Опытный основатель и CEO: как новый премьер-министр Израиля повлияет на стартап-арену страны

Нафтали Беннет сменил Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля. Это первый новый премьер страны с 2009 года и IT-миллиардер, который стал известен как успешный стартапер. Назначение может дать новый импульс технологической сфере страны и привлечь зарубежных предпринимателей .

В 1999 году, когда Беннет еще учился в школе, вместе с тремя друзьями он решил основать стартап. У них не было никакого плана, кроме того, чтобы воспользоваться «золотой лихорадкой» интернета. Так появилась Cyota, которая начинала как поставщик платежных решений для банков, но позже перешла на решения в области кибербезопасности и борьбы с мошенниками для финансовых учреждений.

Недавно Беннетт рассказал подкасту Bootstrapped, что для управления компанией переехал из Израиля в Нью-Йорк, «и примерно за три года потерпел полный крах», пока Cytota не изменила свои продукты.

Cyota получила более $30 млн (тогда это была приличная сумма для технологического стартапа), а Беннетт ненадолго покинул пост CEO, но позже вернул его. В конце 2005 года компания была приобретена RSA Security за $145 млн.

Источник, знакомый с Беннетом в его период в Cyota, рассказывает: будущий премьер был скорее исполнителем, чем визионером. Ему удавалось находить общий язык даже с командами, которые отличались совсем другими взглядами, в том числе и политическими.

Позже Беннетта ненадолго пригласили возглавить Soluto в качестве опытного и зрелого CEO (так называл его технический источник из Израиля). Эта компания позже будет продана частному бизнесу.

Он также инвестировал в Payoneer, трансграничную платежную платформу, которая недавно стала публичной через SPAC. Это принесло ему более $5 млн.

«Он постоянно упоминает о своем технологическом опыте, приводя примеры того, как он основал свой стартап, — говорит Барак Равид, репортер Axios из Тель-Авива. — Это было еще более важно во время COID-19, когда он пытался представить идеи, о которых правительство не думало».

Назначение Беннетта может оказать положительное влияние на стартапы Израиля. В прошлом году венчурные инвестиции в стране достигли семилетнего максимума. Кроме этого, он может послужить образцом для основателей в других странах, которые добиваются избрания на высшие должности.

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