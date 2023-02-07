Разработчики игр из Африки привлекают рекордные инвестиции

В Африке становится все больше мобильных геймеров: с 77 млн в 2015 году их количество выросло до 186 млн в 2022 году. На этом фоне местные игровые стартапы привлекает многомиллионные инвестиции. Как африканский континент становится центром притяжения для игровой индустрии — читайте в материале.

Carry1st

2022 год выдался успешным для Carry1st: его игра The President («Президент»), разработанная в сотрудничестве с акселератором CrazyHubs, стала одной из самых скачиваемых в США. Вдохновением для The President послужил бывший президент США Дональд Трамп.

В январе 2023 года издатель мобильных игр Carry1st получил $27 млн в предварительном раунде серии B — это крупнейший объем привлеченных средств среди всех африканских игровых платформ и самый значительный для стартапа с момента его основания в 2018 году. В раунде участвовали такие крупные игроки, как глобальная инвестиционная платформа BITKRAFT и американский венчурный фонд Andreessen Horowitz.

Carry1st будет использовать привлеченные средства, чтобы разрабатывать, лицензировать и публиковать новые игры, а также расширять Pay1st, свое решение из серии Monetization-as-a-Service («монетизация как услуга»).

Ранее стартап закрыл два раунда серии A: в январе 2022 года он привлек $20 млн, а в мае 2021 года — $6 млн.

Согласно исследованию 2021 года, проведенному по заказу Newzoo и Carry1st, с 2015 по 2021 года число мобильных игроков в странах Африки к югу от Сахары выросло более чем вдвое — с 77 до 186 млн человек. Также выяснилось, что 95% геймеров выбирают игры для смартфонов.

GBarena и Galachtech

В январе египетская киберспортивная платформа GBarena заключила соглашение о приобретении тунисского стартапа Galactech. Сделка по обмену активами оценивается в $15 млн.

В заявлении GBarena говорится, что сделка позволит компании выйти на растущий рынок Северной Африки. Позднее в этом году она планирует закрыть раунд серии A с участием иностранных инвесторов из США и Сингапура, а также Ближнего Востока и Северной Африки.

Skrmiish, Metaverse Magna и PAGG

В августе 2022 года южноафриканский стартап Skrmiish, разрабатывающий мобильное приложение из серии Play-to-Earn, получил $2,5 млн посевного финансирования. Средства пойдут на расширение глобального присутствия. На данный момент компания привлекла 100 тысяч игроков из 100 стран, а также начала работать в Великобритании и Европе.

Читайте по теме:

К 2050 году цифровая экономика Африки вырастет в шесть раз — прогноз

Конго, Ирак, Уганда и Бангладеш демонстрируют неожиданный рост инвестиций в стартапы

В сентябре 2022 года Metaverse Magna (MVM), игровая блокчейн-платформа из Нигерии, получила $3,2 млн финансирования, после чего ее оценка достигла примерно $30 млн. MVM присматривается к криптовалютным фондам: компания планирует запустить крупнейшую в Африке DAO или децентрализованную автономную организацию, которая позволит игрокам создавать свои внеземные миры.

Помимо этого, в прошлом году более 10 игровых студий сформировали группу Pan-African Gaming Group (PAGG). Цель PAGG — увеличить число мобильных игроков в Африке до 1 млрд. Для этого группа помогает развивать местную игровую индустрию и обучает разработчиков.

«На континенте уже есть огромное количество невероятных специалистов, и с каждым годом их становится больше за счет выпускников таких ведущих школ разработки игр, как Rubika, — сообщает PAGG в своем заявлении. — Однако большинство выпускников вынуждены работать удаленно на зарубежных клиентов из-за недостатка рабочих мест в местной игровой индустрии. Мы собираемся это исправить».

Как утверждают представители PAGG, в Африке растет число не только мобильных интернет-пользователей, но также молодого населения и представителей среднего класса, что делает местный игровой рынок привлекательным для инвестиций.

Согласно отчету The Mobile Economy sub-Saharan Africa от GSMA, к 2025 году количество мобильных интернет-пользователей в Африке увеличится с 400 до 680 млн. По прогнозу Statista, к 2027 году число мобильных игроков в регионе превысит 310 млн.

Источник.

Фото на обложке: Roman Kosolapov / Shutterstock