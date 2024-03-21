Интервальное голодание может сократить продолжительность жизни — исследование

Некоторые эксперты относятся к выводу скептически, указывая на то, что, среди прочего, исследование не учитывало другие факторы образа жизни испытуемых.

Возможно, интервальное голодание — все же не ключ к долголетию. Согласно новому исследованию, такой режим питания может быть связан с более высоким риском ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Долгосрочные последствия голодания недостаточно хорошо изучены, говорит Виктор Венце Чжун, соавтор недавнего исследования и профессор Медицинской школы Шанхайского университета Цзяотун в Китае.

Команда Чжуна проанализировала данные о более чем 20 тыс. взрослых американцев, сравнив их пищевые привычки с показателями заболеваемости и смертности в течение в среднем восьми лет.

Ученые ожидали, что люди, которые соблюдали диету 16/8, то есть принимали пищу только в течение восьмичасового окна, с меньшей вероятностью умрут в ходе исследования, а их сердце будет более здоровым. Такие выводы показывали другие исследования.

Но согласно результатам, люди, сообщавшие о том, что голодают по 16 часов в сутки, умирали от сердечно-сосудистых заболеваний на 91% чаще, чем другие участники, которые принимали пищу в течение более длительного периода времени или не голодали.

Тем не менее пока слишком рано говорить о том, что интервальное голодание повышает риск смерти из-за проблем с сердцем, поскольку исследование носит наблюдательный характер и лишь предполагает наличие связи.

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Некоторые независимые эксперты настроены скептически. Так, питание участников было проанализировано только на основе двухдневного опроса об их пищевых привычках. К тому же в исследовании не учитывались такие факторы образа жизни, как физическая активность, социально-экономический статус, употребление алкоголя и табака, а также другие переменные, которые могут существенно повлиять на риск сердечных заболеваний.

По мнению других экспертов, тему стоит изучить подробнее, чтобы понять, как интервальное голодание влияет на здоровье в долгосрочной перспективе.

Команда Чжуна сообщила, что люди, соблюдающие интервальное голодание, как правило, имеют меньшую мышечную массу, чем те, кто этого не делает. Для здорового старения важно поддерживать мышечную массу, что может быть трудно при недостатке пищи и длительном голодании.

«Потерю мышечной массы тела связывают с более высоким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, — сказал Чжун. — Эту тему будет интересно исследовать, но на данный момент нам известно немногое».

Результаты исследования также предполагают, что участники, которые голодали, как правило, питались хуже, чем те, кто не соблюдал такой диеты. Поэтому в дальнейшем Чжун хочет изучить, что именно люди едят, а не только когда они это делают.

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