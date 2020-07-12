«Любовь по алгоритму. Как Tinder диктует, с кем нам спать»: расследование французской журналистки

Но кое-что Дюпортей все-таки удалось выяснить. Мы публикуем тезисы из книги о том, как приложение подбирает нам пару и анализирует профили.

Журналистку возмутил рейтинг привлекательности ( рейтинг Эло ), по которому приложение подбирало пользователям пару. В 2019 году Tinder заявил , что отказался от этого рейтинга. Чем его заменили, мы не знаем. Как и того, как именно его подсчитывали и как можно было попасть в его топ.

Издательство Individuum выпустило книгу французской журналистки Жюдит Дюпортей «Любовь по алгоритму. Как Tinder диктует, с кем нам спать»‎. В ней писательница рассказывает о своем расследовании, в котором она пыталась узнать, как работают алгоритмы приложения.

Про рейтинг Эло

Каждому пользователю присваивалась оценка по рейтингу Эло — это термин из мира шахмат, где именно с помощью него игроков распределяют в мировой классификации. Рейтинг Эло — часть особого раздела математики, теории игр.

Когда кому-то попадается ваш профиль, разыгрывается мини-турнир вроде шахматной партии или футбольного матча. Если против вас «игрок» с высоким коэффициентом и он вас лайкает — вы получаете очки. Если у него низкий рейтинг и он смахивает вас влево — очки снимаются.





Продолжаем игру

Tinder предлагает нам после каждого мэтча «продолжать игру». До 2016 года приложение предлагало пользователям отправить сообщение или «продолжить играть» (keep playing). После формулировка изменилась на «продолжайте свайпать» (keep swiping)Приложение использует яркие цвета и игровые инструменты, которые провоцируют небольшие выбросы серотонина в мозг при каждом мэтче, заставляя нас возвращаться к нему снова и снова.

Tinder присылает нам уведомления с количеством новых лайков, когда мы перестаем открывать приложение. Он информирует нас о том, что профиль стал реже отображаться, потому что мы редко заходим. Tinder показывает нам кандидатов одного за другим, создавая ощущение, что дальше всегда будет кто-то новый.







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Обойти алгоритм

Вся система Tinder — это идеальное преступление. Неужели Tinder создал несправедливый алгоритм?

Но технологию можно обойти: Tinder дарит пользователям возможность спастись от собственного алгоритма за деньги и таким образом почувствовать себя лидером рейтинга Эло. Это функция Boost, которая переведет вас в топ пользователей на 30 минут.

Рейтинг успеха

Некоторые фотографии имеют параметр Success rate или «рейтинг успеха». Этот рейтинг состоит из десяти цифр, например 0,13131313131313133. Эта цифра соответствует проценту лайков, которые получил профиль с этой фотографией — Tinder ни опроверг это, ни подтвердил.

Рейтинг успеха фотографии из примера выше — 13%. Эта цифра связана с функцией Smart Photo, которая позволяет сделать титульным изображение с лучшим рейтингом, при этом Tinder не сообщает вам процент успеха фотографии.

О ключевых словах и судьбе

Грубо говоря, если я напишу в Tinder, что «обожаю кошек», то буду видеть больше мужчин, которые упоминают кошек в своих профилях. Все эти данные сводятся вместе, чтобы выдать оценку совместимости вашего профиля с другим.

Сотрудники Tinder поняли, что недостаточно анализировать тексты биографий, ведь многие их не заполняют. Тогда Tinder обзавелся Rekognition — искусственным интеллектом, созданным Amazon для каталогизации фотографий. Если вы на фото с гитарой, оп, вас определяют в категорию «творческих» людей. Лазаете по горам? Оп, вы «любитель отдыха на свежем воздухе». Все для того, чтобы свести людей, у которых есть точки соприкосновения.

Авторы патента отмечают, что для зарождения отношений или простого желания встретиться крайне полезна «вера в судьбу», ведь люди привязаны к символам, особенно в вопросах, касающихся любви.

Сервер может быть настроен так, чтобы выискивать совпадение интересов, места рождения, даты рождения, университета, имени, фамилии, никнейма и ключевых слов, чтобы создать впечатление, что пользователи были созданы для того, чтобы быть вместе.

Когда алгоритм находит такие совпадения, есть две опции: показать пользователю эти сходства или нет. Во втором случае цель состоит в том, чтобы пользователь сам нашел точки соприкосновения и таким образом поверил, что эта встреча произошла по воле судьбы.

О ваших текстах

Чтобы нас оценить, авторы пользуются тремя тестами: Flesh Kincaid Reading Ease, Flesh Kincaid Grade Level и Gunning Fog Index (фигурирует в патенте под названием Gunning Fox score).

Тесты Kincaid были придуманы американским ВМФ в 1975 году для определения уровня сложности текста на английском языке и уровня образования, необходимого для его понимания. Что касается Reading Ease, чем ниже оценка по шкале от 0 до 100, тем сложнее текст. У журнала Time, например, — 52, это уровень студента университета, а у «Гарри Поттера» — 72, уровень восьмиклассника.

По тому же принципу работает и Gunning Fog Index. Его разработали издатели в 1950-х, чтобы определять степень читабельности текста.







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Для чего используют Tinder

Женщины чаще используют Tinder для повышения самооценки и поиска друзей, тогда как мужчины хотят найти себе партнера для секса и/или отношений.





О конфликте с Tinder и патриархате

Tinder написал Дюпортей, что многие вещи, которые упоминаются в патенте, сейчас не используются. Но журналистку возмутило то, что патент должен передавать «дух компании», тогда как она нашла в нем противоречивые моменты.

Дюпортей приводит мнение Джессики Пиду, профессора цифровых гуманитарных наук в Федеральной политехнической школе Лозанны, что патент отражает «патриархальную модель гетеросексуальных отношений».

Оказывается, алгоритм может отдавать предпочтение мэтчу более взрослого мужчины с молодой, менее обеспеченной и менее образованной женщиной.





Цитата из патента:

Исключительно в качестве примера представим, что Гарри и Салли — пользователи сервиса <...>. Допустим, Гарри старше Салли на 10 лет и зарабатывает на 10 000 долларов в год больше, кроме того, у него есть степень магистра, а у Салли только среднее образование. Несмотря на такие несоответствия, сервер выдаст Салли более высокую оценку, и вероятность того, что Гарри увидит ее профиль, возрастет. Однако если бы Салли искала партнера и сервер оценивал бы профиль Гарри, вероятно, оценка была бы иной. То есть если бы Салли была на 10 лет старше, зарабатывала бы на 10 000 долларов больше и имела бы университетский диплом против школьного аттестата Гарри, сервер бы низко оценил профиль Гарри, и его шансы появиться среди кандидатов Салли упали бы.



Фото обложки: Shutterstock/Marie Maerz