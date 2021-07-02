12 привычек, которые указывают на неуверенность

Мы регулярно оказываемся в ситуациях, которые успех которых зависит от нашего поведения. На собеседовании, совещании, встрече с клиентом или публичном выступлении очень важно демонстрировать профессионализм и уверенность в себе. Однако некоторые привычки указывают на скрытые чувства и ставят нас в невыгодное положение. Рассказываем, как с ними справиться.

Подобный язык тела и невербальные сигналы могут проявиться, когда кто-то нервничает. Важно помнить, что привычки индивидуальны и не проявляются одновременно. Чтобы скрыть неуверенность, достаточно побороть наиболее выраженные из них.

Избегать зрительного контакта

В нервной обстановке человек неосознанно пытается отстраниться и занять защитную позицию. Часто из-за этого мы не смотрим в глаза собеседника.

Решение: когда наступает ваша очередь говорить, напомните себе о зрительном контакте. Не пытайтесь поддерживать его долго — слишком пристальный взгляд указывает на агрессию.

Спорить с комплиментами

Услышав приятные слова в свой адрес, не пытайтесь объяснять, что это не соответствует действительности. Это признак низкой самооценки.

Решение: просто скажите «спасибо», этого будет достаточно. При желании можно ответить комплиментом, но он должен быть искренним.

Извиняться без необходимости

Подобное поведение снижает статус. Не стоит извиняться за неправильно произнесенное слово или подобную мелочь.

Решение: сделайте паузу перед тем, как захотите принести извинения. Было ли это поведение неправильным или оскорбительным? Если нет, достаточно продолжить разговор как ни в чем не бывало.

Говорить с вопросительной интонацией

Неуверенный человек часто повышает тон голоса в конце предложения, будто он задает вопрос сам себе. Это может кардинально изменить восприятие собеседника.

Решение: не торопитесь. Стоит продумать мысль, прежде чем озвучить ее. Говорите спокойным и глубоким голосом, чтобы создать правильное впечатление.

Отказываться принимать решения

Это признак недоверия к себе или боязни огорчить кого-то выбором. Некоторые поступают так просто потому, что их не волнуют такие мелочи. В любом случае такое поведение указывает на неуверенность.

Решение: не торопиться отвечать «Мне все равно» или «А как вы думаете?». Для начала спросите себя, что бы вы сказали, если бы совета спросить было не у кого. Если это незначительная проблема, не стоит глубоко ее обдумывать. В любом случае, всегда можно озвучить свое решение, и лишь потом обсудить его с другими.

Хвастаться и приукрашивать действительность

Стремление выглядеть лучше, чем на самом деле, называют гиперкомпенсацией. Такое поведение маскирует неуверенность в себе.

Часто люди, которым свойственна эта привычка, пытаются приукрасить свою историю, чтобы она выглядела лучше, чем у других. Например, если кто-то расскажет, что провел выходные в домике на природе, такой человек обязательно похвастается, что неделю жил в пятизвездочном отеле.

Решение: прежде чем начать говорить, спросите себя: «То, что я хочу рассказать, имеет отношение к беседе? Или я просто пытаюсь понравиться людям?». Если история неуместна, лучше оставить ее при себе. Уверенные люди верят, что окружающие и так их одобряют.

Демонстрировать оборонительное поведение

Не стоит остро реагировать на шутки или незначительные обиды. Подобная привычка показывает, что человеку некомфортно с собой и он не чувствует себя в безопасности.

Решение: напоминать себе, что цель шуток — не обидеть, а поднять настроение и продемонстрировать дружбу. Если собеседник переходит границы, возможно, он не уверен в себе и пытается самоутвердиться.

Облизывать или кусать губы

Когда мы нервничаем, рот часто пересыхает, и это вызывает неосознанное желание облизать губы.

Решение: перед важным разговором попробуйте выпить воды. Если это уместно, возьмите напиток на встречу. Главное — не переусердствовать, чтобы ничто не отвлекало от беседы.

Опускать подбородок и сутулиться

Человек, чувствующий себя неуверенно, неосознанно пытается уменьшиться в размерах. Это влияет на его осанку и заметно окружающим.

Решение: дышать медленнее и глубже. Это поможет выпрямить плечи и поднять голову.

Отворачиваться

Торс — самая большая и уязвимая часть тела. Когда мы нервничаем, то инстинктивно пытаемся защитить себя и отвернуться от того, что вызывает дискомфорт.

Решение: возьмите за правило контролировать, в каком направлении вы смотрите во время разговора. Не забывайте разворачиваться в сторону собеседника.

Скрещивать руки или ноги

Закрытая поза — верный признак дискомфорта, который означает нежелание принять то, что говорят другие. Однако подобный жест может указывать и на то, что человеку холодно.

Решение: как правило, это происходит, когда мы не знаем, куда деть руки. Подойдет решение, упомянутое ниже.

Прятать руки

Неуверенный человек часто держит руки в карманах или прячет их между ног. В некомфортной ситуации руки некуда деть.

Решение: попробуйте больше жестикулировать. Чем больше двигаются руки (в разумных пределах), тем более уверенным кажется человек. Самый простой выход — положить руки рядом с собой, на бедро или на талию.

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