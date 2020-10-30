Тестируем Apple iPhone 12 Pro: первые впечатления

Новое поколение получило переработанный дизайн, уникальное прочное стекло Ceramic Shield на передней панели и, конечно, продвинутые возможности для фото и видео. Цена в рознице за iPhone 12 в стандартном размере — от 79 990 руб., iPhone 12 Pro — от 99 990 руб.

23 октября в России стартовали продажи iPhone 12 и 12 Pro. Новая линейка также представлена iPhone 12 в размере Mini и iPhone 12 Pro Max — они будут доступны для предзаказа с 6 ноября, а купить модели в России можно будет с 13 ноября.

iPhone 12 Pro

Дизайн

Начнем с первого, на что обращаешь внимание, открывая новенькую коробку — внешний вид. Если вы знакомы с предыдущими поколениями iPhone, то разницу заметите сразу: новое поколение выглядит как «возврат к классике», с более прямоугольной формой, чем у предшественника, четкими краями и стальной окантовкой. Задняя панель стала матовой — это текстурированное стекло, а на передней — одна из главных инноваций iPhone, стекло, изготовленное по технологии Ceramic Shield (по данным Apple, материал, содержащий керамические нанокристаллы, в 4 раза прочнее панели предыдущего поколения).

Еще стоит отметить более тонкую рамку вокруг дисплея — за счет этого дисплей удалось увеличить без фактического «растягивания» корпуса.

У iPhone остались привычные разъемы и элементы управления. Из комплектации, как обещали, убрали проводные наушники и сетевой адаптер. За счет этого коробка стала компактнее, хотя размеры устройства не уменьшились.

Комплектация

Корпус обладает влагозащитой уровня IP68 — то есть возможностью находиться под водой до 6 метров в течение 30 минут; в менее экстремальных условиях девайс выдерживает пролитие жидкостей вроде кофе и газировки и не пропускает пыль. Правда, это не уникальная опция современного смартфона, предыдущие модели iPhone — XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max — уже обладали такими же свойствами, как и некоторые продвинутые смартфоны других производителей.

Также на iPhone 12 расширились опции работы с зарядными устройствами MagSafe — смартфон поддерживает беспроводную зарядку и получил совместимость с собственными и сторонними магнитными аксессуарами. Можно отнести этот пункт к дизайну — наверняка спустя какое-то время мы постоянно будем замечать iPhone 12 с обещанными аксессуарами: кожаным кошельком для карт, который крепится к задней панели, круглой беспроводной зарядкой (наподобие «таблетки» для Apple Watch, только больше размером) и всевозможными вариациями от сторонних поставщиков, тех же Belkin. Если год назад надо было привыкать к смартфонам с несколькими камерами на задней панели, то теперь — к тому, что носить «на смартфоне» карты — нормально.

iPhone 12 Pro приятно лежит в руке, выскальзывает меньше предшественника за счет более резких углов. Конечно, на глянцевой поверхности окантовки больше видны отпечатки, но выглядит обновленный дизайн действительно очень свежим. iPhone Pro доступен в разных цветах — новый «тихоокеанский синий», а также графитовый, золотой и серебристый.

iPhone 11 (слева) и 12 Pro

Производительность

За скорость работы линейки 12 отвечает процессор A14 Bionic, первый чип, изготовленный по 5-нанометровой технологии — то есть при еще меньшем размере такой чип может давать еще большую производительность. «Нейронный движок», Neural Engine, впервые становится 16-ядерным (для сравнения, в бюджетном iPhone SE II, который был представлен в начале года, стоит 8-ядерный, как и в предшественнике iPhone 11 Pro). По информации Apple, скорость работы Neural Engine повысилась до 80% — это ускоряет все процессы и приложения, где задействованы технологии машинного обучения, в том числе опции встроенной обработки фото и видео.

В использовании смартфон ожидаемо шустрый. Не перестал греться при продолжительных видеозвонках, в режиме модема и в других приложениях, требующих постоянной высокой нагрузки, но и довести iPhone до состояния перегрева, когда появляется предупреждающее окошко, за неделю использования мне не удалось.

Фото и видео

В iPhone 12 Pro присутствуют уже привычные три камеры на задней панели: широкоугольная, сверхширокоугольная и телеобъектив, плюс стандартная «сэлфи»-камера на передней панели.

