме того, об инновациях все чаще говорят не только в связи со стартапами, но и в связи с корпорациями как таковыми. Крупнейшие российские компании все чаще занимают активную позицию в том, что касается инновационного развития бизнеса. Они скорее склонны самостоятельно формулировать свой запрос, чем делать рискованные приобретения в ходе питчей и митапов. Иначе говоря, современный акселератор предназначен не только для стартапов, но и для корпораций.

Отсюда возникает необходимость в новых нюансированных подходах. Например, ряд корпораций создает собственные инновационные лаборатории, отбирая стартапы и решения под свои нужды. Минус такого подхода в том, что даже самая крупная структура все-таки сконцентрирована на профильном бизнесе и часто физически не способна держать в уме всю палитру современных технологических решений. Порой корпорации попросту не способны разглядеть «тот самый» продукт.

Что предлагает «Сколково»

Проблему решает кооперация с профильной институцией. Тот же фонд «Сколково» совместно с инновационным центром «Ай-Теко» прямо сейчас реализуют проект «Промтех», призванный обеспечить сектор промышленного производства технологиями, необходимыми для цифровой трансформации. Главное отличие программы от обычного акселератора в том, что в нее изначально отбирают стартапы, располагающие решениями, которые востребованы индустрией уже сегодня, а итогом «пробного дня» может стать реальный контракт. Организаторы программы уверены, что обучение стартапам лучше проходить сразу «в бою».

Однако корпоративный акселератор ─ это только один из продуктов, предлагаемых «Сколково». Работая по модели открытых инноваций, фонд объединил свои инструменты развития термином «инновационные программы».

«Индустриализатор», «Корпоративный акселератор», «Скаутинг» ─ эти варианты взаимодействия предполагают разные цели, возможности, приоритеты. Их объединяет ориентация на решение практических задач, стремление соотнести потребности корпораций с возможностями стартапов. Ведь зачастую даже сами стартапы не до конца понимают, где именно может пригодиться их решение, в какой из индустрий оно выстрелит.

Медтеховские инновации на поверку оказываются хорошими решениями для систем безопасности, графические редакторы, придуманные для игровой индустрии, позволяют строить цифровые двойники заводов. Глубокое понимание потребностей различных сфер и четкое представление о возможностях стартапов – главное преимущество инновационных программ.

Фонд «Сколково» с партнерами уже реализовал несколько подобных проектов, например, программу подбора стартапов в области биотехнологий и цифровой медицины с AstraZeneca, корпоративный акселератор для авиакомпании S7, два проекта с ИЦ «Ай-Теко» ─ финтех и промтех. В августе завершился прием заявок на участие в масштабной программе «Глобальный вызов – искусственный интеллект для целей устойчивого развития».

Вывод

«Закат акселераторов» оборачивается новым витком развития и дополнительными возможностями. Как у стартапов, так и у корпораций на место очарованию акселерационной культурой приходят четкое целеполагание и деловая хватка.





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