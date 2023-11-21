VR-анестезия поможет справиться с реальной и хронической болью

Погружая пациентов в виртуальные миры, можно избавить их от хронической боли и сделать процедуры более терпимыми.

Smileyscope — устройство виртуальной реальности для детей, недавно получившее разрешение FDA. Оно помогает уменьшить боль при взятии крови или введении капельницы, отправляя пользователя в подводное приключение, которое начинается с приветствия анимационного пингвина Погглса. В этой водной реальности прикосновение спиртовой салфетки превращается в прохладные волны, омывающие руку. А укол иглы становится легким прикосновением рыбы.

Исследования показывают, что устройство работает. В двух клинических испытаниях, в которых приняли участие более 200 детей в возрасте от 4 до 11 лет, Smileyscope снижал уровень боли на 60%, а тревожности — на 40%.

Но как именно работает Smileyscope, не совсем ясно. Это сложнее, чем просто отвлечение внимания. Еще в 1960-х годах Рональд Мелзак и Патрик Уолл предположили, что болевые сигналы проходят через ряд «дверей» в спинном мозге, которые пропускают некоторые импульсы к головному мозгу и препятствуют другим. Когда мозг занят другими стимулами, ворота закрываются, и через них может проходить меньше болевых сигналов.

«И это механизм действия виртуальной реальности», — говорит Пол Леонг, главный врач и сооснователь Smileyscope.

Не все стимулы одинаково эффективны. «[В] традиционной виртуальной реальности вы надеваете гарнитуру и отправляетесь куда-нибудь, например, на пляж», — говорит Леонг. Но такой иммерсивный опыт не имеет ничего общего с тем, что происходит в реальном мире.

Smileyscope нацелен на то, чтобы переосмыслить стимулы в позитивном свете, ведь настроение и тревога также могут влиять на восприятие боли.

Перед началом процедуры пингвин Погглс подробно рассказывает о ней детям, что может уменьшить беспокойство. А испытать подводное приключение с «неожиданными посетителями», несомненно, намного лучше для настроения, чем разглядывать больничные стены в ожидании укола.

«Существует множество способов отвлечь людей, — говорит Бет Дарналл, психолог и директор Стэнфордской лаборатории инноваций в области обезболивания. Но то, как Smileyscope справляется с этим, по ее словам, «действительно мощно».

Исследователи годами работали над подобными технологиями. Хантер Хоффман и Дэвид Паттерсон из Вашингтонского университета более двух десятилетий назад разработали виртуальную игру под названием SnowWorld, чтобы помочь людям с тяжелыми ожогами переносить смену повязок на ранах и другие болезненные процедуры.

«Мы создали мир, который был полной противоположностью огня, прохладное место, снеговики, приятные картинки, практически все, чтобы отвлечь их от мыслей об огне» — рассказывал Хоффман в интервью NPR в 2012 году. Другие команды изучают VR для лечения послеоперационной боли, родов, боли, связанной с стоматологическими процедурами, и многого другого.

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Также в разработке находятся VR-устройства, которые позволят справиться с гораздо более сложной проблемой: хронической болью. В 2021 году RelieVRx стал первой VR-терапией, разрешенной FDA для лечения боли. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ведет список всех разрешенных устройств виртуальной/дополненной реальности.

Задача этого инструмента — научить людей справляться с хронической болью, которая кардинально отличается от укола иглой.

«Это значительно сложнее на каждом уровне», — говорит Дарналл, который помогал разрабатывать RelieVRx и сейчас является главным научным консультантом AppliedVR, которая продает это устройство.

Хроническая боль носит долговременный характер и часто меняет жизнь.

«После того, как вы долго переживаете боль, в вашей нервной системе буквально происходят изменения. У вас копится напряжение, возможно, вы испытываете постоянную тревожность, меняется уровень активности, возникают проблемы со сном» — объясняет Дарналл. Сигнал тревоги звучит еще долго после того, как опасность миновала, в течение месяцев, лет или даже десятилетий.

Цель RelieVRx — не отвлечь, а научить стратегиям обезболивания, которые, как уже известно врачам, действительно работают — осознанность, когнитивно-поведенческой терапии и релаксации.

«Мы помогаем людям отучиться от некоторых физиологически заложенных болевых процессов, которые со временем становятся бесполезными. Преимущественно это основано на навыках», — говорит Дарнелл.

Пациенты пользуются устройством по 6 мин в день в течение восьми недель, и многим из них этого, по-видимому, достаточно, чтобы научиться справляться с собственной болью. Через три месяца 30% все еще испытывали снижение интенсивности боли.

У RelieVRx есть еще одно преимущество: он предназначен для домашнего использования. Таким образом, людям не обязательно записываться на прием к психотерапевту за лечением, что делает терапию более доступной. «Это устраняет барьеры на пути к такому виду эффективной нефармакологической помощи», — говорит Дарналл.

VR не станет панацеей для людей с хронической болью или для тревожных детей, которым нужны уколы. Технология может вызвать тошноту, головные боли и морскую болезнь. Но для некоторых она все же чрезвычайно полезна.

Дать пациентам возможность отвлечься во время болезненных процедур может показаться не такой уж необходимой. В большинстве случаев процедуру можно успешно выполнить в любом случае. Но боль — сильное чувство, и переживания пациента могут напрямую повлиять на его будущее взаимодействие с медицинской системой.

«Эти переживания в детстве действительно являются сигналом к развитию поведения в дальнейшей жизни. Каждый раз, когда появляется игла, это возможность, что все пройдет хорошо или ужасно. И если все пройдет ужасно, то в следующий раз, возвращаясь, вы будете этого бояться» — уверен Леонг.

Этот страх может иметь серьезные последствия. Возможно, человек перестанет посещать клинику или будет избегать лечения. На самом деле Леонг основал Smileyscope, потому что у него был пациент с муковисцидозом, который был настолько травмирован медицинскими процедурами, которые он получал в детстве, что «полностью отказался от взаимодействия с медициной», — говорит он.

Пациент просил сделать ему местную анестезию просто для того, чтобы сделать обычный забор крови. «И я просто подумал, что должен быть способ получше», — говорит он.

Вероятно, теперь этот способ существует.

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