Пять привычек, которые вредят мозгу

Эксперты считают, что современный образ жизни негативно влияет на человеческий мозг: мы становимся медленнее, глупее и теряем способности к творчеству. У этого есть много объяснений, и одно из них — вредные привычки, даже те, которые на первый взгляд кажутся совсем безобидными. Вот как от них избавиться.

Вести малоподвижный образ жизни

С тех пор, как удаленная работа стала нормой, физическая активность людей резко сократилась. Зачем вылезать из постели, если можно проводить там весь рабочий день? Благодаря службам доставки не приходится даже ходить за продуктами.

Однако у такого удобства есть серьезные последствия. Длительное сидение напрямую связано с сердечными заболеваниями, лишним весом, депрессией и раком. Более того, это ухудшает состояние нейронов. Некоторые даже начинают задерживать дыхание во время печати. Из-за этого организм получает недостаточно кислорода, а мы быстрее устаем и испытываем проблемы с концентрацией.

Решение: начать двигаться. Совсем не обязательно нанимать персонального тренера — достаточно будет 20-30 минут активности. Думать «У меня нет на это времени» означает обманывать себя. Ходить пешком — любимое хобби даже таких занятых людей, как Марк Цукерберг и Джек Дорси.

Потреблять слишком много информации

Еще в 2009 году средний американец поглощал около 34 ГБ данных в день. По отчету Калифорнийского университета, Сан-Диего, примерно за три десятилетия эта цифра выросла на 350%.

Постоянный поток сенсорной информации — социальные сети, электронная почта, разговоры и встречи — мешает концентрации и может привести к перегрузке.

Некоторые гордятся скоростью чтения и способностью слушать два подкаста, проверяя обновления в ленте. Однако многозадачность снижает IQ.

Решение: следите за потоком входящей информации и используйте инструменты и техники, которые помогут его минимизировать. Ограничьте потребление социальных сетей, новостей и ненужных сплетен.

Слушать громкую музыку

Нам нравится, когда любимые мелодии сопровождают нас повсюду — во время тренировок, прогулок или рутинных занятий. Чтобы погрузиться в них, достаточно увеличить громкость.

Однако это вредит слуху (он привыкает к определенному уровню шума и начинает хуже реагировать на определенные звуки) и мозгу (ему труднее удерживать информацию в долгосрочной памяти).

Решение: следить за уровнем громкости.

Работать в режиме многозадачности

Не пытайтесь демонстрировать чудеса продуктивности. В последние годы многозадачность постоянно продвигали как желанный навык и даже включали в описания вакансий. Однако она крадет концентрацию. Человек не создан для того, чтобы выполнять несколько дел одновременно — на это способен только компьютер.

Клиффорл Насс, профессор психологии из Стэнфордского университета, заявляет, что постоянная многозадачность на самом деле расходует больше времени, чем экономит, и есть свидетельства того, что она вредит способности к творчеству.

«Те, кто постоянно многозадачен, не могут управлять рабочей памятью. Они постоянно отвлекаются. Они задействуют большие части отделов мозга, которые не нужны для текущего задания… Если попросить их поработать в режиме многозадачности, это получается у них хуже, чем у других», — говорит он.

Исследования показывают, что у таких людей наблюдается меньшая плотность в передней поясной коре мозга.

Решение: расставить приоритеты и отказаться от многозадачности. Как только нагрузка сократится, вы почувствуете рост концентрации и креативного мышления.

Употреблять слишком много сахара

В той или иной форме сахар содержится в любой переработанной пище. Мы как потребители должны осознавать это — его избыточное потребление вызывает оксидативный стресс, что приводит к перепадам настроения, депрессии, проблемам с памятью, плохой концентрации и замедлению мыслей.

Проще говоря, из-за сахара мозг недостаточно хорошо работает, и это трудно заметить.

Решение: контролировать употребление сахара. Начните с проверки этикеток и отказа от переработанной пищи.

Разумеется, это далеко не все привычки, которые в долгосрочной перспективе наносят ущерб мозгу и организму в целом. Однако они особенно коварны, ведь выглядят довольно безобидными. Попробуйте начать с них — чем лучше состояние мозга, тем мы продуктивнее и счастливее.

Источник.