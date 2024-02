Почему женщины чаще просыпаются во время операций, чем мужчины

На протяжении последних десятилетий ученые задавались вопросом: действительно ли женщины чаще просыпаются во время операций. Ряд недавних исследований, в том числе метаанализ 2023 года, дают положительный ответ.

Однако результаты противоречивы. Другие исследования не обнаружили различий в частоте пробуждения между полами, и в ходе большинства экспериментов не определялись различия по этому признаку.

Кроме того, неясно, влияли ли на результаты другие факторы: скорость метаболизма лекарств у мужского и женского организмов, а также виды хирургического вмешательства и режимы введения анестезии. Причинно-следственная связь не была доказана.

Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, помогает частично разгадать тайну. В ходе экспериментов на мышах и людях исследователи обнаружили: женщинам действительно легче проснуться после наркоза, а тестостерон играет важную роль в том, насколько быстро и глубоко мы погружаемся в медикаментозный сон и насколько легко от него отходим.

«Похоже, в женском мозге есть что-то, что больше склоняет его к состоянию бодрствования», — говорит анестезиолог Пенсильванского университета и соавтор исследования Макс Кельц.

Кельц и его коллеги также узнали, что показания электроэнцефалограммы (ЭЭГ), которые с 1930-х годов используются для количественной оценки влияния анестезии, не позволяют точно выявить различия в чувствительности к анестетикам между мужчинами и женщинами — как людьми, так и мышами. Выводы могут повлиять на выбор дозировки для женщин, которая пока главным образом определяется данными, собранными в основном у мужчин.

Несмотря на различия между сном и анестезией, все больше данных по разным видам указывают на то, что анестезия воздействует на гипоталамус — область мозга, регулирующую сон и пробуждение. Также известно, что эта область чувствительна к половым гормонам.

Кельц и его команда решили проверить, как гормоны влияют на анестезию. Они разделили мышей на две группы, и у одной из них удалили половые органы, а затем сравнили их реакцию.

Мыши-самцы, у которых удалены яички, с большей вероятностью сопротивлялись тяге ко сну, чем те, у кого были яички. Для первой группы время реакции было таким же, как у обычных мышей-самок.

В то же время поведение у самок с яичниками и без не отличалось.

Был ли тестостерон решающим фактором? Чтобы это проверить, ученые ввели тестостерон как обычным, так и кастрированным мышам-самцам. Это усилило реакцию на анестезию у обеих групп — чувствительность повышалась с дозировкой и была сильнее у кастрированных мышей.

После исследователи провели мгновенную заморозку мозга обычных мышей мужского и женского пола, которые четыре часа находились под общей анестезией, и с помощью флуоресцентных веществ пометили нейроны, экспрессирующие белок, связанный с активностью клеток мозга. У самцов белки осветили переполненные «созвездия» клеток вокруг нейронов гипоталамуса, способствующих сну, а у самок в той же области флуоресцирующие клетки встречались реже.

Затем ученые проверили, распространяются ли выводы о чувствительности к анестетикам на людей. Они вновь обратились к небольшому исследованию 2021 года, в ходе которого 12 взрослых женщин и 18 мужчин погрузили в медикаментозный сон без хирургического вмешательства. Цель — сравнить мозговую активность у этих людей, когда они приходили в сознание.

По словам Кельца, когда его команда проводила исследование в 2021 году, различия по признаку пола игнорировались. Однако при повторном анализе была выявлена та же закономерность, что и у мышей: после одинакового воздействия анестезии женщины приходили в себя в среднем менее чем через 30 минут, тогда как мужчины — примерно через 45 минут. Во время восстановления женщины также быстрее и точнее выполняли когнитивные тесты.

Подтвердив поведенческие различия в реакции на анестетик, исследователи обратились к ЭЭГ. Они проанализировали показания ЭЭГ у мышей и людей — и не обнаружили никаких различий в активности мозга у женского и мужского пола при различных дозах анестезии.

Конечно, результаты не отвечают на вопрос о том, почему женщины приспособились к тому, чтобы противостоять медикаментозному сну сильнее, чем мужчины. Но это решает некоторые загадки о причинах и следствиях, а в конечном итоге может сделать операции безопаснее для женщин.