Камера (уже правильнее сказать «камеры») — одно из самых серьезных конкурентных преимуществ флагманской линейки Apple за последние годы, новое поколение не стало исключением. При прежнем разрешении система камер получила много обновлений, а благодаря A14 Bionic прибавила в скорости: так, с новым процессором стала доступной съемка видео стандарта Dolby Vision — продвинутого формата HDR, который дает красивое изображение «как в кино» за счет оптимизации отдельно каждого участка внутри кадра. iPhone стал первым смартфоном, который позволяет записывать видео сразу в формате Dolby Vision и, более того, редактировать такие видео прямо на устройстве. По официальным данным, iPhone 12 Pro передает в 60 раз больше цветов, то есть — до 700 миллионов. Кстати, запись Dolby Vision HDR до 4K со скоростью до 30 кадров в секунду поддерживается и на фронтальной камере.

На телеобъективе с «классическим» для портретной съемки фокусным расстоянием в 52 mm у iPhone 12 Pro доступен оптический зум 5x.

Обновилась широкоугольная камера — теперь здесь диафрагма 1,6 (ранее была 1,8), что дает больше пространства для маневра в ночной съемке, да и в целом при слабом освещении. Ночной режим появился на сверхширокоугольной камере (ранее был только на «стандартной», широкоугольной). Добавилась возможность съемки видео «таймлапс» на ночном режиме.

На первом изображении — ночная съемка на широкоугольную камеру, на втором — на телеобъектив, на третьем — на сверхширокоугольную (с одной точки)

Ночью теперь можно снимать и портреты — это означает, что на ночной съемке доступны все возможности портретного режима iPhone, включая постобработку глубины резкости и тип освещения. Сканер LiDAR в iPhone 12 Pro, расположенный на «квадрате» рядом с камерами на задней панели, отвечает за «сканирование» пространства, определение объектов в поле зрения, что особенно важно при использовании AR-эффектов, а в случае с фотографиями помогает в автофокусировке при слабой освещенности и работает на красивое боке — художественное размытие фона, за которое мы так ценим зеркальные камеры. Боке, кстати, теперь можно редактировать после съемки.

Еще одно заметное новшество — улучшенная система стабилизации изображения. По данным Apple, система оптической стабилизации изображения (OIS) на широкоугольной камере выполняет 5000 операций в секунду (спасибо обновленному процессору).

Конечно, Apple продолжает двигаться в сторону автоматического улучшения изображения в момент съемки. Что еще происходит, пока пользователь нажимает на кнопку спуска? Опция Smart HDR 3 использует алгоритмы машинного обучения, чтобы распознать сцену на фото и «вытягивает» — выборочно обрабатывает — необходимые, по мнению алгоритма, участки фотографии. Технология Deep Fusion, также знакомая нам по прошлым моделям iPhone, обрабатывает фотографии попиксельно, чтобы каждая деталь изображения была заметна, не потерялась из-за плохих условий съемки.

Apple обновил дисплей нового iPhone — теперь это Super Retina XDR (и на iPhone 12 Pro, и на «младших братьях» линейки iPhone 12 / 12 Mini). Дисплей стал более контрастным и ярким, при этом у модели iPhone 12 Pro Max самое большое число пикселей из всех существовавших iPhone.

Позже, до конца 2020 года, Apple обещает запуск Apple ProRAW. В приложение камеры будет встроена опция сохранения изображения в новом формате, который даст возможность расширенной обработки фотографии после съемки, как это происходит в знакомом фотографам RAW-формате, при этом останутся и знаковые опции съемки iPhone, такие как Deep Fusion и Smart HDR. Работать Apple ProRAW будет со всеми четырьмя камерами.

5G

В качестве P.S. Одно из основных обновлений линейки — поддержка 5G. Для России это новшество пока неоднозначное: 5G еще не запущен в коммерческое использование, и даже не определены диапазоны, в которых сети пятого поколения смогут работать в России. По факту, использовать 5G в iPhone можно только за рубежом, там, где он доступен, и говорить о преимуществах опции для России пока рано.

Главный плюс здесь в том, что к моменту запуска 5G-сетей в широкое использование уже станут обычным явлением смартфоны с поддержкой технологии, и поклонникам бренда не придется ждать выхода новой модели именно для доступа к сети пятого поколения. А пока в регионах, где 5G уже работает, Apple анонсировал возможность звонить по FaceTime в формате HD 1080p по сотовой сети и в целом ускоренную работу приложений, которые требуют стабильного скоростного соединения.

Краткие выводы