Почему я трачу две недели в конце каждого квартала на внутреннюю презентацию

Презентация называется «Последний квартал Front» (Last Quarter at Front — LQAF). Я провожу ее ежеквартально уже в течение двух лет — а еще два года до этого я проводила ежемесячную презентацию «Последний месяц Front» (Last Month at Front — LMAF).

Какие темы мы освещаем во время LQAF

Эта встреча стала для нас традицией, и вся команда Front посещает ее. Каждый раз мы освещаем несколько ключевых тем.

Открытия и результаты. Большую часть квартала мы с головой погружены в выполнение задач. LQAF — это специальное время, позволяющее всем вместе оценить проделанную работу. Многие главы компаний делятся открытиями и результатами только с топ-менеджерами и ожидают, что они передадут их своим командам. Я считаю, что лучше делиться этой информацией со всеми сразу, чтобы сотрудники знали контекст. Я рассказываю обо всем: о прибыли, найме и тому подобном.

Миссия и стратегия. Важная вещь, которую я усвоила за время в бизнесе: если люди не говорят, что больше не могут слушать о ваших миссии и стратегии, значит, вы недостаточно много о них говорите. Необходимо напоминать сотрудникам, что стоит за целями компании.

Какая подготовка предшествует LQAF

Я готовлюсь к LQAF так же, как и к другим презентациям. По-моему, важно найти историю, которая позволит связать ваши утверждения и сформулировать целостный довод.

Выберите историю, а затем проиллюстрируйте ее цифрами и примерами. Если вы не начнете с истории, стоящей за презентацией, то в конечном итоге она будет наполнена одними цифрами, что нельзя назвать слишком увлекательным.

LQAF стоит этих усилий

Я начинаю готовиться к LQAF за две недели до конца квартала. Презентация отвлекает всю компанию от работы на целый час, поэтому это дорогостоящая встреча. Может показаться, что это слишком много времени для внутренней презентации, но я так не думаю.

Моя теория: LQAF повышает вовлеченность сотрудников

Я использую опросы Culture Amp для измерения вовлеченности сотрудников. Мне нравятся эти анкеты, потому что они помогают увидеть, что работает, а что нет. Например, в третьем квартале этого года мы узнали следующее: только 75% сотрудников считают, что имеют доступ к профессиональному обучению и развитию, поэтому теперь мы знаем, что нам нужно уделить внимание этому аспекту.

Мы также узнали, что 96% членов команды рекомендуют Front как отличное место для работы. Вот почему я думаю, что LQAF вносит в это большой вклад.

Люди знают, в чем заключается миссия компании, и верят в нее. Это может показаться однообразным, но мы обсуждаем миссию Front каждую неделю и делаем то же самое на LQAF. Это отразилось на результатах опроса — 94% сотрудников понимают миссию компании и верят в нее.

Люди видят смысл в своей работе. Мы проводим большую часть времени на работе, поэтому неудивительно, что люди все сильнее хотят видеть в ней смысл. Своего рода магия случается, когда у вас есть вдохновляющая цель и понимание, как ваша работа приближает ее достижение: все это дает возможность расти лично и профессионально. Я не могу не гордиться тем, что 93% сотрудников Front считают, что выполняют значимую работу.

LQAF имеет решающее значение для поддержания и повышения вовлеченности наших сотрудников, поэтому часы, которые я трачу на презентацию, являются одними из самых полезных часов в квартале. С точки зрения бизнеса, эти инвестиции того стоят, потому что сотрудники — это ваш самый большой актив, а их выгорание — ваши самые большие расходы. Я делаю это для своей команды, потому что считаю, что они заслуживают такого глубокого погружения в бизнес.

Источник.

Фото на обложке: Front